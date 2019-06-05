ACUM хочет заполучить кресла премьера и спикера парламента

Европейский «десант» в Молдову не помог – выход из политического кризиса пока не найден

Очередные переговоры между лидерами двух молдавских политических сил – партии социалистов (ПСРМ) и блоком ACUM – начались утром во вторник 4 июня.

Напомним, накануне еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, находясь с визитом в Кишинёве, сказал достаточно понятно : «Правительство должно быть сформировано в июне», также доступно объяснив, что в противном случае Молдова не увидит денег МВФ. Европейское «напутствие» подействовало, и недоговороспособные лидеры оппозиционного блока пригласили социалистов на переговоры. Однако договориться окончательно не получилось, несмотря на то, что во вторник прошло два раунда переговоров.

Встреча проходила в здании парламента за закрытыми дверями.

От ПСРМ в переговорах принимали участие лидер партии Зинаида Гречаный и депутаты Ион Чебан и Влад Батрынча. От Блока ACUM – его руководители Майя Санду и Андрей Нэстасе, а также депутаты Игорь Гросу, Александру Слусарь и Серджиу Литвиненко.

ACUMовцы начали переговоры с требований провести «процесс освобождения захваченного государства и принять пакет по деолигархизации». Этот процесс, по их словам, можно начать с принятия определённых законов в парламенте, а затем уже формировать правительство.

Представители ПСРМ также высказали свою позицию, которая, впрочем, не изменилась после предыдущих попыток договориться с блоком ACUM.

После полуторачасовых переговоров стало понятно, что нужен перерыв.

«У нас была дискуссия с ПСРМ, мы выразили мнение блока ACUM. Представители ПСРМ рассказали нам о своих позициях. Мы договорились провести ещё одну дискуссию сегодня днём. Теперь мы переговорим с фракциями, которые мы представляем. Если общая точка будет достигнута, будет одна ситуация, и если мы не достигнем общей точки, возникнет другая ситуация. На данный момент мы ни о чём не договорились», – заявила Майя Санду.

Председатель ПСРМ Зинаида Гречаный подтвердила намерение встретиться во второй половине дня, однако напомнила, что социалисты не собираются отказываться от поста спикера парламента.

После второго раунда переговоров, который длился всего сорок минут, социалисты вышли к журналистам и рассказали об итогах переговоров. Представители блока ACUM сообщили, что «переговоры с Партией социалистов продолжатся после обсуждения услышанного с фракциями PAS и DA».

Напомним, блок ACUM имеет намного меньше депутатских мандатов в парламенте, чем социалисты, однако продолжает требовать для своей фракции должности и спикера парламента, и премьер-министра.

«После консультаций на уровне фракций позиции сторон остались прежними. Коллеги из ACUM настаивают и на должности спикера, и премьер-министра, и на утверждении пакета законов, разработанных блоком. Очевидно, что мы, как политическая сила, набравшая наибольшее число голосов на парламентских выборах не можем рассматривать такой вариант, этому не бывать. Для парламентской республики абсолютно нормально, чтобы должность председателя парламента занял представитель партии, набравшей большинство на выборах. И мы продолжим настаивать на этом, это наш первый пункт в переговорном процессе. Затем можно приступить к диалогу по другим вопросам», – прокомментировала итоги переговоров лидер ПСРМ Зинаида Гречаный.

Лидеры блока ACUM могут пойти навстречу социалистам и «отдать» им пост спикера парламента, однако, с условием – вначале пост спикера должен занять представитель ACUM, а после того, как парламент примет пакет законов по борьбе с олигархами, пост спикера «отдадут» социалистам.

«Спикер от блока ACUM на первом этапе является гарантом принятия этого пакета законов», – объясняют представители блока.

Зинаида Гречаный напомнила, что у Партии социалистов есть решение республиканского совета ПСРМ от 12 апреля, которому они следуют и не собираются менять. На вопрос журналистов, будут ли в дальнейшем вестись переговоры с демократами, Гречаный ответила, что этот вопрос решит Республиканский совет, который соберётся на этой неделе.

«На этой неделе мы созовём Республиканский совет, который примет соответствующее решение. Мы созовём Республиканский совет и для принятия окончательного решения по поводу блока ACUM. У нас не было мандата вести переговоры с кем-либо, кроме ACUM. Мы считали абсолютно нормальным предложение по поводу формирования коалиции с блоком. Это наша позиция, это суверенное решение партии и фракции», – подвела итог лидер социалистов.

Между тем, сотрудница Немецкого совета по внешним связям Кристина Герасимов считает, что политический кризис в Молдове ещё больше ухудшает имидж страны. По её словам, Молдова уже давно ушла с повестки дня Евросоюза, однако в Европе всё равно ждут преодоления политической нестабильности.

«Мы видим чувство усталости от событий в Кишинёве и ожидание того, что будет найдена политическая воля любых партий, которые поставили бы национальный интерес на первый план, а не частные интересы отдельных групп и частных лиц», – отметила она в комментарии молдавской прессе.