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«Адмирал Макаров» поразил «Калибром» условного противника и взял курс на черноморские проливы

05 ноября 2018, 16:39  •  22 • Политика
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» пополнит соединение ВМФ в Средиземном море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулёв. До выдвижения фрегат провел учения, в том числе с применением ракетного комплекса «Калибр-НК».
Соединение ВМФ России в Средиземном море пополнит фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров», о чем в понедельник, 5 ноября, сообщил глава отдела информационного обеспечения флота капитан второго ранга Алексей Рулев.
Корабль уже вышел из Севастополя и взял курс на черноморские проливы, добавил Рулев. До похода были проведены учения. В том числе моряки отработали маневрирование и плавание в районах с интенсивных судоходством. Также объявлено о проведении накануне артиллерийских стрельб - были отработаны как морские, так и воздушные цели. Кроме того, условного противника в рамках учений поражали ракетным комплексом «Калибр-НК».
Досье
Корабль «Адмирал Макаров» назвали в честь российского флотоводца и учёного, вице-адмирала Степана Осиповича Макарова. Его заложили на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в феврале 2012 года, спустили на воду в сентябре 2015-го. Государственные испытания фрегата начали осенью следующего года в Балтийском и Баренцевом морях.
Фрегаты проекта 11356 имеют водоизмещение в четыре тысячи тонн, скорость хода 30 узлов, автономность 30 суток. Экипаж корабля составляет 200 человек.
«Адмирал Макаров» вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК», зенитным ракетным комплексом «Штиль-1», артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).

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