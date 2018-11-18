Адвокат подтвердил слухи о госпитализации Януковича

Официальные представители бывшего президента Украины Виктора Януковича подтвердили информацию о госпитализации политика.

Как рассказал журналистам адвокат экс-главы государства, его клиент якобы серьезно повредил колено и позвоночник. Из-за этого Янукович не может самостоятельно передвигаться.

«В пятницу я был в Москве, пытался с ним выйти на связь, но его помощники сообщили о его госпитализации», - поведал юрист в интервью ТАСС.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что Виктор Янукович получил травмы во время игры в теннис. Мужчина был доставлен Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского, а сейчас он находится в частной больнице.