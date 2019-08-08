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Адвокат: осуждённый в России Сущенко согласился отбывать наказание на Украине
08 августа 2019, 11:24 • 164 • Украина
Осуждённый в России украинец Роман Сущенко подписал документы на «согласие отбывать срок наказания» на Украине. Об этом заявил его адвокат Марк Фейгин.
© Илья Питалев РИА Новости
«Во время личного общения с Романом Сущенко... мы обсуждали также перспективы обмена, освобождения. Летом Роман подписал по инициативе российской стороны бумаги о своём согласии на отбывание наказания на Украине. Но преувеличивать значение этого факта не стоит. Эти бумаги могут достаточно долго лежать в папках, ожидая своего часа», — цитирует «Укринформ» Фейгина.
4 июня 2018 года Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам колонии.
Он был задержан в Москве осенью 2016 года. По данным ФСБ, Сущенко, будучи сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, собирал секретную информацию о деятельности ВС России и Росгвардии.
В ноябре 2018 года сообщалось, что Сущенко будет отбывать наказание в Кировской области.
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