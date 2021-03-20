«Администрация США выбрала конфронтационный тон»: как развивается американо-китайский диалог при Байдене

Очные переговоры между КНР и США на уровне глав МИД начались с обмена критическими высказываниями и взаимных обвинений в нарушении дипломатического протокола. В частности, американская сторона осудила «действия Китая в Гонконге, Синьцзяне и Тайване». В ответ китайская делегация заявила, что Вашингтон должен прекратить вести диалог с Пекином с позиции силы и навязывать распространение своей «демократии». По мнению экспертов, заняв конфронтационную позицию по отношению к азиатской державе, американские дипломаты — представители администрации Белого дома пытаются обозначить лидерство США на текущих переговорах. Таким образом, представители администрации Байдена, по сути, продолжают проводить антикитайский курс, инициированный Трампом, констатируют аналитики.

Первые очные переговоры на высоком уровне между США и КНР в Анкоридже Reuters © Frederic J. Brown

Первый день американо-китайских переговоров на уровне глав МИД прошёл в напряжённой обстановке. В ходе встречи в Анкоридже стороны обменялись критическими высказываниями и обвинениями в нарушении протокола.

В саммите на Аляске со стороны США участвуют глава Госдепа Энтони Блинкен и советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан. КНР представляют министр иностранных дел Ван И и глава канцелярии Комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ян Цзечи. Переговоры продлятся два дня.

Во вступительной речи госсекретарь Блинкен анонсировал, что представители США намерены обсудить «серьёзные опасения в связи с тем, что делает Китай, в том числе его действия в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Гонконге и на Тайване, кибератаки на Соединённые Штаты, меры экономического принуждения в отношении наших союзников. Каждое из этих действий ставит под угрозу основанный на правилах порядок, на который опирается глобальная стабильность».

В свою очередь, Джейк Салливан добавил, что делегация от Соединённых Штатов «даст понять, что первоочередной приоритет… для американской стороны — это делать так, чтобы подход к мировым вопросам и подход в отношении Китая приносил пользу американцам и защищал интересы их союзников и партнёров».

Со стороны КНР с ответной речью выступил глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам. Ян Цзечи заявил, что «Китай не приемлет безосновательных обвинений со стороны США», и добавил, что недавние события ввергли отношения двух стран в «беспрецедентный по сложности период», из-за которого «пострадали интересы двух народов».

Он добавил, что «в США действует американская демократия, а в Китае — китайская. И оценивать усилия США по продвижению своей демократии применительно к случаю Китая дано не только американцам, но и людям всего мира».

«Не думаю, что подавляющее большинство государств согласятся с тем, что продвигаемые США универсальные ценности или мнение США могут полностью отражать мнение международного сообщества. Также эти страны не согласятся с тем, что правила, установленные небольшой группой людей, могут служить в качестве основы международного порядка», — сказал представитель КНР.

Кроме взаимной критики во вступительных речах, стороны также обменялись обвинениями в нарушении дипломатического протокола. Так, китайское государственное информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на чиновника из делегации КНР сообщило, что представители США превысили выделенное им на выступление время, а также выдвинули против Пекина беспочвенные обвинения.

В свою очередь, высокопоставленный чиновник администрации Байдена выдвинул аналогичные обвинения в адрес китайской стороны, сообщило издание Politico. По его словам, дипломаты КНР намеренно затянули своё выступление, которое он назвал показным.

«Китайская проблема»

Стоит отметить, что в преддверии первых очных переговоров с представителями КНР при администрации Байдена, её представители также активно контактировали со своими союзниками, которых они рассчитывают вовлечь в противостояние Пекину.

Так, 12 марта по инициативе президента США прошла виртуальная встреча с главами Индии, Японии и Австралии. Комментируя это мероприятие, советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что лидеры обсудили вызов, который представляет собой Китай, и ясно дали понять, что «не испытывают никаких иллюзий относительно КНР».

Китай и США

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По его словам, в ходе встречи обсуждались действия Китая в отношении Австралии, ситуация с японскими рыболовецкими судами у островов Сенкаку в Восточно-Китайском море (их принадлежность оспаривают Токио и Пекин. — RT), а также ситуация на китайско-индийской границе.

При этом Салливан подчеркнул, что Китай не был главной темой встречи, значительная часть повестки которой была посвящена глобальным кризисам, включая климатический, и пандемии коронавируса.

Впоследствии, 15 марта, госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин отправились в совместное турне, посетив в первую очередь Сеул и Токио.

Как уточнил Блинкен, целью этого визита являлось обсуждение того, как США могут укрепить «сотрудничество с двумя ближайшими союзниками в Индийско-Тихоокеанском регионе и во всём мире».

В свою очередь, Ллойд Остин в преддверии поездки написал в своём Twitter, что считает Китай «серьёзной угрозой» для США.

«Крайне важно, чтобы мы решали китайскую проблему сообща с партнёрами в Индийско-Тихоокеанском регионе», — отметил глава Пентагона.

«Фиксирует позицию на старте»

Напомним, с самого начала своего пребывания в Белом доме Джо Байден и его администрация заявляли, что продолжат политику сдерживания КНР.

Так, выступая в Госдепартаменте 4 февраля, президент США затронул вопрос американо-китайских отношений, назвав Пекин главным конкурентом Вашингтона, который бросает вызов процветанию и безопасности Америки.

Тогда же госсекретарь Блинкен заявил, что Соединённые Штаты намерены «привлечь Китай к ответственности за действия, угрожающие стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе».

Пекин, Китай

Reuters

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Кроме того, на Мюнхенской конференции американский лидер призвал международное сообщество «вместе готовиться к долгосрочному стратегическому соперничеству с Китаем».

«Нам нужно дать отпор экономическим злоупотреблениям и принуждению, к которым прибегает правительство Китая и которые подрывают основы международной экономической системы. Все — абсолютно все — должны следовать одним и тем же правилам», — подчеркнул Байден.

Представители Вашингтона неслучайно заняли конфронтационную позицию на первых очных переговорах с КНР, считает эксперт Международного института гуманитарных политических исследований Владимир Брутер.

«США решили открыть переговоры обвинениями в адрес Китая, чтобы продемонстрировать, что они главные в этом процессе, что администрация Байдена определяет правила игры, и именно ей их позволено менять», — пояснил Брутер в беседе с RT.

Аналитик ожидает дальнейшего регресса в американо-китайских отношениях.

«Китай продолжит пребывать в сложном положении и, несмотря на то, что он будет серьёзно оппонировать Соединённым Штатам, портить отношения с Америкой сейчас ему невыгодно. Администрация США выбрала конфронтационный тон для общения с Китаем и Россией, чтобы определить свои позиции, поставить их в те рамки, которые ей удобны или выгодны», — говорит Брутер.

Политолог Александр Асафов, в свою очередь, отмечает, что нынешняя администрация Белого дома продолжает продвигать в отношении Китая повестку, сформированную Дональдом Трампом и Майком Помпео.

«Точно так же США поступают и по отношению к России. Можно считать, что Байден фиксирует позицию на старте, демонстрирует избирателю, что он жёсткий и самостоятельный лидер, который будет бороться с геополитическими конкурентами и оппонентами», — рассказал эксперт.

С его точки зрения, Китай говорит сейчас о том, что идеи, которые транслируют США, не разделяет всё европейское и евроатлантическое сообщество, хотя американцы пытаются убедить мир в обратном. Кроме того, Пекин напоминает, что у него есть прямые связи с большинством участников евроатлантической коалиции, подчёркивает Асафов.