Адвокат Порошенко: экс-президента не вызывали на допрос с полиграфом

Адвокат Игорь Головань, представляющий интересы экс-президента Украины Петра Порошенко, заявил, что бывшего украинского лидера официально не вызывали на допрос с использованием полиграфа 1 октября.

Об этом он написал в своём блоге на сайте интернет-издания «Украинская правда».

«Пётр Порошенко не получал никаких сообщений о каких-либо следственных действиях, назначенных на 1 октября 2019 года», — указал он.

Как сообщает телеканал NEWSONE, ранее заведующий отделением психологических исследований Юрий Ирхин заявил, что Порошенко не явился на допрос, на котором планировалось использовать полиграф.

30 сентября пресс-служба Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз сообщила, что Порошенко планируют допросить 1 октября с помощью полиграфа.