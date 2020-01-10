Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Помогла" мама из Пензы: Первая женщина-миллиардер из Африки получила ...
С 2020 преподавать начнут всякие проходимцы?
Политолог о "защите" Вашингтоном Европы от России: Трамп "зарывается"
Зеленский прокомментировал версию о попадании ракеты в Boeing в Иране
Главная / В мире

Адский залив: Морякам, захваченным нигерийскими пиратами, пришлось пережить неделю кошмара

10 января 2020, 15:39  •  87 • В мире
Царьград рассказывает, почему процветает беспредел с нападениями боевиков на гражданские суда в прибрежных водах западной Африки
Автор:
Степанов Александр
В ночь со 2-го на 3 января в Гвинейском заливе произошло очередное нападение пиратов на гражданское судно. На этот раз объектом атаки стал морской земснаряд Ambika, занимавшийся прокладкой нефтепровода в прибрежных водах Нигерии. Налёт боевики устроили, когда Ambika находилась в устье реки Нигер. Расстреляв с ходу охрану (четверо погибли на месте, ещё двое были ранены), пираты захватили трёх членов экипажа – двух граждан России и индийца, после чего тут же скрылись на материке.
Им повезло. В плену они пробыли только пять дней и были освобождены, как сообщают в африканских СМИ, в результате спецоперации нигерийских ВМС.
Повезло – это потому, что обычно заложников пираты вывозят вглубь континента и держат до тех пор, пока не привезут деньги – выкуп. Зачастую на вызволение уходит несколько недель, иногда и более полутора месяцев, в течение которых идут переговоры между представителями пиратов (да-да, это вовсе не фигура речи) и посредниками, нанятыми подвергшейся нападению стороной.
В этот раз, по всей видимости, ситуация развивалась не по плану налётчиков: они успели вывезти заложников только в перевалочный лагерь, где их выследили и вынудили отпустить захваченных людей. Однако и для тех двоих, которых удалось освободить, те пять дней, проведённых в плену, были настоящим кошмаром на грани жизни и смерти.
Нанимать профессиональную охрану – дорого. И судовладельцы осознанно идут на риск
Самым опасным с точки зрения риска остаётся по-прежнему Гвинейский залив: на этот регион, отмечают в Международном морском бюро, приходится 86 процентов захватов и порядка 82 процентов похищений членов экипажей во всем мире. Фото: Igor Grochev / Shutterstock.com
В прошлом году, по данным Информационного центра пиратства IMB (IMB PRC), поступило свыше ста двадцати инцидентов о нападениях, основная часть из которых дошла до проникновения налётчиков на суда, не менее чем в десяти случаях применялось оружие. В заложниках оказались около полусотни моряков. И самым опасным с точки зрения риска остаётся по-прежнему Гвинейский залив: на этот регион, отмечают в Международном морском бюро, приходится 86 процентов захватов и порядка 82 процентов похищений членов экипажей во всем мире.
Плавание в тех водах – это всегда рулетка, – рассказал Царьграду Иван Р. (по просьбе собеседника мы не приводим его данные полностью), российский моряк, сам в прошлом году побывавший в плену у нигерийских пиратов. – Охрану торговые суда, как правило, не берут. Если нанимать хорошо обученных профессионалов, американцев или англичан из частных военных компаний (ЧВК), это слишком дорого. А обращаться к местным – нет смысла, поскольку никогда не знаешь, чего от них ожидать.
Единственный способ хоть как-то обезопасить себя – колючая проволока по периметру судна да брандспойты, но толку от них в реальной ситуации, по его словам, мало: пираты знают об их существовании и легко преодолевают. «Атакуют обычно на быстроходных и мощных моторных пятиметровых лодках, с двух-трёх сторон одновременно, связь между собой они держат с помощью раций, – продолжает наш собеседник. – Сначала стреляют в воздух, для устрашения, затем требуют спустить трап». И лучше не сопротивляться, так говорят опытные моряки. Иначе, если попытка взять на абордаж увенчается успехом, без жертв не обойтись: в наказание за сопротивление.
