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Адвокат рассказал, что Вышинский написал прошение о встрече с российским консулом
21 июня 2018, 18:24 • 46 • Украина
Находящийся под арестом на Украине руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский написал заявление следователю, в котором попросил разрешить консулу России его посетить.
РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на адвоката Андрея Долманского.
«Он также писал заявление следователю с просьбой дать разрешение на посещение его консулом», — сказал Долманский.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что российскому консулу отказали в посещении Вышинского.
Сама омбудсмен планирует посетить журналиста в украинском СИЗО 23 июня.
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