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Адвокат опроверг слухи об отправке украинских моряков в Лефортово
30 ноября 2018, 04:54 • 73 • Политика
Николай Полозов, адвокат одного из задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских военных моряков, заявил, что его подзащитный и другие фигуранты данного дело по-прежнему находятся в СИЗО Симферополя. Таким образом он опроверг более раннюю информацию о том, что задержанных переправили в Москву и поместили в СИЗО Лефортово.
При этом юрист также уточнил, что дело украинских моряков ведет крымское региональное отдаление ФСБ России. Адвокат не исключает, что в перспективе военнослужащих все же могут этапировать в Москву.
Все это, по мнению Полозова, зависит от некоего «политического решения».
Напомним, что ранее, 29 ноября 2018 года, о переправке в Москву также сообщил юрист. Данное заявление сделал представитель защиты одного из арестованных, адвокат Джемиль Темишев.
Заявление Полозова по текущей ситуации с местонахождением украинских моряков опубликовало информагентство ТАСС.
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