«Адекватный способ защиты арктических рубежей»: как Россия усиливает авиационное присутствие в Заполярье

В составе Северного флота созданы два авиационных полка, сообщается на сайте Минобороны России. Новые формирования оснащены противолодочными самолётами Ил-38, а также вертолётами Ка-27 и Ка-29. По мнению экспертов, полки усилят оборонный потенциал ВМФ на северо-западных рубежах российской Арктики. Последние годы Минобороны увеличивает интенсивность полётов боевой авиации в Заполярье и восстанавливает сеть аэродромов. Как полагают аналитики, предпринимаемые военными меры позволят эффективно защитить интересы Москвы в арктической зоне.

В структуре 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота (СФ) появились два новых авиационных формирования — гвардейский смешанный и корабельный противолодочный вертолётный полки, сообщает пресс-служба Северного флота. Данные соединения дислоцированы на аэродроме Североморск-1 (Киркенесская Краснознамённая база).

«На вооружении отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка Северного флота стоят вертолёты Ка-27 в противолодочном и спасательном варианте, а также штурмовой Ка-29. В отдельный гвардейский смешанный авиаполк входят экипажи противолодочных самолётов Ил-38 и военно-транспортных самолётов», — говорится на сайте Минобороны РФ.

Усиление противолодочных возможностей

В беседе с RT доктор военных наук, капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков пояснил, что создание новых авиационных полков необходимо, прежде всего, для усиления противолодочной обороны северо-западных районов РФ.

Эксперт напомнил, что в Мурманской и Архангельской областях находится основная часть инфраструктуры Северного флота: военно-морские базы (Видяево, Беломорск, Западная Лица, Североморск, Гаджиево, Полярный), штаб (Североморск), а также ряд ведущих судостроительных предприятий РФ («Севмаш», «Звёздочка»).

«Северный флот — самое мощное оперативно-стратегическое объединение ВМФ, которое наряду с Тихоокеанским флотом составляет основу нашей морской компоненты ядерной триады. Поэтому северо-западные рубежи российской Арктики нуждаются в надёжной защите, в том числе от подводных лодок противника, которые ведут разведку вблизи наших рубежей», — подчеркнул Сивков.

По словам эксперта, усиление противолодочной авиации в районе Баренцева моря — наиболее адекватный способ защиты арктических рубежей РФ. В современных условиях наибольшую угрозу для субмарин представляет авиационная техника, способная с помощью специальных средств отслеживать и уничтожать подводные силы противника, заявил Сивков.

В комментарии RT заслуженный лётчик РФ генерал-майор Владимир Попов подчеркнул, что вопрос противолодочной обороны для СФ имеет большое значение в силу специфики географии северо-западного района российской Арктики.

«Во-первых, Мурманская область граничит с Норвегией, где усиливается американское военное присутствие. Во-вторых, географическая особенность Баренцева моря, где находятся полигоны и районы боевого дежурства Северного флота, такова, что туда из-за отсутствия естественных препятствий могут относительно легко заходить иностранные военные корабли», — констатировал Попов.

По мнению эксперта, вполне закономерно, что в условиях интенсивной разведывательной деятельности НАТО Россия усиливает противолодочные возможности на арктическом направлении. Также Попов обратил внимание на то, что в экономической зоне РФ в Заполярье расположены крупные районы рыбного промысла и залежи энергоресурсов, которые также нуждаются в патрулировании авиацией Северного флота.

Российский патрульный самолёт пролетает над Арктикой

© Министерство обороны РФ

Угрозы, исходящие со стороны государств-членов альянса в Заполярье, детально описаны в докладе Совета Федерации под названием «Проблемы обеспечения национальной безопасности Арктической зоны Российской Федерации». В документе говорится, что военная активность западных государств увеличивает «вероятность развязывания военных конфликтов различной интенсивности против России».

Как полагают в Совете Федерации, планы по расширению зон национальной юрисдикции вынашивают США, Дания, Норвегия и Канада. Данные государства пытаются ограничить рост влияния РФ в Арктике и провести передел «традиционных морских государственных границ за счёт России».

Также, как отмечается в докладе, усиление военной активности НАТО проявляется в регулярном проведении масштабных военных учений с применением подводных лодок, робототехники и БПЛА, развёртывании новых арктических формирований вооружённых сил, увеличении интенсивности полётов боевой авиации, в том числе стратегической.

