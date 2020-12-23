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Администрация Байдена возьмет курс на "ледяную войну" с Россией - Пушков

23 декабря 2020, 14:25  •  39 • Политика
Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Вашингтон меняет тактику противостояния против своего вечного геополитического соперника
Нынешний курс Соединенных Штатов по отношению к России говорит о том, что Белый дом собирается сворачивать свое взаимодействие с Москвой. Такое мнение выразил член Совета Федерации Алексей Пушков.
По словам сенатора, такого же курса будет придерживаться команда демократов, возглавляемая избранным президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом. Это демонстрируют политические шаги Белого дома за последние несколько лет, включая президентство Барака Обамы и Дональда Трама.
Член Совфеда напомнил, что США уже успели закрыть два консульства на территории РФ – эти действия довольно показательны, несмотря на то, что Вашингтон объяснил такую меру распространением коронавирусной инфекции. Однако в реальности, убежден госслужащий, речь идет об изменении методов противодействия – если раньше Белый дом стремился к ограниченным контактам, что сочеталось с холодной войной, то теперь речь идет о полной минимизации взаимодействия с российской стороной.
"А во всех остальных сферах это то, что я называю ледяной войной. Эти санкции подтверждают эту тенденцию", – заявил сенатор в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Ранее Пушков раскритиковал американских сенаторов за громкие высказывания о России.

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