Адвокат рассказал, что Вышинский написал прошение о встрече с российским консулом

Находящийся под арестом на Украине руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский написал заявление следователю, в котором попросил разрешить консулу России его посетить.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на адвоката Андрея Долманского.

«Он также писал заявление следователю с просьбой дать разрешение на посещение его консулом», — сказал Долманский.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что российскому консулу отказали в посещении Вышинского.

Сама омбудсмен планирует посетить журналиста в украинском СИЗО 23 июня.