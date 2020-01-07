Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Тщетная попытка": Турция против нового "убийцы русского газа"
Лучшие выступления Владимира Соловьева за 2019 год. Вечер с Владимиром Соловьевы...
Всё хорошо: Война не оказалась неизбежна
«Будут развивать американский вектор»: как Польша пытается бороться с «искажение...
Главная / Политика

Администрация Трампа приступила к разработке санкций против Ирака - The Washington Post

07 января 2020, 19:24  •  58 • Политика
Администрация Дональда Трампа приступила к разработке санкций против Ирака, сообщила The Washington Post. По данным издания, в частности, рассматривается возможность запретить бизнесу США работать с иракскими деловыми кругами.
В Америке начали разрабатывать санкции против Ирака. Причиной стало то, что парламент Ирака принял резолюцию о выводе американских и других иностранных войск из своей страны, сообщает The Washington Post.
В числе прочих санкций рассматривается запрет для американского бизнеса сотрудничать с деловыми партнёрами из Ирака. Днём ранее Трамп пригрозил Багдаду экономическими рестрикциями, если он будет проявлять враждебность к США.
В случае если санкции против Ирака будут введены, лидирующую роль будут играть Белый дом и Министерство финансов США. "Такие шаги станут очень необычным действием против союзника, которого США поддерживали почти 20 лет. И потратили на него сотни миллиардов долларов", - отмечает WP. По словам источника издания, правительство США намерено немного подождать с введением санкций, чтобы увидеть, пойдёт ли Ирак дальше своих заявлений. Также газета цитирует своих экспертов, считающих, что ввести санкции без ущерба для американского бизнеса будет "трудно, если не невозможно".
Напомним, два дня назад парламент Ирака принял решение о прекращении военного присутствия США на территории страны. Соответствующая резолюция была принята из-за резкого обострения обстановки в стране после ударов Америки по Багдаду, в результате которых погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Касем Сулеймани.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



58
Источник
Похожие новости
07 января 2020, 19:24
"Завтра начнут на русских хакеров кивать": Захарова высмеяла "ошибку" США с письмом о выводе войск из Ирака
07 января 2020, 12:54
Пушков назвал оккупацией отказ США выводить войска из Ирака
07 января 2020, 09:39
В США и ОАГ отказались верить в полное поражение Гуайдо в Венесуэле
06 января 2020, 23:54
"Результативность удара будет близка к нулю": Военный эксперт о планах США атаковать 52 объекта в Иране
07 января 2020, 16:09
На Украине растёт уродство нацизма, уничтожившего 5 млн человек - МИД России
06 января 2020, 21:54
Небензя назвал нулевыми перспективы выработки заявления СБ ООН после убийства Сулеймани
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 января 2020, 09:39
В шлёпках - и в музей: Первая леди Украины пренебрегла деловым этикетом в Омане
07 января 2020, 09:39
У и Б сидели на трубе: как энергетический транзит России становится её слабостью
07 января 2020, 15:54
«Исторический кошмар для США»: парламент Ирана признал Пентагон террористической орга...
07 января 2020, 12:54
Кризис на Ближнем Востоке: Украина примкнула к США
07 января 2020, 06:24
"Задонатить" назло России? Негодующая из-за сибирских пожаров украинка пожа...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 января 2020, 16:24
Эксперт прокомментировал сообщения о падении транзита газа через Украину
06 января 2020, 07:39
Гром победы, раздавайся?
06 января 2020, 23:54
"Колоссальный урон": Багдасаров предложил Ирану идеальный способ мести за убийство Сулеймани
03 января 2020, 01:39
Штраф и конфискация: Первая в мире страна ввела запрет на солнцезащитные кремы
05 января 2020, 02:24
Вжавшись и стоя на коленях: Как иранцы проучили американских солдат напомнили в Сети
01 января 2020, 17:09
"Полагал, американцы додавят Эрдогана": Сатановский назвал "абсолютно уникальную ситуацию" 2019 года
02 января 2020, 02:54
"И нет там никаких "я устал, я…": Пользователи Рунета о новогоднем обращении Путина - 2020
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.