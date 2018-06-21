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Адвокат рассказал, что Вышинский написал прошение о встрече с российским консулом

21 июня 2018, 18:24  •  46 • Украина
Находящийся под арестом на Украине руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский написал заявление следователю, в котором попросил разрешить консулу России его посетить.
 
РИА Новости
 

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на адвоката Андрея Долманского.

«Он также писал заявление следователю с просьбой дать разрешение на посещение его консулом», — сказал Долманский. 

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что российскому консулу отказали в посещении Вышинского.

Сама омбудсмен планирует посетить журналиста в украинском СИЗО 23 июня.

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