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Администрация Байдена может выслать из страны российских дипломатов - Bloomberg
08 апреля 2021, 02:05 • 90 • Политика
Источники агентства утверждают, что решение о мерах США в отношении Москвы будет принято в течение суток.
В США завершили обзор приписываемых России "злонамеренных действий". Как говорится в публикации Bloomberg, администрация Джо Байдена провела разведывательный обзор "враждебной" деятельности Москвы.
В этой связи, допускают источники агентства, Штаты могут применить против России сразу две ответных меры. В числе таковых - высылка дипломатов.
Риторика сообщения недружелюбная: в публикации Bloomberg российских дипломатов представляют "сотрудниками разведки под дипломатическим прикрытием".
Что касается санкций, то, по версии иностранного СМИ, ограничения могут быть введены против отдельных лиц и организаций в РФ.
Сотрудники администрации в Вашингтоне обсудят имеющиеся возможности в ближайшее время, сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что прибывший из США российский посол Анатолий Антонов продолжает работу в Москве.
По информации диписточника, посол проводит в Москве консультации в государственных структурах и различных ведомствах. "Работа в самом разгаре", - рассказал знакомый с ситуацией источник.
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