Адвокат капитана "Норда": Сразу из СИЗО на допрос в СБУ - форменная пытка!

- Он вышел в растерянности. Из таких мест всегда выходят в растерянности, если ты не бывалый зэк, конечно, - так адвокат Дмитрий Щербина описал «Комсомольской правде – Крым» первые минуты свободы Владимира Горбенко. - Люди в такой ситуации – ведомые, что ли. Вышел – ни телефона, ни денег, ни одежды толком. Он выходит и понимает, что он – никто, ни документов, ничего. Первые слова были: «Слава Богу!». А вторые: «Что дальше?». А дальше – получение браслета, допрос в СБУ, питание – и он «отключился», уснул.

Капитана арестованного Украиной судна «Норд» Владимира Горбенко во вторник, 10 апреля, с трудом удалось вытащить из СИЗО. Херсонский суд отпустил его до суда под залог, но освобождение затянулось: заседание состоялось еще в пятницу, адвокаты сразу же внесли деньги на счет, но был уже вечер пятницы, так что получить подтверждение о зачислении не удалось. Защитник уверен, что процедуру вызволения специально затягивали украинские чиновники.

- Заехали в ИВС (изолятор временного содержания, - ред.), успокоили Владимира Николаевича, сказали: ну побудьте на праздниках тут, вот так случилось. Он успокоился, продукты, лекарства, одежду передали. И в 8.30 утра во вторник мы уже были под судебной администрацией – но начальника нет, получить подтверждение не можем. То там ссылались, что вот, мол, у человека день рождения, ну вы ж понимаете… потом – ну, там вот совещание. Затем мы еле-еле получили бумагу и ближе к 12 приехали в СИЗО. И тут – минуточку, а мы хотим сделать еще и наш запрос дело, мол, дело-то резонансно. Проходит обед с 12 до 13, в час пытаюсь дозвониться в судебную администрацию, а они говорят - мы никакого запроса не получали.

РАЗОЗЛИЛИ ОМБУДСМЕНА

И эта канитель длилась несколько часов. Адвокаты подключили к процессу представителя украинского омбудсмена, и даже ее в судебной администрации просто «динамили».

- Уполномоченная по защите прав человека просто «вызверилась» на них [кричала]: «Да что это такое?!». Прислали запрос, в судебной администрации опять начальника нет, зам в отпуске… только под вечер к пяти часам удалось из него «выдавить» документ. Вот вы представьте: по «электронке» запрос - это сколько времени? Ну, пять минут, ну десять-пятнадцать,но это не может длиться с часу дня до пяти вечера! Потом прислали уже ответ - и его отпустили . Если бы не было такого напора с нашей стороны, то он бы там остался и еще бы сегодня сидел бы там, - заявил Дмитрий Щербина.

Пока адвокаты бегали за бумагами, примерно в полдень Владимира Горбенко перевезли из изолятора временного содержания в СИЗО. Адвокат подчеркнул, что обычно в следственном изоляторе предпочитают не держать людей долго. Ели есть залог – сразу же выгоняют.

- Обычно в СИЗО с удовольствием людей «выбрасывают за забор». СИЗО переполнено, им лишние товарищи там не нужны. Лишние люди - это лишние проблемы, болезни… Но вчера мы наблюдали совершенно другую картину.

В КАМЕРЕ - ЗЭКИ ВСЕХ МАСТЕЙ

Условия содержания в СИЗО существенно отличаются от ИВС.

- Отличаются, как небо и земля. Если, например, Херсонский ИВС - это экспериментальный европейский проект, там ремонт и в целом неплохо. Понятно, что это решетки и все-таки ты там не дома, но все же. А в СИЗО - зэки всех мастей. В ИВС Владимир Горбенко сидел один, а в СИЗО уже были сокамерники. Вот открываете уголовный кодекс, все, что там есть – вот они все в камере. Там достаточно большое количество людей – и убийцы, и так далее. Если в ИВС у капитана была возможность нормально питаться, вовремя продукты передать, то в совершенно другая картина, это все непросто. Это фактически настоящая полноценная тюрьма.

К счастью, провел там Владимир Горбенко всего несколько часов: без пятнадцати двенадцать его доставили в СИЗО, а в пять – уже выпустили.