«Глаза мутные и страшные: им убить человека легче, чем муху прихлопнуть»
Действуют пираты всегда по отработанной схеме: забирают несколько ключевых членов экипажа: капитана, старпома, боцмана и иногда кока – готовить-то пленникам никто на берегу не будет.
«Но сопротивляться-то и нет смысла: это не европейцы, образно говоря, «цивилизованные бандиты», пусть жестокие и циничные, но с которыми всё-таки можно разговаривать на одном уровне, – объяснил Иван. – Здесь же – полуголые люди, облаченные в какие-то камуфлированные штаны, с автоматами и длинными ножами. Чуть что – бьют. Орут по-своему, бесятся. И что-то жуют, видимо, листья наркотиков. Глаза мутные, страшные». Весь экипаж тут же кладут «лицом в пол», и на судне начинается полнейший хаос. Пока часть банды отбирает у моряков всё, что у них имеется при себе в этот момент (часы, цепочки, кольца), остальные отправляются с обыском по каютам.
Далее – грузят пленников на свои моторные лодки и отплывают. Или же заставляют, под угрозой расправы над заложниками, следовать за собой, отгоняя судно в отдалённые бухты. И практически сразу следует уведомление его владельцу: готовьте деньги за возврат людей и имущества.
Есть стойкое ощущение, что у пиратов есть своя разведка: они точно знают, где и когда нападать, что судно везёт. То есть «ведут» выбранный объект от порта, в который тот заходит, до места засады. Как правило, засаду устраивают там, где судно приближается к берегу,
– уточнил наш собеседник.
Кстати, это подтверждают и в Международной федерации транспортных рабочих (ITF): есть «специально обученные представители», которые оказывают услуги по ведению переговоров. Их конторы базируются в самой Африке, а вот штаб-квартиры находятся в благополучных европейских странах.
Сумма выкупа не озвучивается: её называют судовладельцу, и тот уже решает, как быть дальше. Нередко речь идёт о миллионах долларов.
Как передаются деньги – тоже тайна. Но однозначно: есть система, которая успешно работает. В ней задействованы, судя по всему, и местные власти, и посредники, получающие за успешное проведение операции по обмену денег на людей свой процент.
Фото: Farah Abdi Warsameh / AP/ ТАСС
А сбежать практически нереально
Всё это время заложники балансируют между жизнью и смертью.
Как было, например, с нами: довезли до устья реки, накинули сверху на голову тенты, потом переправили на континент, в джунгли, всё время везли по речушкам и каналам, – продолжает свой рассказ моряк. – Сначала на одну точку, перевалочную базу, затем на другую, и на каждой «маринуют» по несколько суток, заметают следы.
Сбежать практически нереально: подобные случаи можно пересчитать по пальцам одной руки. Лет десять назад, например, удалось сорваться из лагеря и благополучно, спустя пять суток скитаний по джунглям, добраться до безопасного места одному бывшему спецназовцу из Ростова-на-Дону, который работал в службе охраны в торговой компании в Нигерии и тоже был захвачен в плен. Но этот случай, скорее, исключение из правил.
«Сами пираты предостерегали нас: даже, мол, не пытайтесь улизнуть, тут столько зверья дикого и гадов ядовитых, что просто погибнете, – уточнил Иван. – А конечной точкой стал лагерь в тропиках, на берегу озера или пруда. Там нас «поселили» в шалаш, представлявший собой настил из досок с парусиновым навесом. Жара, духота, а время от времени ливни. Ужас. Кормёжка отвратительная, нам привозили бобы и рис, варили себе сами. Все время внутрь шалаша заползали огромные пауки и змеи».
Переговоры по их выкупу шли долго и несколько раз были на грани срыва: бандиты, накурившись и залив глаза спиртным, грозили расправой и избивали. И только спустя три недели приехали новые боевики, погрузили всех скопом в лодку, завалили тряпками и повезли на лодке куда-то в сторону моря по реке.
