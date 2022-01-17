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«Адекватное решение»: суд лишил родительских прав отца и мать девочки, более пяти лет прожившей в больнице

17 января 2022, 21:55  •  37 • В России
Пресненский районный суд Москвы лишил родительских прав биологических отца и мать девочки Саши, которая после рождения более пяти лет жила в клинике «Мать и дитя». Из перинатального центра ребёнка удалось забрать только после того, как история получила широкий резонанс в прессе. Сейчас Саша воспитывается в семье опекунов, которые уже изъявили желание её удочерить. Подробнее — в материале RT.
 
© Gettyimages.ru, фото из личного архива
 

В понедельник, 17 января, Пресненский суд Москвы поставил точку в истории семилетней девочки Саши, которая с рождения жила в перинатальном центре. Её биологические отец Юрий Зинкин и мать Татьяна Максимова были лишены родительских прав. Судебный процесс стартовал ещё осенью 2021-го, однако из-за ковидных ограничений заседания постоянно переносились. Родители девочки в суде не появились ни разу.

Полная изоляция

Как ранее писал RT, девочка Саша более пяти лет провела в московском перинатальном центре. Ребёнок родился раньше срока в марте 2014 года, но врачам клиники «Мать и дитя» удалось спасти девочку. Однако спустя несколько дней после выписки ребёнка родители вернули дочь врачам с жалобой на «внезапные остановки дыхания».

Семья заключила договор с клиникой, условившись, что девочка останется на лечении в медучреждении. Отец переводил деньги на счёт центра, а также оплачивал услуги двух нянь, которые посменно следили за малышкой.

Саша пять лет провела в клинике, не покидая её стен. Причём до 2019 года руководство центра не возражало против того, что девочка находится в полной изоляции от общества.

В начале 2019-го руководитель благотворительного фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская на условиях анонимности получила информацию, что в центре «Мать и дитя» живёт здоровый ребёнок. Её попросили вызволить девочку.

Правозащитница обратилась в Черёмушкинскую районную прокуратуру и следственное управление по Юго-Западному округу Москвы. Были возбуждены уголовные дела как против неустановленных сотрудников клиники, так и против матери ребёнка. Однако позднее прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела, посчитав, что угрозы для жизни девочки нет.

Весной 2019 года клиника «Мать и дитя» в одностороннем порядке расторгла договор с родителями и подала иск в суд с требованием забрать ребёнка, однако никаких действий не последовало. После этого медцентр обратился в органы опеки и попечительства с просьбой разрешить ситуацию. В апреле 2020-го родители были ограничены в правах, а через полгода Сашу передали в замещающую семью.

По словам представителей органов опеки, за всё это время биологические мать и отец Саши не предпринимали попыток установить отношения с дочерью, поэтому было принято решение о подаче иска о лишении их родительских прав.

«Решение устоит»

Адвокат семьи опекунов Виктория Дергунова прокомментировала RT вердикт суда. По словам юриста, Пресненский суд принял справедливое решение: «Судья так тщательно сегодня слушала дело, изучала документы, представленные сторонами, что решение законно обоснованное, справедливое, как сказали многие коллеги. Поэтому оно устоит в случае обжалования».

Родители могут подать жалобу в течение месяца, продолжает адвокат. «Сегодня была озвучена резолютивная часть, а почему суд принял такое решение, мы узнаем только через какое-то время. Со стороны родных родителей были их законные представители. У них есть ещё, конечно, право на апелляционное обжалование этого решения. Но единственное, на что хочется надеяться, так это на то, что у них просто не хватит на это совести», — сказала Дергунова.

Она также подтвердила, что семья опекунов намерена начать процедуру удочерения сразу после того, как решение суда вступит в законную силу. Юрист отметила, что им «придётся пройти через суд», однако выразила надежду, что препятствий не будет: «Девочка уже давно называет Юлю (опекуншу. — RT) мамой и считает её семью своим домом».

Глава фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская выступила на заседании в качестве свидетеля. Два года назад именно благодаря ней девочку удалось забрать из клиники, а родителей — ограничить в правах.

«Наконец-таки адекватное решение. Мы очень боялись и переживали. Но это правильное и справедливое решение на всю ту безумную, несправедливую историю, которая случилась с этой девочкой. Конечно, будет апелляция. По всему предыдущему процессу уже понятно, что они используют все юридические возможности. Но мне представляется, что шансов у них мало, и решение устоит. Родные родители ни разу не появились в суде. Это показывает их реальную «заинтересованность» в том, чтобы самим растить своего ребёнка», — заявила она RT.

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