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Администрация президента Украины обвинила МИД страны в работе на экс-главу государства

05 июня 2019, 21:24  •  118 • Украина

КИЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Администрация президента Украины обвинила МИД страны в работе на бывшего главу государства Петра Порошенко.

"Предварительно установлено, что работники МИД Украины готовили тезисы для брифинга Владимира Зеленского, параллельно продолжая работать на Петра Порошенко", - говорится в комментарии, опубликованном в среду на сайте главы государства в связи с обвинениями в использовании им цитат на брифинге в Брюсселе из выступления бывшего президента.

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