БЕЗ БРАСЛЕТА

Сразу после выхода на свободу капитана «Норда» повезли в райотдел полиции – надевать электронный браслет, который позволит правоохранителям определять местонахождение обвиняемого до суда. Вот только оказалось, что суд, когда избирал меру пресечения, не указал в своем постановлении, где именно можно находиться Владимиру Горбенко.

- Суд написал: «Не выезжать за пределы местапребывания», но не написал – какого. А где он пребывает? Какое это место? Обычно точные адреса даются. Так что в райотделе сказали, мол, по этому определению суда браслеть надеть не можем. И нас отправили восвояси. Это не наши проблемы, мы явились, как положено – наденьте, а они нам – не можем. Ну, нет так нет.

После посещения украинской полиции отдохнуть Владимиру Горбенко тоже не получилось: его вызвали на допрос в СБУ.

- Мы просили: давайте хотя бы на следующий день, это же пытка форменная – из СИЗО сразу ехать на допрос. Я не помню, чтобы такое было в истории! Смысл какой в этом? Но нет, им хотелось допросить и вручить ходатайство об избрании меры пресечения по второму уголовному делу – ну, для галочки, понятно.

ЕЩЕ ОДНО УГОЛОВНОЕ

Оказывается, Владимир Горбенко, которого на Украине обвиняют в «незаконном въезде и выезде из временно оккупированной территории» (так в незалежной именуют Крым), проходит еще по одному уголовному делу – за незаконный вылов рыбы (ст. 349 Уголовного Кодекса Украины).

Сегодня, 11 апреля, у капитана «Норда» состоится второе судебное заседание – ему снова будут избирать меру пресечения. Адвокат утверждает, что за решетку Владимира Горбенко не вернут, ему планируют присудить так называемое личное обязательство – не выезжать из страны, являть в органы по первому вызову.

- Ни о чём был допрос в СБУ, мы сослались на плохое самочувствие, так что, по большому счету, ему просто вручили ходатайство об избрании меры пресечения. Допрос был объективно невозможен вчера, - отметил Дмитрий Щербина.

СТРЕСС ЗА СТРЕССОМ

После визита в СБУ адвокаты повезли своего подзащитного в больницу – сбить давление. Врачи настаивают на полноценном обследовании, однако с 25 марта этого сделать не удается.

- Он хронический гипертоник, ему нужно оказать квалифицированную медицинскую помощь, чтобы исключить риск развития инфаркта или инсульта, так врачи говорят. Но его никак не могут оставить в покое: то допрос, то ИВС, то ходатайство. Нужно хотя бы несколько дней, чтобы его глубоко обследовать. У человека давление туда-сюда ходит с 25 марта! – возмущается адвокат.

Владимир Горбенко постоянно принимает таблетки, нормализующие давление, но из-за нахождения в изоляторе и предшествующего заключения на корабле, постоянных стрессов принимать лекарства регулярно не получается.

- Сегодня на суде мы будем просить, чтобы Владимиру Николаевичу разрешили выехать не только в Херсонскую область, но и в Киев, чтобы положить там в больницу, а то все эти херсонские больницы – перепуганные СБУ… Был случай, когда его только оформляли в ИВС, то три раза вызывали «скорую помощь». Первый врач, который его осмотрел, сказал – ребят, тут госпитализация нужна, а другой через пару минут прибежал – нет, все нормально, не нужно. Ну, подумаешь, там давление скачет по четыре раза в день 210 на 110 - ну ничего страшного! Такое бывает!! – возмутился Дмитрий Щербина. - Ему нужно УЗИ сердца, МРТ головного мозга, анализы глубокие – на тромбы в том числе. Человек себя чувствует не очень хорошо, это мягко сказать. После всех этих пережитых событий, из СИЗО он сразу на допрос - стресс за стрессом! Он же не бывалый зэк, он обычный человек. Понятно, что он на все это реагирует эмоционально. Так что вечером мы его накормили, он был голодный весь день. Так что поел и уснул сразу.

Пока Владимир Горбенко отсыпается в гостинице и готовится к очередному суду, его защитники собирают информацию о деле, чтобы передать ее представителям ОБСЕ.

- Хотим, чтобы они все-таки отобразили в своих отчетах, что нарушались права человека. А это так же объективно и очевидно, как то, что завтра взойдет солнце, - заключил адвокат.

Защитники останавливаться не намерены и будут оспаривать решение украинского суда, в том числе – в Европейском суде по защите прав человека.