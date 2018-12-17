ACUM укрепляется и рассчитывает на поддержку Запада

Правые силы, ориентированные на Румынию, объединяются и поднимают на флаги популизм

Накануне приближающихся парламентских выборов в Республике Молдова лидеры двух прозападных партий – «Достоинство и правда» (DA) и Платформа «Действие и солидарность» (PAS) – Андрей Нэстасе и Майя Санду решили создать единый избирательный блок ACUM, в котором они стали сопредседателями.

ACUM означает «сейчас» и одновременно является слоганом «Андрей с Майей».

«Мы работаем уже два года, боремся бок о бок. Объединяет нас стремление поставить Молдову на путь развития, создать условия для тех, кто вернулся, стремление создать подлинно демократическое общество, в котором голоса не будут ни украдены, ни куплены. Объединяет нас и обязательство продвигать экономическую политику, которая создаёт условия для тех, кто может работать на благо страны, а тех, кто не может работать, должно защищать государство», – заявила Майя Санду после подписания соглашения.

Нэстасе и Санду успели представить петицию ACUM в Страсбурге, призвав Евросоюз помочь в расследовании кражи миллиарда. Лидеры блока выразили глубокую озабоченность тем, что за четыре года «молдавские власти не возвратили ни копейки из средств, пропавших в результате банковской аферы, и не наказали никого из виновных». И вот уже создаётся впечатление, что блок создан не для предвыборной борьбы, а исключительно преследует благие цели – найти украденный миллиард и вернуть его государству. Если Запад поможет.

К блоку ACUM примкнула Либерально-демократическая партия Молдовы (ЛДПМ). Сами же по себе молдавские либерал-демократы не имеют никаких шансов на выборах в феврале 2019 года – рейтинг партии по данным последних опросов не дотягивается до проходного барьера в 6%.

Впрочем, депутат от партии социалистов Григорий Новак считает, что речь идёт не совсем о смычке рядов либерал-демократов с ACUM. Партия Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS), по его словам, это просто «ребрендинг» ЛДПМ. «Активисты ЛДПМ искали нового лидера, чтобы воскресить их политический поток. Майя Санду захватила всех этих активистов, и, по сути, произошел ребрендинг ЛДПМ», – пишет он. И утверждает, что «другим клоном ЛДПМ является DA».

«Дело в том, что неучастие ЛДПМ в парламентских выборах в феврале 2019 года вобьет последний гвоздь в гроб ЛДПМ, и партия будет удалена с политической арены. Но те же самые актеры из ЛДПМ будут в ACUM», – таков, по мнению Новака, истинный выборный расклад.

По мнению части молдавского экспертного сообщества, существует большая вероятность того, что до конца декабря в блок ACUM перейдёт и Либеральная партия (ЛП). Также желание поддержать политический союз Нэстасе и Санду выразила Партия национального единства «главного румына» Молдавии Траяна Бэсеску.

Всё это становится серьёзной угрозой, прежде всего, социалистам.

Усиление ACUM неизбежно повлияет на поствыборную (https://www.fondsk.ru/news/2018/12/16/chto-zhdet-zahvachennoe-gosudarstvo-moldovu-v-fevrale-47299.html) ситуацию в Молдове.

«До выборов ни ДПМ, ни ACUM не пойдут ни на какие переговоры. Но уже на днях Демпартия открыто предложила Санду и Нэстасе после выборов вступить в альянс. Думаю, что блок ACUM не создаст такой альянс, и это позиция тех, кто стоит за ним, кто их финансирует», – считает журналист, публицист, генеральный директор телерадиокомпании «Мир» в Молдове Валерий Реницэ. По его словам, создание блока ACUM – это осуществление идеи объединения всех правых партий, участвующих в выборах, но в то же время – это эвтаназия правых партий, которые и так слабы.

Перед началом избирательной кампании Санду и Нэстасе вдруг перешли от политики к социальным программам, пообещав среднюю зарплату в 11 тысяч леев.

По мнению журналиста, это «непродуманный месседж, но он может быть эффективным. Это контр-ход на фоне повышения зарплат бюджетникам и помощи пенсионерам от правительства, это откровенная ложь, поскольку нет источников для повышения зарплат». Но до выборов остаётся всё меньше времени, поэтому и приходится хвататься за любое обещание, лишь бы понравиться избирателю.

А если случится так, ACUM вдруг получит возможность сформировать правительство?

«Если допустить, что они победят, то придёт марионеточное правительство. Такого ещё не было в истории Молдовы. Оно будет полностью зависеть от Запада. Они же ничего не умеют делать. У них нет ни команды, ни опыта. И чтобы получить очередной кредит или грант, они будут «смотреть в рот» благотворителям и просить», – предупреждает Валерий Реницэ.

Если же ACUM останется в оппозиции, а ПСРМ пойдут на договорённости с ДПМ, чтобы создать правящее большинство, социалисты утратят доверие избирателей, и в Молдавии станет возможной революционная ситуация, причём, лидеры ACUM будут действовать при активной поддержке Запада. И ситуация, о которой говорит Реницэ, воплотится в жизнь спустя несколько лет.

Так или иначе, а ACUM – мина под будущее Молдовы, большинство жителей которой видят его вместе с Россией.