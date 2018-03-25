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Адвокат порнозвезды пригрозил Трампу уничтожить его с помощью CD-диска
25 марта 2018, 14:24 • 132 • Политика
Фотографии голого президента могут "взорвать весь мир", опасаются в Конгрессе США.
Адвокат американской порноактрисы Сторми Дэниелс опубликовал в сети Интернет фотографию диска, на котором якобы находится информация, способная разрушить президенту США всю его с трудом выстроенную жизнь.
Майкл Авенатти подписал свой снимок словами: "Если "картинка стоит тысячи слов", сколько слов тогда стоит это???" Свою запись он сопроводил хештегами "60минут" и "пожалуйстаотрицайэто".
Комментируя поступок адвоката, член Республиканской партии США Рик Уилсон заявил, что в случае, если голые фото президента будут опубликованы, эта новость "взорвет весь мир".
Напомним, Сторми Дэниелс утверждает, что в 2006 году имела с Трампом очень близкие отношения. Хотя американский лидер опровергает ее заявление, порнозвезда прошла в 2011-м году проверку на детекторе лжи.
В ходе президентской кампании Трампа его адвокаты заплатили Дэниелс за молчание 130 тысяч долларов. По условиям договора его нарушение обойдется ей в 20 миллионов долларов.
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