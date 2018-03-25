Адвокат порнозвезды пригрозил Трампу уничтожить его с помощью CD-диска

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Фотографии голого президента могут "взорвать весь мир", опасаются в Конгрессе США.

Адвокат американской порноактрисы Сторми Дэниелс опубликовал в сети Интернет фотографию диска, на котором якобы находится информация, способная разрушить президенту США всю его с трудом выстроенную жизнь.

Майкл Авенатти подписал свой снимок словами: "Если "картинка стоит тысячи слов", сколько слов тогда стоит это???" Свою запись он сопроводил хештегами "60минут" и "пожалуйстаотрицайэто".

Комментируя поступок адвоката, член Республиканской партии США Рик Уилсон заявил, что в случае, если голые фото президента будут опубликованы, эта новость "взорвет весь мир".

Напомним, Сторми Дэниелс утверждает, что в 2006 году имела с Трампом очень близкие отношения. Хотя американский лидер опровергает ее заявление, порнозвезда прошла в 2011-м году проверку на детекторе лжи.

В ходе президентской кампании Трампа его адвокаты заплатили Дэниелс за молчание 130 тысяч долларов. По условиям договора его нарушение обойдется ей в 20 миллионов долларов.