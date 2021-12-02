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Администрация Зеленского объявила об успешном срыве госпереворота
02 декабря 2021, 20:30 • 37 • Политика
Главе государства приписали лавры победителя над деструктивными действиями олигархов
Президент Украины Владимир Зеленский сорвал госпереворот, который неизвестные мятежники якобы должны были совершить 1 декабря. Об этом сегодня сообщил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.
По его словам, сделать это Владимир Александрович смог всего лишь с помощью своего публичного заявления через СМИ 26 ноября.
"Благодаря начатой президентом дискуссии о том, что пытаются втянуть отдельных наших влиятельных граждан, политические настроения в обществе явно начали меняться. Появились очевидные вопросы качества отдельных медийных площадок, которые явно занимаются пропагандой", – цитирует издание LIGA.net соратника пана Зеленского.
Он отметил, что граждане начали сомневаться в искренности "отставников", несмотря на то, что некоторые из них долгие годы пребывали в статусе влиятельных министров или премьеров, "но так и не изменили природу власти".
По мнению пана Подоляка, после того как президент объявил о готовящемся госперевороте, "появилось больше внимания возможным деструктивным действиям олигархов и агрессивным шагам с российской стороны". Согласно его утверждению, "стали очевидны интересы старых политических и экономических деятелей, пытающихся сделать ставку на протесты, так как им важно сохранить старый тип государства – коррупционный, клановый, олигархический".
При этом, представитель администрации Зеленского в своем пространном комментарии не удосужился назвать фамилии этих политиков и предпринимателей, которые тянуть соборную в старое прошлое из нового светлого нынешнего.
Напомним, 26 ноября на большой пресс-конференции с местными СМИ экс-комик сообщил о грядущем мятеже, подготовкой которого якобы занимаются люди из окружения одного из крупнейших олигархов Незалежной Рината Ахметова. Причем эти граждане ведут переговоры о госперевороте с некими лицами из России. На мероприятие даже выделили деньги – целый миллиард долларов.
Ринат Леонидович долго думать не стал и назвал Зеленского лжецом. Тем не менее, СБУ в понедельник, 29 ноября начала расследование по делу о госперевороте гражданами Украины и России. В ведомстве также не представили фамилии этих мятежников.
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