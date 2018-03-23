Адвокат Савченко намерен обжаловать решение суда

Виктор Чевгуз, адвокат депутата Верховной рады Надежды Савченко, намерен обжаловать решение суда в отношении своей подзащитной. Об этом сообщает «112 Украина».

«Обязательно подготовим апелляционные жалобы», — заявил он.

По словам Чевгуза, после заседания суда нардепа отвезут в СИЗО Службы безопасности Украины, где она будет содержаться.

Ранее Шевченковский суд Киева постановил, что Савченко будет заключена под стражу на 59 дней (до 20 мая) без права внесения залога.