«Спектр боевых возможностей»

Последние годы Минобороны РФ реализует комплекс мероприятий по развитию авиационного присутствия в Арктике. С 2013 года Заполярье на постоянной основе патрулирует авиация Северного флота. Речь идёт о дальних противолодочных самолётах Ту-142 и Ил-38. Полёты осуществляется над нейтральными водами Северного Ледовитого океана и вдоль Северного морского пути (СМП).

Из информации Минобороны следует, что география полётов Ту-142 и Ил-38 постоянно расширяется. Во время патрулирования экипажи самолётов передают важную для навигации судов информацию. Также лётчики совершенствуют навыки управления в сложных условиях высоких арктических широт.

Заполярье отличается нестабильной метеорологической обстановкой, однообразием местности с малым количеством визуальных и радиотехнических ориентиров. Кроме того, для Арктики характерны сильные магнитные аномалии из-за близости к полюсу. В результате распространение радиоволн становится неустойчивым, что ухудшает радиосвязь и ограничивает применение бортового оборудования, говорится в материалах Минобороны.

В августе на границе Баренцева и Норвежского морей экипажи Ту-142 и Ил-38 приняли участие в учениях Северного флота по обнаружению и уничтожению подводных лодок условного противника. На завершающем этапе манёвров они провели бомбометание.

В планах военных переброска в Арктику самолётов оперативно тактической авиации. В апреле 2016 года командующий Северным флотом (с мая — главком ВМФ) Николай Евменов доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу о том, что в Заполярье может быть размещено звено истребителей-перехватчиков МиГ-31 или фронтовых бомбардировщиков Су-34.

В январе газета «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ сообщила о том, что до конца года Арктику начнут патрулировать две эскадрильи МиГ-31БМ Северного и Тихоокеанского флотов. В прошлом году военные провели серию лётно-тактических учений с применением этих самолетов. В ходе манёвров экипажи совершали полёты на расстояние более 4 тыс. км и проводили дозаправку в воздухе.

Истребитель МиГ-31

© Министерство обороны РФ

По данным Минобороны, в октябре пара МиГ-31 выполнила перебазирование с авиабазы Елизово Камчатского края на оперативный аэродром в Анадыре в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации. Во время полёта экипажи истребителей отработали электронные пуски ракет класса «воздух-воздух» большой дальности.

По сообщению источников ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, в середине ноября МиГ-31 впервые в регионе Заполярья осуществил пуск гиперзвуковой ракеты Х-47М2 «Кинжал». Боеприпас поразил цель на полигоне Пембой (Воркута). Скорость ракеты достигла 10 Махов.

«МиГ-31 — уникальный перехватчик, способный выполнять миссии на дальних расстояниях. Он специально разрабатывался в советские годы для прикрытия обширных арктических пространств. С появлением «Кинжала» спектр боевых возможностей МиГ-31 стал шире. Модификации этого истребителя способны поражать крупные надводные и наземные цели», — сказал Попов.

Также, по информации «Известий», Минобороны собирается сформировать на Северном флоте эскадрилью Су-34 для защиты СМП. Самолёт обладает лётными качествами, которые позволяют ему преодолевать гигантские расстояния. Так, без дозаправки он может пролететь до 4,5 тыс. км, а с дозаправкой — порядка 7 тыс. км.

«На мой взгляд, Су-34 необходим в Арктике для того, чтобы у наших «западных партнёров» даже не возникло желания направлять военные корабли и подлодки в Северному морскому пути. Су-34 может применять боеприпасы, способные отправить на дно практически любую военно-морскую технику», — уверен Попов.

Наращивание авиационного присутствия России в Арктике сопровождается развитием аэродромной сети. По состоянию на начало 2019 года Минобороны завершило реконструкцию 19 аэродромов в заполярном регионе, которые были заброшены после распада СССР. В ближайшее время будут сданы в эксплуатацию несколько новых воздушных гаваней.

Самый северный аэродром РФ строится на архипелаге Земля Франца-Иосифа. В мартовском интервью газете «Красной звезда» начальник морской авиации ВМФ генерал-майор Игорь Кожин заявил, что большинство российских аэродромов в Арктике станут круглогодичными и смогут принимать самолёты всех типов.

Владимир Попов полагает, что развитая инфраструктура в Заполярье заметно упростит отечественной авиации выполнение множества задач в регионе. Кроме того, новые воздушные гавани будут выполнять роль аэродромов подскока для стратегических бомбардировщиков, что объективно усилит возможности воздушной компоненты ядерной триады РФ.