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Адвокат назвал причину задержания Соболь

28 января 2021, 13:00  •  177 • Политика
Адвокат Владимир Воронин назвал причину задержания Любови Соболь. Она была доставлена в отделение полиции следом за братом Алексея Навального Олегом.
Как сообщил Воронин, юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Любовь Соболь была задержана по 1 части 236 статьи УК РФ о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
"Ночной допрос Любови плавно перетекает в задержание и отправление в ИВС на Петровку, 38", - написал он в Twitter.
По словам Воронина, брат Навального находится в соседнем кабинете, где его допрашивают.
Как сообщалось ранее, 27 января прошли обыски в домах ближнего круга Навального. Силовики пришли к его жене Юлии, главе московского штаба Навального Олегу Степанову и его отцу, пресс-секретарю Кире Ярмыш, в студию ютуб-канала блогера, в офис ФБК*.
С прошлого года квартира блогера, где задержали Олега Навального, находится под арестом за долги.
Напомним, что Алексея Навального обвиняют в финансовых махинациях с донатами и отмывании денег. Также против него ещё не завершено дело о клевете в отношении ветерана войны. Кроме того, Навальный нарушил требования своего условного наказания по двум уголовным делам, и срок был заменён с условного на реальный.
*Организация признана российским судом иноагентом.

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