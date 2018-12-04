«Ад» во Франции: «Желтые жилеты» блокировали топливохранилища и устроили погром на 4 млн евро

«Желтые жилеты» заблокировали 11 топливохранилищ Total во Франции и устроили в Париже «ад». Сгорело 6 зданий, более 100 автомобилей, а также разграблены десятки ресторанов и магазинов. Ущерб оценивают примерно в 4 млн евро.

Активисты движения «желтые жилеты» продолжают творить бесчинства по всей Франции. Они уже заблокировали 11 топливных складов компании Total, а также доступ к торговым центрам и некоторым аэропортам. И это не говоря об устроенных «протестующими» погромов в Париже.

Сообщается, что из-за действий «желтых жилетов» закончился бензин на 75 из 2,2 тысячи заправок Total. Особенно дефицит топлива ощущается в городе Бретани, где заправки ввели ограничения на продажу бензина и дизеля автомобилистам.

Отмечается, что с 3 декабря владельцам легковых авто будут продавать топлива не более чем на 30 евро в сутки, владельцам грузовиков - на 200 евро. Власти города объясняют это необходимостью обеспечения бесперебойной работы аварийных служб.

Не пощадили «желтые жилеты» и столицу Франции - Париж. В субботу по городу прокатилась волна погромов, в ходе которой пострадало 110 протестующих и 23 правоохранителя, еще порядка 412 активистов доставили в полицию. За день в Париже было подожжено 6 зданий, разграблены десятки магазинов и ресторанов и свыше 100 автомобилей были сожжены «желтыми жилетами». Сумма нанесенного ущерба лежит в диапазоне от 3 до 4 миллионов евро.

«Она не включает в себя работы на Триумфальной арке, приведение в порядок ограды сада Тюильри и тем более возмещение ущерба владельцам разграбленных магазинов, ресторанов и владельцам сожженных машин», - цитирует канал BFMTV заявление мэрии Парижа.

Примечательно, что ряд владельцев магазинов специально повесели на витрины своих магазинов желтые жилеты в «знак солидарности» с протестующими. Такие магазины оказались нетронутыми во время грабежей и погромов в городе.

Напомним, что внезапный бунт возник во Франции после того, как правительство озвучило планы 1 января 2019 года поднять налог на дизель на 6,5%, на бензин - на 2,9%, а также запретить использовать дизельное топливо для популяризации экологичных видов транспорта. Протестующие требуют отмены этих решений, а также отставки президента Эммануэля Макрона.