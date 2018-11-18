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Бывший президент Украины Янукович получил серьезные травмы
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Адвокат подтвердил слухи о госпитализации Януковича

18 ноября 2018, 16:39  •  16 • Политика
Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича рассказал о госпитализации политика.
Официальные представители бывшего президента Украины Виктора Януковича подтвердили информацию о госпитализации политика.
Как рассказал журналистам адвокат экс-главы государства, его клиент якобы серьезно повредил колено и позвоночник. Из-за этого Янукович не может самостоятельно передвигаться.
«В пятницу я был в Москве, пытался с ним выйти на связь, но его помощники сообщили о его госпитализации», - поведал юрист в интервью ТАСС.
Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что Виктор Янукович получил травмы во время игры в теннис. Мужчина был доставлен Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского, а сейчас он находится в частной больнице.

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