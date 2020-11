Адмиралы Украины вместо войны готовятся к освоению бюджета

Украинские адмиралы стремятся не столько реально усилить боевой потенциал ВМСУ, сколько освоить государственные средства, выделенные на содержание собственного флота.

К такому выводу пришел обозреватель ФАН, проанализировавший озвученную на Украине идею вооружить полученные из США катера… старыми советскими торпедами.

Два чемодана без ручки

В конце октября минул год с того момента, как в Одессу из США прибыли два б/у патрульных катера типа «Айленд», переданные ВМС Украины с барского плеча американцев и получившие у новых хозяев названия «Старобельск» и «Славянск». И весь этот год украинский флот откровенно не знал, что с этими дарами Вашингтона делать.

Напомним, что «Айленды» достались Украине вовсе не бесплатно, зато с демонтированным вооружением. В итоге пара стареньких катеров стала для украинских адмиралов чем-то вроде чемодана без ручки — бросить жалко, а как использовать — не совсем понятно.

Точнее, понятно — в учебных целях, но формат эксплуатации распиаренных «Айлендов» исключительно в роли плавучих парт был как-то мелковат. Поэтому командование ВМСУ занялось откровенным «натягиванием совы на глобус» — оно стало строить планы по такой «модернизации» «Айлендов», которая позволила бы превратить спроектированные для Береговой охраны США прибрежные патрульники в нечто, способное угрожать вероятному противнику чем-то большим, чем таран.

На первых порах предполагалось вооружить «Старобельск» и «Славянск» боевыми модулями «Катран-М», созданными украинским ОПК для малых бронированных артиллерийских катеров проекта 58155 «Гюрза-М». Однако вскоре выяснилось, что эти модули на «Гюрзах» функционируют через пень-колоду, а устанавливаемые вместе с модулями противотанковые ракетные комплексы «Барьер-ВК» не функционируют вообще.

Что ж, нет, значит, нет. Идею с «Катранами-М» для «Айлендов» в ВМСУ задробили. Вместо боевых модулей на патрульные катера смонтировали найденные на складах 25-мм корабельные зенитные установки 2М-3М. Это был настоящий военно-морской винтаж, поскольку установки были приняты на вооружение ВМФ СССР аж в 1952 году! Впрочем, украинцев это не остановило, да и выбирать им больше было не из чего.

Однако принятие этого комплекса даже в береговом варианте изрядно затягивалось, а в корабельном варианте «Нептун» вообще еще не существовал, поэтому ракетоносные «Айленды» так и остались несбыточной мечтой. Даже если бы случилось чудо и корабельные «Нептуны» в распоряжении командования ВМСУ появились, вооружить этими ракетами патрульные катера все равно бы не вышло — слишком уж большими оказались транспортно-пусковые контейнеры «Нептунов». На 169-тонные «Айленды» они не помещались чисто физически.

Оксюморон по-украински

Но не оскудела земля украинская талантами! В желании хоть как-то наделить «Айленды» ударными функциями украинские адмиралы вспомнили… о торпедах. Судя по всему, впервые эта «светлая» мысль посетила головы командования ВМСУ еще в начале 2020 года. Тогда же ФАН прокомментировал эту затею, сделав вывод о ее сомнительной полезности. Тем любопытнее было обнаружить, что идея вооружить торпедами полученные от американцев «Айленды» в ВМСУ не умерла. Напротив, она оформилась в конкретный план.

Новый вариант «модернизации» «Старобельска» и «Славянска» должен будет включать установку на катерах разработанной киевским НИИ «Квант» АСБУ — автоматизированной системы боевого управления, также известной как боевая информационно-управляющая система «Контур». В качестве ударного вооружения «Айленды» должны будут получить по два 400-мм торпедных аппарата с советскими торпедами СЭТ-72.

Честно говоря, вся эта инициатива выглядит как откровенный оксюморон.

