Адский залив: Морякам, захваченным нигерийскими пиратами, пришлось пережить неделю кошмара

Автор:

Степанов Александр

В ночь со 2-го на 3 января в Гвинейском заливе произошло очередное нападение пиратов на гражданское судно. На этот раз объектом атаки стал морской земснаряд Ambika, занимавшийся прокладкой нефтепровода в прибрежных водах Нигерии. Налёт боевики устроили, когда Ambika находилась в устье реки Нигер. Расстреляв с ходу охрану (четверо погибли на месте, ещё двое были ранены), пираты захватили трёх членов экипажа – двух граждан России и индийца, после чего тут же скрылись на материке.

Им повезло. В плену они пробыли только пять дней и были освобождены, как сообщают в африканских СМИ, в результате спецоперации нигерийских ВМС.

Повезло – это потому, что обычно заложников пираты вывозят вглубь континента и держат до тех пор, пока не привезут деньги – выкуп. Зачастую на вызволение уходит несколько недель, иногда и более полутора месяцев, в течение которых идут переговоры между представителями пиратов (да-да, это вовсе не фигура речи) и посредниками, нанятыми подвергшейся нападению стороной.

В этот раз, по всей видимости, ситуация развивалась не по плану налётчиков: они успели вывезти заложников только в перевалочный лагерь, где их выследили и вынудили отпустить захваченных людей. Однако и для тех двоих, которых удалось освободить, те пять дней, проведённых в плену, были настоящим кошмаром на грани жизни и смерти.

Нанимать профессиональную охрану – дорого. И судовладельцы осознанно идут на риск

Самым опасным с точки зрения риска остаётся по-прежнему Гвинейский залив: на этот регион, отмечают в Международном морском бюро, приходится 86 процентов захватов и порядка 82 процентов похищений членов экипажей во всем мире. Фото: Igor Grochev / Shutterstock.com

В прошлом году, по данным Информационного центра пиратства IMB (IMB PRC), поступило свыше ста двадцати инцидентов о нападениях, основная часть из которых дошла до проникновения налётчиков на суда, не менее чем в десяти случаях применялось оружие. В заложниках оказались около полусотни моряков. И самым опасным с точки зрения риска остаётся по-прежнему Гвинейский залив: на этот регион, отмечают в Международном морском бюро, приходится 86 процентов захватов и порядка 82 процентов похищений членов экипажей во всем мире.

Плавание в тех водах – это всегда рулетка, – рассказал Царьграду Иван Р. (по просьбе собеседника мы не приводим его данные полностью), российский моряк, сам в прошлом году побывавший в плену у нигерийских пиратов. – Охрану торговые суда, как правило, не берут. Если нанимать хорошо обученных профессионалов, американцев или англичан из частных военных компаний (ЧВК), это слишком дорого. А обращаться к местным – нет смысла, поскольку никогда не знаешь, чего от них ожидать.

Единственный способ хоть как-то обезопасить себя – колючая проволока по периметру судна да брандспойты, но толку от них в реальной ситуации, по его словам, мало: пираты знают об их существовании и легко преодолевают. «Атакуют обычно на быстроходных и мощных моторных пятиметровых лодках, с двух-трёх сторон одновременно, связь между собой они держат с помощью раций, – продолжает наш собеседник. – Сначала стреляют в воздух, для устрашения, затем требуют спустить трап». И лучше не сопротивляться, так говорят опытные моряки. Иначе, если попытка взять на абордаж увенчается успехом, без жертв не обойтись: в наказание за сопротивление.

«Глаза мутные и страшные: им убить человека легче, чем муху прихлопнуть»

Действуют пираты всегда по отработанной схеме: забирают несколько ключевых членов экипажа: капитана, старпома, боцмана и иногда кока – готовить-то пленникам никто на берегу не будет.

«Но сопротивляться-то и нет смысла: это не европейцы, образно говоря, «цивилизованные бандиты», пусть жестокие и циничные, но с которыми всё-таки можно разговаривать на одном уровне, – объяснил Иван. – Здесь же – полуголые люди, облаченные в какие-то камуфлированные штаны, с автоматами и длинными ножами. Чуть что – бьют. Орут по-своему, бесятся. И что-то жуют, видимо, листья наркотиков. Глаза мутные, страшные». Весь экипаж тут же кладут «лицом в пол», и на судне начинается полнейший хаос. Пока часть банды отбирает у моряков всё, что у них имеется при себе в этот момент (часы, цепочки, кольца), остальные отправляются с обыском по каютам.

