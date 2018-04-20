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Адвокат: Ошибок в паспортах моряков «Норда» не было, Госпогранслужба Украины оправдывается

20 апреля 2018, 19:24  •  102 • В России

Адвокат экипажа задержанного сейнера «Норд» Дмитрий Щербина заявил, что никаких ошибок в российских паспортах у Дмитрия Таразанова и Ирины Обориной, которым удалось пересечь украинскую границу и вернуться в Крым, не было.

Напомним, Госпогранслужба Украины в официальном пресс-релизе ранее заявила, что у рыбаков «транскрипция фамилий в паспортах РФ отличалась от идентификационных данных этих граждан Украины».

- У них правильная транскрипция абсолютно, это все ерунда. Вот у меня фамилия Щербина. Давайте с транскрипцией Шербиникидзе, грузин я – и что? Меня не выпустят? Это они не то, что оправдываются, это комики. «Камеди клаб», наверное, может прокомментировать.Думаю что сотрудники СБУ, которые «пропустили эту шайбу» - их уволят просто. Или уже уволили, - сказал защитник в комментарии КП-Крым.

Как сообщалось, еще семерых членов экипажа «Норд» украинские пограничники все же сняли со следующего рейса на Минск, опять отобрали российские паспорта и уже в третий раз выписали штрафы за «попытку незаконного пересечения границы».

- Оштрафовали за попытку законного пересечения границы, - возмущен адвокат.

Напомним, первый штраф "за незаконное пересечение границы" моряки получили просто потому, что украинская погранслужба задержала судно, с которого крымчане ловили тюльку в нейтральных водах. Второй раз их оштрафовали, когда членов экипажа пытались вывезти через пункт пропуска в Харьковской области на автомобилях диппредставительства РФ. На второй штраф адвокаты уже подали апелляцию, однако дату слушания еще не назначили. Третье взыскание тоже планируется оспаривать и, кроме того, подавать документы в ЕСПЧ.

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