Начнем с АСБУ. Теоретически в нее необходимо интегрировать все электронные системы корабля, после чего система получит возможность обеспечивать полный цикл боевого управления: оценку обстановки, обнаружение, выбор наиболее эффективного средства поражения, передачу исполнительной команды и оценку эффективности огневого поражения. Когда-то «Квант» разрабатывал АСБУ для планировавшихся к постройке на Украине корветов проекта 58250.

Однако украинцы до сих пор не смогли достроить даже головной корвет, заложенный в 2011 году, поэтому АСБУ осталась беспризорной. Понятно желание НИИ «Квант» пристроить свое изделие хоть куда-то. Непонятно другое — как АСБУ, разработанная для корвета водоизмещением 2650 тонн, со всеми своими РЛС, сенсорами, пультами и серверами влезет на малютку «Айленд». Опять же, чем АСБУ будет управлять на патрульном катере? 25-мм зениткой без механизмов наведения?

Словом, оснащение АСБУ того же «Старобельска» — это как монтаж танковой системы управления огнем на легковой автомобиль ДПС. Даже вариант с фрагментарным использованием на «Айлендах» узлов и агрегатов АСБУ вызывает массу ехидных вопросов к авторам подобной идеи.

С торпедами СЭТ-72 для «Айлендов» все еще веселее. Они стали первыми советскими малогабаритными универсальными самонаводящимися торпедами, а также первыми нашими торпедами, оснащенными серебряно-магниевой аккумуляторной батареей с морской водой в качестве электролита. В силу этих обстоятельств торпеды исходно обладали не самыми блестящими тактико-техническими характеристиками. С момента принятия их на вооружение в 1972 году и до распада СССР ВМФ отстрелял на учениях порядка 20 СЭТ-72 — ни разу они не развили паспортной скорости 40 узлов. Неоднократные модернизации существенно улучшить их ТТХ не смогли. Приведем красноречивую цитату из книги капитана 1 ранга Рудольфа Гусева «Такова торпедная жизнь»:

«Работы по созданию первой отечественной малогабаритной универсальной самонаводящейся торпеды СЭТ–72 госпремией отмечены не были».

«Пора в утиль»

К настоящему времени семьдесят вторые, мягко говоря, устарели. К тому же «Айленды» не имеют гидроакустического комплекса, который позволил бы использовать СЭТ-72 не только против кораблей, но и против подлодок. Опять же, разместить торпедные аппараты, пусть и с малогабаритными торпедами, на исходно не предназначенных для этого катерах будет непросто. Помимо этого, торпеды несут недостаточное количество взрывчатого вещества для причинения критического ущерба крупным боевым кораблям.

Но и это не все. Российский ВМФ — единственный в мире, который имеет на вооружении малогабаритный противолодочный комплекс «Пакет-НК», способный с помощью своих противоторпед отбиться сразу от нескольких вражеских торпед, даже если они атакуют с разных векторов.

Наконец, стандартный срок хранения СЭТ-72 на флотских складах — 20 лет. Собственного производства торпед Украина не имеет и поставок на незалежную торпедного вооружения из России после распада СССР не осуществлялось. То есть техническое состояние сохранившихся на Украине семьдесят вторых, скорее всего, соответствует статусу «пора в утиль».

«Ладно, — скажет читатель. — Если все это понятно нам, то неужели это непонятно украинским адмиралам?»

Конечно, им тоже понятно, что вся эта возня с вооружением и довооружением полученных от янки «Айлендов» не имеет никакого отношения к усилению реального боевого потенциала ВМСУ. Зато упомянутая чехарда имеет прямое отношение к совсем другому — громким рапортам, подразумевающим необходимость награждения бравых докладчиков, и к освоению средств, выделяемых Киевом на содержание флота. Если исходить из этой логики, то оксюморон с украинскими патрульными катерами, АСБУ и старыми торпедами вполне понятен и оправдан.

Ну, и да: Береговая охрана США планирует передать ВМСУ еще три списанных «Айленда». Так что, как пел Фредди Меркьюри, Show must go on!