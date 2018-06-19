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Адвокат прокомментировал возможность перевода Вышинского в СИЗО Киева

19 июня 2018, 17:24  •  47 • Украина
Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский пока не этапирован в Киев и остаётся в херсонском СИЗО.
 
РИА Новости
 

Об этом рассказал ТАСС адвокат Вышинского Андрей Доманский.

«Я о таких передвижениях своего подзащитного ничего не знаю. На сегодняшний день он находится в СИЗО Херсона, и будут ли его куда этапировать — пока не известно», — сообщил защитник.

Адвокат предположил, что следователь по делу Вышинского также не информирован о переводе журналиста в Киев.

«Поскольку в нашей стране политики принимают одни решения, а как это реализовать на практике — это другой вопрос», — прокомментировал Доманский.

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что Вышинского переведут в следственный изолятор в Киеве для встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. 

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