"Наши действия были пропорциональны": В Иране объяснили, будут ли дальше мстить США за убийство генерала Сулеймани
Фото: ANURAKE SINGTO-ON / Shutterstock.com
Пиратство – это бизнес. И все понимают правила игры
Процесс передачи тоже был нервным. Выкуп пираты, как выяснилось, к тому времени уже взяли и везли заложников «под честное слово». То есть им ничего не мешало убить своих пленников в любой момент – или нарваться на огонь с вышек береговой охраны.
Это бизнес, и все понимают, что таковы условия игры: судовладельцы рискуют, отправляя свой груз по таким морям, но пытаются экономить в надежде на то, что пронесёт. Пираты ждут, когда им дадут очередную наводку. Моряки тоже знают, что могут угодить в плен, однако им платят повышенную зарплату плюс, в случае ЧП, выплатят компенсацию. А тамошние власти, хоть и заявляют о своей борьбе с пиратством, только в экстренных случаях вступают в дело, и лишь когда затрагиваются межгосударственные интересы,
– заключил Иван Р.
И, вероятно, в этом свежем январском случае с захватом сотрудников нефтяного земснаряда вышла именно такая ситуация: нигерийскому правительству по различным каналам просто донесли, чем чревата подобная история, и они решились на силовой вариант освобождения.
Международная федерация транспортников, к слову, уже несколько месяцев бьёт тревогу по поводу ситуации на западном побережье Африки, однако пока все эти призывы «к срочному усилению глобального и регионального сотрудничества в борьбе с растущим уровнем пиратских атак в Гвинейском заливе» по-прежнему остаются гласом вопиющего в пустыне.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



87
Источник
Похожие новости
10 января 2020, 12:24
"Поймали монстра": Отдавший приказ о ликвидации Трамп рассказал о намерениях Сулеймани
10 января 2020, 12:09
«Потребуются взаимные уступки»: удастся ли установить перемирие в Ливии
10 января 2020, 15:39
Адский залив: Морякам, захваченным нигерийскими пиратами, пришлось пережить неделю кошмара
10 января 2020, 08:54
«Инструмент глобального противостояния»: почему США отказываются выводить свои войска из Ирака
10 января 2020, 15:39
"Кто надоумил оператора?": Видео "сбитого ракетой" "Боинга" вызвало лишь вопросы
09 января 2020, 16:54
Китайские учёные раскрыли причину странной вспышки вирусной пневмонии в КНР
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 января 2020, 00:39
Захарова: если Польша сомневается в решениях Нюрнбергского трибунала, пусть так и зая...
10 января 2020, 09:09
"Белоруссия зарабатывает на России в 10 раз больше": Лукашенко одёрнули пос...
10 января 2020, 05:54
Пилоты боролись до последнего: Украинские власти скрывают три из семи версий падения ...
10 января 2020, 09:09
Истребитель с бомбами – странная «модернизация» МиГ-29 ВВС Украины
10 января 2020, 09:09
Какую ахиллесову пяту вскрыли средства РТР Ирана перед ударом по объектам ВС США? В о...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 января 2020, 05:39
Какой суд приговорил генерала к смерти? Соловьев задал неудобные вопросы, связанные с убийством Сулеймани
09 января 2020, 03:54
Спутали гражданский борт с самолётом правительства Ирана? Обнаружен американский след в крушении Боинг - источник
06 января 2020, 07:39
Гром победы, раздавайся?
06 января 2020, 23:54
"Колоссальный урон": Багдасаров предложил Ирану идеальный способ мести за убийство Сулеймани
04 января 2020, 06:54
Почему у нас ракеты падают, а самолёты не получаются
08 января 2020, 21:24
"Двигатели так быстро не горят": заслуженный пилот о крушении украинского Боинга в Иране
06 января 2020, 01:09
Третья мировая? Тут или ты идиот, или "никому уже не будет дела": Политолог об истерике американцев после убийства генерала
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.