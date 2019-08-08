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Адвокат: осуждённый в России Сущенко согласился отбывать наказание на Украине

08 августа 2019, 11:24  •  164 • Украина
Осуждённый в России украинец Роман Сущенко подписал документы на «согласие отбывать срок наказания» на Украине. Об этом заявил его адвокат Марк Фейгин.
 
© Илья Питалев РИА Новости
 

«Во время личного общения с Романом Сущенко... мы обсуждали также перспективы обмена, освобождения. Летом Роман подписал по инициативе российской стороны бумаги о своём согласии на отбывание наказания на Украине. Но преувеличивать значение этого факта не стоит. Эти бумаги могут достаточно долго лежать в папках, ожидая своего часа», — цитирует «Укринформ» Фейгина.

4 июня 2018 года Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам колонии. 

Он был задержан в Москве осенью 2016 года. По данным ФСБ, Сущенко, будучи сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, собирал секретную информацию о деятельности ВС России и Росгвардии.

В ноябре 2018 года сообщалось, что Сущенко будет отбывать наказание в Кировской области.

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