Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Первые результаты запрета на Украине русского языка
Европа уже неделю в растерянном бешенстве, а Россия продолжает подливать "масла ...
Подполковник СБУ Влад Мулык: Мы знаем, кто заказчик расстрела Майдана
"Унизил нас и выставил на посмешище": ЕС обиделся на Лаврова (Обзор Ин...
Главная / Украина

Адепты «голодомора» распухли от деликатесов

16 февраля 2021, 17:10  •  262 • Украина

Подходит к концу расследование в отношении экс-главы Института нацпамяти, одиозного историка и депутата ВР Владимира Вятровича, ведоство которого заработало деньги на завышенной стоимости деликатесов, спекулируя памятью о голодных смертях начала 1930-х годов.

Об этом в своем блоге пишет эксзаместитель администрации президента Украины, юрист Андрей Портнов.

«Тревожные новости к годовщине Майдана поступают из экспертных учреждений. В уголовном производстве в отношении скандального депутата фракции Порошенко Вятровича, известного своей антиукраинской деятельностью и героизацией нацизма заканчивается аудит по эпизоду массового употребления деликатесов и красной рыбы в годовщину трагедии Голодомора», – сообщает Портнов.

Отмечается, что сумма потерь от сделки Института нацпамяти с кейтеринговой компанией в устроенной Вятровичем вечеринке с колбасами, сырами, рыбами и канапе составила около 1,5 миллионов гривен.

«Позиционирующие себя украинскими моральными авторитетами функционеры заработали деньги на завышенной стоимости продуктов, отмечая Голодомор — гибель миллионов людей от голода», – подчеркивает юрист.

По его словам, после хищения средств Музея Майдана это очередной «знаковый случай, когда в отношении героев Революции вскрываются самые низкие и позорные факты — нажива на бюджете, мародёрство, обжирание в честь массовой гибели от голода и хищение средств собственных героев под пение гимна и ношение национальной одежды».

«Это уголовное дело является очень знаковым и его результаты нужно будет обязательно вписать в детские учебники истории — в те самые абзацы, в которых сегодня упоминаются имена этих государственных преступников и моральных уродов», – резюмирует Портнов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



262
Источник
Похожие новости
16 февраля 2021, 03:25
Подполковник СБУ Влад Мулык: Мы знаем, кто заказчик расстрела Майдана
16 февраля 2021, 15:20
Келейные переговоры в Эмиратах закончились для Владимира Зеленского полным провалом
15 февраля 2021, 23:45
МВФ указал Украине на её место
15 февраля 2021, 23:45
Харьковского проректора накажут и заставят «покаяться» перед сторонниками декоммунизации за «бандерлогов»
15 февраля 2021, 19:10
Политолог: МВФ снова послал Украину куда подальше
16 февраля 2021, 01:35
Либералы Молдовы пригрозили выйти на улицы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 февраля 2021, 22:35
Америка назвала условия для снятия санкций против России
09 февраля 2021, 19:15
Америка привела в конфуз Украину холодильником для вакцины
14 февраля 2021, 19:20
Украинские солдаты погибли в Донбассе
09 февраля 2021, 19:15
Распад не за горами: Украину разрушают не в России, а в Галиции
11 февраля 2021, 13:25
Терпение Кремля развязало руки Украине - политолог
12 февраля 2021, 13:15
Солдат ВСУ: Я воевал в Донбассе, и теперь меня все за это ненавидят
10 февраля 2021, 10:50
Политический каминг-аут Зеленского: Киев выдал свои планы в отношении юго-востока Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.