Администрация президента Украины обвинила МИД страны в работе на экс-главу государства

КИЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Администрация президента Украины обвинила МИД страны в работе на бывшего главу государства Петра Порошенко.

"Предварительно установлено, что работники МИД Украины готовили тезисы для брифинга Владимира Зеленского, параллельно продолжая работать на Петра Порошенко", - говорится в комментарии, опубликованном в среду на сайте главы государства в связи с обвинениями в использовании им цитат на брифинге в Брюсселе из выступления бывшего президента.