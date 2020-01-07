Администрация Трампа приступила к разработке санкций против Ирака - The Washington Post

В Америке начали разрабатывать санкции против Ирака. Причиной стало то, что парламент Ирака принял резолюцию о выводе американских и других иностранных войск из своей страны, сообщает The Washington Post.

В числе прочих санкций рассматривается запрет для американского бизнеса сотрудничать с деловыми партнёрами из Ирака. Днём ранее Трамп пригрозил Багдаду экономическими рестрикциями, если он будет проявлять враждебность к США.

В случае если санкции против Ирака будут введены, лидирующую роль будут играть Белый дом и Министерство финансов США. "Такие шаги станут очень необычным действием против союзника, которого США поддерживали почти 20 лет. И потратили на него сотни миллиардов долларов", - отмечает WP. По словам источника издания, правительство США намерено немного подождать с введением санкций, чтобы увидеть, пойдёт ли Ирак дальше своих заявлений. Также газета цитирует своих экспертов, считающих, что ввести санкции без ущерба для американского бизнеса будет "трудно, если не невозможно".

Напомним, два дня назад парламент Ирака принял решение о прекращении военного присутствия США на территории страны. Соответствующая резолюция была принята из-за резкого обострения обстановки в стране после ударов Америки по Багдаду, в результате которых погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Касем Сулеймани.