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Администрация Зеленского внесла в Раду инициативу об импичменте президента

29 мая 2019, 17:09  •  42 • Украина

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Администрация президента Украины Владимира Зеленского внесла в Верховную раду законопроект о механизме отстранения от должности главы государства. Об этом в среду заявил на брифинге представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

"Сегодня передал в Верховную раду проект закона Украины об особенной процедуре устранения президента с поста - импичменте", - сообщил он.

Стефанчук пояснил, что аналога инициативы Зеленского в Раде нет. "Процедура импичмента выходит за деятельность Верховной рады, включая в себя деятельность Конституционного суда Украины, Верховного суда", - сообщил он о деталях законопроекта.

Вместе с этим документом, по словам Стефанчука, администрация президента направила в парламент обращение Зеленского о том, чтобы "Верховная рада не забыла, что на ней лежит ответственность за законопроект №7203, которым отменяется депутатская неприкосновенность" авторства бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Представитель Зеленского также анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопроекта об ответственности за незаконное обогащение.

В новость были внесены изменения (14:57 мск) - добавлены подробности по тексту.

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