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Адвокат назвал "единственный способ" освободить Саакашвили

02 октября 2021, 18:29  •  101 • Политика
Адвокат Михаила Саакашвили Пека Бесилая считает, что окончательное решение президент Грузии Саломе Зурабишвили примет после выборов в местные органы самоуправления. Ранее она заявила, что не помилует Саакашвили

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