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Адвокат: Капитана «Норда» положили в больницу - для него это подарок на день рождения

25 апреля 2018, 22:54  •  58 • В России

В среду, 25 апреля, арестованному Украиной капитан судна «Норд» Владимир Горбенко отпраздновал день рождения - 42 года. И надо же такое совпадение, именно в этот день,моряка, страдающиего гипертонической болезнью, наконец, положили в больницу. Об этом "Комсомольской правде - Крым" сообщил адвокат Дмитрий Щербина.

- Пока нет предварительного диагноза - впереди обследования и анализы. Сегодня у капитана день рождения, и получается, что то, что его положили в больницу для него большой подарок в этой ситуации, - рассказывает Дмитрий Щербина. – Я его поздравил по телефону. Просто нам не до поздравлений, потому что у нас больше 30 судов по «Норду» - если брать капитана и экипаж. Можете себе представить объем работы?!

Адвокат объяснил, что Мелитополе (капитан живет там у родственников, - ред.) побоялись браться за лечение капитана - решились только померить давление - и больше ничего. И Горбенко отправили в Днепропетровск.

- Днепропетровск – это ближайший крупный город, где отсутствуют такие организации, как СБУ, прокуратура АР Крым, которые могут запугать, - объяснил Дмитрий Щербина. - Знаете он как себя раньше чувствовал – день хорошо, день – плохо. А сейчас стойко – плохо и плохо. И так изо дня в день. Хотя вроде бы особо не расстраивается, пока еще не возникало новых критических ситуация для стрессов. Человек должен лечиться – нужно его положить, обследовать, проколоть, провести все медицинские необходимые манипуляции.

В Днепропетровск Владимир Горбенко отправился без сопровождения родни – медики его там уже ждали для госпитализации.

– Мы там договаривались в телефонном режиме, - сказал Щербина.

Напомним, во время пребывания в ИВС в Херсоне капитану неоднократно вызывали скорую и ненадолго госпитализировали. Врачи предупредили Горбенко о возможном риске развития инфаркта или инсульта.

Как сообщалось, ровно месяц назад , 25 марта, крымское рыболовецкое судно "Норд" под флагом России украинские пограничники задержали в Азовском море - в 15 милях от Обиточной косы недалеко от Бердянска. Все 10 членов экипажа – жители Керчи с российскими паспортами. Капитану на Украине грозит уголовная ответственность, остальные члены экипажа отделались штрафами. Двоим рыбакам удалось пересечь границу и вернуться в родную Керчь.

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