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Адвокат: осуждённый в России украинец Давыденко включён в список на обмен
15 октября 2019, 14:09 • 69 • Украина
Гражданин Украины Константин Давыденко, который был осуждён на семь лет лишения свободы за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины, включён в список на обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
© ЦОС ФСБ РФ РИА Новости
«В посольстве Украины в России мне подтвердили, что Давыденко находится в списке на обмен», — приводит ТАСС слова адвоката Давыденко Дмитрия Динзе.
Ранее сообщалось о смягчении наказания Давыденко Верховным судом России с 10,5 до 7 лет лишения свободы.
7 сентября между двумя государствами состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35».
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время ожидается новый обмен.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что обмен в формате «всех на всех» должен быть конечной целью.
Подробнее — в материале RT.
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