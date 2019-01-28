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Адвокат: СБУ отрицает причастность к пропаже капитана «Норда»

28 января 2019, 19:39  •  118 • Украина
Служба безопасности Украины отрицает причастность к исчезновению капитана российского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко, задержанного украинскими пограничниками в марте 2018 года. Об этом RT сообщил адвокат капитана Дмитрий Щербина.
 
РИА Новости
 

«Владимир ушёл из дома в Мелитополе днём в субботу, 26 января, и больше его никто не видел. Мы связались с сотрудниками СБУ, они причастность к пропаже отрицают», — сообщил Щербина.

По словам адвоката, он уже подал заявление в правоохранительные органы и в суд.

Адвокат отметил, что ранее капитан «Норда» уже пропадал. Тогда Горбенко похитили сотрудники СБУ, но уже спустя пять часов капитан вышел на связь, поэтому отсутствие информации о его местонахождении на третьи сутки вызывает особую обеспокоенность.

В марте 2018 года Госпогранслужба Украины задержала рыболовецкое судно «Норд» с экипажем из десяти граждан России в Азовском море.

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