Далее – грузят пленников на свои моторные лодки и отплывают. Или же заставляют, под угрозой расправы над заложниками, следовать за собой, отгоняя судно в отдалённые бухты. И практически сразу следует уведомление его владельцу: готовьте деньги за возврат людей и имущества.

Есть стойкое ощущение, что у пиратов есть своя разведка: они точно знают, где и когда нападать, что судно везёт. То есть «ведут» выбранный объект от порта, в который тот заходит, до места засады. Как правило, засаду устраивают там, где судно приближается к берегу,

– уточнил наш собеседник.

Кстати, это подтверждают и в Международной федерации транспортных рабочих (ITF): есть «специально обученные представители», которые оказывают услуги по ведению переговоров. Их конторы базируются в самой Африке, а вот штаб-квартиры находятся в благополучных европейских странах.

Сумма выкупа не озвучивается: её называют судовладельцу, и тот уже решает, как быть дальше. Нередко речь идёт о миллионах долларов.

Как передаются деньги – тоже тайна. Но однозначно: есть система, которая успешно работает. В ней задействованы, судя по всему, и местные власти, и посредники, получающие за успешное проведение операции по обмену денег на людей свой процент.

Фото: Farah Abdi Warsameh / AP/ ТАСС

А сбежать практически нереально

Всё это время заложники балансируют между жизнью и смертью.

Как было, например, с нами: довезли до устья реки, накинули сверху на голову тенты, потом переправили на континент, в джунгли, всё время везли по речушкам и каналам, – продолжает свой рассказ моряк. – Сначала на одну точку, перевалочную базу, затем на другую, и на каждой «маринуют» по несколько суток, заметают следы.

Сбежать практически нереально: подобные случаи можно пересчитать по пальцам одной руки. Лет десять назад, например, удалось сорваться из лагеря и благополучно, спустя пять суток скитаний по джунглям, добраться до безопасного места одному бывшему спецназовцу из Ростова-на-Дону, который работал в службе охраны в торговой компании в Нигерии и тоже был захвачен в плен. Но этот случай, скорее, исключение из правил.

«Сами пираты предостерегали нас: даже, мол, не пытайтесь улизнуть, тут столько зверья дикого и гадов ядовитых, что просто погибнете, – уточнил Иван. – А конечной точкой стал лагерь в тропиках, на берегу озера или пруда. Там нас «поселили» в шалаш, представлявший собой настил из досок с парусиновым навесом. Жара, духота, а время от времени ливни. Ужас. Кормёжка отвратительная, нам привозили бобы и рис, варили себе сами. Все время внутрь шалаша заползали огромные пауки и змеи».

Переговоры по их выкупу шли долго и несколько раз были на грани срыва: бандиты, накурившись и залив глаза спиртным, грозили расправой и избивали. И только спустя три недели приехали новые боевики, погрузили всех скопом в лодку, завалили тряпками и повезли на лодке куда-то в сторону моря по реке.

Фото: ANURAKE SINGTO-ON / Shutterstock.com

Пиратство – это бизнес. И все понимают правила игры

Процесс передачи тоже был нервным. Выкуп пираты, как выяснилось, к тому времени уже взяли и везли заложников «под честное слово». То есть им ничего не мешало убить своих пленников в любой момент – или нарваться на огонь с вышек береговой охраны.

Это бизнес, и все понимают, что таковы условия игры: судовладельцы рискуют, отправляя свой груз по таким морям, но пытаются экономить в надежде на то, что пронесёт. Пираты ждут, когда им дадут очередную наводку. Моряки тоже знают, что могут угодить в плен, однако им платят повышенную зарплату плюс, в случае ЧП, выплатят компенсацию. А тамошние власти, хоть и заявляют о своей борьбе с пиратством, только в экстренных случаях вступают в дело, и лишь когда затрагиваются межгосударственные интересы,

– заключил Иван Р.

И, вероятно, в этом свежем январском случае с захватом сотрудников нефтяного земснаряда вышла именно такая ситуация: нигерийскому правительству по различным каналам просто донесли, чем чревата подобная история, и они решились на силовой вариант освобождения.

Международная федерация транспортников, к слову, уже несколько месяцев бьёт тревогу по поводу ситуации на западном побережье Африки, однако пока все эти призывы «к срочному усилению глобального и регионального сотрудничества в борьбе с растущим уровнем пиратских атак в Гвинейском заливе» по-прежнему остаются гласом вопиющего в пустыне.