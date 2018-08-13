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Адвокат: на Украине дана команда вынести приговор Януковичу до начала избирательной кампании

13 августа 2018, 10:39  •  67 • Украина
Виталий Сердюк, адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича, в интервью RT заявил, что на Украине дана команда вынести приговор в отношении экс-президента до начала избирательной кампании. 
 
РИА Новости
 

По его словам, суд, рассматривающий дело в отношении Януковича, не является независимым.

Он заявил, что на суд «оказывается колоссальное давление с целью обеспечить вынесение нужного украинской власти приговора в установленный срок».  

«На сегодняшний день последней актуальной командой к вынесению приговора является опять-таки 24 августа 2018 года и начало избирательной кампании. То есть до осени суду поставлена прямая команда огласить приговор», — сказал он.

Сердюк добавил, что суд при отказе стороне защиты в вызове свидетелей, находящихся на территории России, принял утверждение, что «Россия является страной-агрессором, хотя эти вопросы должны решаться после рассмотрения дела».

По его мнению, это является доказательством того, что суд, не начав рассматривать дело, вынес по нему вердикт.

Он отметил, что с правовой точки зрения этот вердикт не будет иметь ни малейшего юридического веса, поэтому его отменят в вышестоящих инстанциях. 

«Безусловно, защитой уже подготовлен иск в ЕСПЧ, уже этот иск в стадии финализации. Наши коллеги адвокаты готовят его к подаче: по фактам отказа президенту Украины в возможности выступить перед народом, выступить под присягой в суде и дать показания. Также в иске мы говорим о нарушении права на защиту», — заявил он. 

Ранее Сердюк заявил, что на Украине сторона обвинения совершает давление на суд по делу о госизмене в отношении Януковича.

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