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Адвокат рассказал о сроках подачи ходатайства Вышинского о выходе из гражданства Украины

01 июня 2018, 17:09  •  47 • Украина
Адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский сообщил, что ходатайство о выходе его подзащитного из украинского гражданства будет подано в администрацию президента Украины 4 июня.
 
РИА Новости
 

Как передаёт РИА Новости, текст ходатайства журналист уже написал.

«В понедельник оно будет подано в администрацию президента. Мы уже заявили (о подаче ходатайства. — RT), но физически мы не можем в Киев сдать — сами понимаете, пятница, вечер», — сказал Доманский. 

По его словам, в понедельник, 4 июня, ходатайство будет официально зарегистрировано. 

Доманский затруднился ответить, насколько быстро президент Украины Пётр Порошенко сможет рассмотреть ходатайство.

Ранее адвокат Вышинского заявил, что арест журналиста будет обжалован при первой возможности.

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