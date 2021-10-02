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Адвокат назвал "единственный способ" освободить Саакашвили
02 октября 2021, 18:29 • 101 • Политика
Адвокат Михаила Саакашвили Пека Бесилая считает, что окончательное решение президент Грузии Саломе Зурабишвили примет после выборов в местные органы самоуправления. Ранее она заявила, что не помилует Саакашвили
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