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Адвокат Савченко намерен обжаловать решение суда
23 марта 2018, 23:09 • 55 • Украина
Виктор Чевгуз, адвокат депутата Верховной рады Надежды Савченко, намерен обжаловать решение суда в отношении своей подзащитной. Об этом сообщает «112 Украина».
Reuters
«Обязательно подготовим апелляционные жалобы», — заявил он.
По словам Чевгуза, после заседания суда нардепа отвезут в СИЗО Службы безопасности Украины, где она будет содержаться.
Ранее Шевченковский суд Киева постановил, что Савченко будет заключена под стражу на 59 дней (до 20 мая) без права внесения залога.
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