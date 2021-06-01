Адвокат раскрыла место этапирования экс-директора "Открытой России"*

Адвокат Елена Бородина рассказала, куда будет этапирован бывший директор организации "Открытая Россия"* Андрей Пивоваров. Она также указала номер статьи Уголовного кодекса, по которой было возбуждено дело.

Адвокат сообщила, что Андрей Пивоваров был задержан за осуществление деятельности нежелательной организации согласно статье 284.1 Уголовного кодекса России. Дело было возбуждено 29 мая Следственным управлением Следственного комитета по Краснодарскому краю. Это случилось через два дня после объявления "Открытой Россией"* о своей полной ликвидации.

Андрей Пивоваров будет отправлен в Краснодар.

"После допроса по поручению Андрея Пивоварова задерживают и этапируют в Краснодар", - приводит ТАСС выдержку из распространённого Бородиной сообщения.

Напомним, бывший директор движения "Открытая Россия"* Андрей Пивоваров был задержан в петербургском аэропорту "Пулково" и доставлен на допрос. Его статус в уголовном деле пока официально не сообщался. До задержания Пивоваров намеревался вылететь в Варшаву.

* "Открытая Россия" - организация признана нежелательной на территории России, прекратила свою деятельность.