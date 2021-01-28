Адвокат назвал причину задержания Соболь

Как сообщил Воронин, юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Любовь Соболь была задержана по 1 части 236 статьи УК РФ о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

"Ночной допрос Любови плавно перетекает в задержание и отправление в ИВС на Петровку, 38", - написал он в Twitter.

По словам Воронина, брат Навального находится в соседнем кабинете, где его допрашивают.

Как сообщалось ранее, 27 января прошли обыски в домах ближнего круга Навального. Силовики пришли к его жене Юлии, главе московского штаба Навального Олегу Степанову и его отцу, пресс-секретарю Кире Ярмыш, в студию ютуб-канала блогера, в офис ФБК*.

С прошлого года квартира блогера, где задержали Олега Навального, находится под арестом за долги.

Напомним, что Алексея Навального обвиняют в финансовых махинациях с донатами и отмывании денег. Также против него ещё не завершено дело о клевете в отношении ветерана войны. Кроме того, Навальный нарушил требования своего условного наказания по двум уголовным делам, и срок был заменён с условного на реальный.

*Организация признана российским судом иноагентом.