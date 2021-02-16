Адепты «голодомора» распухли от деликатесов

Подходит к концу расследование в отношении экс-главы Института нацпамяти, одиозного историка и депутата ВР Владимира Вятровича, ведоство которого заработало деньги на завышенной стоимости деликатесов, спекулируя памятью о голодных смертях начала 1930-х годов.Об этом в своем блоге пишет эксзаместитель администрации президента Украины, юрист Андрей Портнов.«Тревожные новости к годовщине Майдана поступают из экспертных учреждений. В уголовном производстве в отношении скандального депутата фракции Порошенко Вятровича, известного своей антиукраинской деятельностью и героизацией нацизма заканчивается аудит по эпизоду массового употребления деликатесов и красной рыбы в годовщину трагедии Голодомора», – сообщает Портнов.Отмечается, что сумма потерь от сделки Института нацпамяти с кейтеринговой компанией в устроенной Вятровичем вечеринке с колбасами, сырами, рыбами и канапе составила около 1,5 миллионов гривен.«Позиционирующие себя украинскими моральными авторитетами функционеры заработали деньги на завышенной стоимости продуктов, отмечая Голодомор — гибель миллионов людей от голода», – подчеркивает юрист.По его словам, после хищения средств Музея Майдана это очередной «знаковый случай, когда в отношении героев Революции вскрываются самые низкие и позорные факты — нажива на бюджете, мародёрство, обжирание в честь массовой гибели от голода и хищение средств собственных героев под пение гимна и ношение национальной одежды».«Это уголовное дело является очень знаковым и его результаты нужно будет обязательно вписать в детские учебники истории — в те самые абзацы, в которых сегодня упоминаются имена этих государственных преступников и моральных уродов», – резюмирует Портнов.