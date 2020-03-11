«Адмирал Кузнецов»: дым рассеялся. Оценка ущерба и размышления о будущем авианосца • 181 • Аналитика

Дым от пожара на единственном российском авианосце рассеялся, а что сейчас происходит с «Кузнецовым» и что ждет его в дальнейшем?



Прежде всего надо отметить, что раздававшиеся после последнего ЧП панические предположения относительно того, что вот теперь-то «старичка точно отправят в утиль», не подтверждаются. Насколько известно, корабль все так же находится у причала 35-го судоремонтного завода под Мурманском в ожидании возобновления полномасштабных ремонтных работ. Также не оправдались и утверждения о том, что в результате пожара предполагаемая их стоимость взлетела то ли до 90, то ли до 95 миллиардов рублей. Как заявил по данному поводу президент АО «Объединённая судостроительная компания» Алексей Рахманов, о подобных цифрах даже речи быть не может.







Ущерб однозначно велик – его размер судостроители предварительно оценивают в 300 миллионов рублей. Многие эксперты смотрят на такие оценки скептически, считая, что цифры занижены.



Впрочем, окончательные выводы будут сделаны только после оглашения отчета специальной комиссии, занимающейся как расследованием причин чрезвычайного происшествия, так и оценкой масштабов его последствий. Предварительно ожидалось, что она закончит свою работу еще в январе, однако пока никаких официальных заявлений ее членами сделано не было, следовательно, черта под разбирательством еще, скорее всего, не подведена. Либо подведена, но на оглашение итогов оценки пока не решились.



Так или иначе, но в начале нынешнего года все тот же господин Рахманов с уверенностью говорил о том, что декабрьский пожар не слишком существенно повлияет как на сроки проведения ремонта на «Адмирале Кузнецове», так и на их сметную стоимость. Во всяком случае, если в прошлом году руководитель «ОСК» твердо обещал, что авианосец будет введен в строй в 2021 году с отсрочкой от прописанных в контракте сроков максимум на четыре месяца, то теперь, по его словам, на ходовые испытания корабль сможет выйти позднее – в 2022 году. Впрочем, дело тут не только в пожаре, а еще и в необходимости провести целый ряд дополнительных действий, вскрывшихся уже в процессе начатых работ.



По имеющейся информации, после ЧП, ставшего предметом возбужденного по его факту уголовного дела, на мурманском филиале «Звездочки», где сейчас находится «Кузнецов», значительно повышены меры безопасности, особенно при проведении сварочных и других аналогичных работ, за дисциплиной и соблюдением необходимых правил и норм там сейчас следят, что называется, во все глаза.



Как бы то ни было, но альтернативы возвращению в строй ТАВКР, который кое-кто уже поторопился списать со счетов, у Военно-морского флота России сегодня просто не существует. Прощание с «Адмиралом Кузнецовым» будет означать жирный крест на отечественной палубной военной авиации, возрождать которую впоследствии придется с нуля. АПЛ или «пара фрегатов», со стоимостью которых некоторые эксперты сравнивают цену ремонта авианосца, нашим ВМФ, конечно же, нужны. Однако пускать под нож в угоду сиюминутным интересам единственный в своем роде и не имеющий в настоящее время аналогов боевой корабль не будет никто. Назвать разумным такое решение однозначно было бы сложно. Дым от пожара на единственном российском авианосце рассеялся, а что сейчас происходит с «Кузнецовым» и что ждет его в дальнейшем?Прежде всего надо отметить, что раздававшиеся после последнего ЧП панические предположения относительно того, что вот теперь-то «старичка точно отправят в утиль», не подтверждаются. Насколько известно, корабль все так же находится у причала 35-го судоремонтного завода под Мурманском в ожидании возобновления полномасштабных ремонтных работ. Также не оправдались и утверждения о том, что в результате пожара предполагаемая их стоимость взлетела то ли до 90, то ли до 95 миллиардов рублей. Как заявил по данному поводу президент АО «Объединённая судостроительная компания» Алексей Рахманов, о подобных цифрах даже речи быть не может.Ущерб однозначно велик – его размер судостроители предварительно оценивают в 300 миллионов рублей. Многие эксперты смотрят на такие оценки скептически, считая, что цифры занижены.Впрочем, окончательные выводы будут сделаны только после оглашения отчета специальной комиссии, занимающейся как расследованием причин чрезвычайного происшествия, так и оценкой масштабов его последствий. Предварительно ожидалось, что она закончит свою работу еще в январе, однако пока никаких официальных заявлений ее членами сделано не было, следовательно, черта под разбирательством еще, скорее всего, не подведена. Либо подведена, но на оглашение итогов оценки пока не решились.Так или иначе, но в начале нынешнего года все тот же господин Рахманов с уверенностью говорил о том, что декабрьский пожар не слишком существенно повлияет как на сроки проведения ремонта на «Адмирале Кузнецове», так и на их сметную стоимость. Во всяком случае, если в прошлом году руководитель «ОСК» твердо обещал, что авианосец будет введен в строй в 2021 году с отсрочкой от прописанных в контракте сроков максимум на четыре месяца, то теперь, по его словам, на ходовые испытания корабль сможет выйти позднее – в 2022 году. Впрочем, дело тут не только в пожаре, а еще и в необходимости провести целый ряд дополнительных действий, вскрывшихся уже в процессе начатых работ.По имеющейся информации, после ЧП, ставшего предметом возбужденного по его факту уголовного дела, на мурманском филиале «Звездочки», где сейчас находится «Кузнецов», значительно повышены меры безопасности, особенно при проведении сварочных и других аналогичных работ, за дисциплиной и соблюдением необходимых правил и норм там сейчас следят, что называется, во все глаза.Как бы то ни было, но альтернативы возвращению в строй ТАВКР, который кое-кто уже поторопился списать со счетов, у Военно-морского флота России сегодня просто не существует. Прощание с «Адмиралом Кузнецовым» будет означать жирный крест на отечественной палубной военной авиации, возрождать которую впоследствии придется с нуля. АПЛ или «пара фрегатов», со стоимостью которых некоторые эксперты сравнивают цену ремонта авианосца, нашим ВМФ, конечно же, нужны. Однако пускать под нож в угоду сиюминутным интересам единственный в своем роде и не имеющий в настоящее время аналогов боевой корабль не будет никто. Назвать разумным такое решение однозначно было бы сложно. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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