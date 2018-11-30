Адвокат опроверг слухи об отправке украинских моряков в Лефортово

Николай Полозов, адвокат одного из задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских военных моряков, заявил, что его подзащитный и другие фигуранты данного дело по-прежнему находятся в СИЗО Симферополя. Таким образом он опроверг более раннюю информацию о том, что задержанных переправили в Москву и поместили в СИЗО Лефортово.

При этом юрист также уточнил, что дело украинских моряков ведет крымское региональное отдаление ФСБ России. Адвокат не исключает, что в перспективе военнослужащих все же могут этапировать в Москву.

Все это, по мнению Полозова, зависит от некоего «политического решения».

Напомним, что ранее, 29 ноября 2018 года, о переправке в Москву также сообщил юрист. Данное заявление сделал представитель защиты одного из арестованных, адвокат Джемиль Темишев.

Заявление Полозова по текущей ситуации с местонахождением украинских моряков опубликовало информагентство ТАСС.