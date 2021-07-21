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Адмирал США сделал вынужденное признание о русских асах

21 июля 2021, 08:55  •  420 • Политика
Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк признал, что русские лётчики во время перехватов самолётов и кораблей США и НАТО действуют безопасно и профессионально. Впрочем, и возникновения "тактического риска" в Чёрном море адмирал не исключил.
Напомним, очень часто после проведённого перехвата у границ России самолётов и кораблей США и НАТО в американском командовании (например, в Шестом флоте США) звучат голословные обвинения в адрес русских асов: якобы те действовали небезопасно и непрофессионально. В Минобороны России подобные обвинения каждый раз опровергали, подчёркивая, что русские лётчики действовали строго в рамках международных правил.
Эти же голословные обвинения от своих же коллег опроверг теперь и командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк.
"В общем и целом эти взаимодействия являются безопасными и профессиональными", - вынужден был признать американский адмирал, добавив, что нацелены эти случаи перехвата на устрашение.
Отметил он и тот факт, что русские корабли так же регулярно сопровождают суда США и НАТО и их партнёров в Чёрном море. И в этом случае не исключил возникновения "тактического риска" в ситуации, "когда ударный самолёт пролетает прямо над эсминцем на высоте 100 футов (30 метров), командир на свой страх и риск решает, готовится тот атаковать или нет".
Адмирал уточнил, что американские офицеры не пойдут на провокацию и не нанесут первый удар в этом случае, но и "первый удар в челюсть" принимать не станут. Берк также допустил, что существующий в этом плане "тактический риск" может обернуться "стратегической проблемой".

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