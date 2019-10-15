Адвокат: осуждённый в России украинец Давыденко включён в список на обмен

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Гражданин Украины Константин Давыденко, который был осуждён на семь лет лишения свободы за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины, включён в список на обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

© ЦОС ФСБ РФ РИА Новости

«В посольстве Украины в России мне подтвердили, что Давыденко находится в списке на обмен», — приводит ТАСС слова адвоката Давыденко Дмитрия Динзе. Ранее сообщалось о смягчении наказания Давыденко Верховным судом России с 10,5 до 7 лет лишения свободы. 7 сентября между двумя государствами состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время ожидается новый обмен. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что обмен в формате «всех на всех» должен быть конечной целью. Подробнее — в материале RT.

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