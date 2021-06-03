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Actualno: болгары не поблагодарили военных США за «случайный штурм» заводского цеха

03 июня 2021, 18:35  •  26 • Война
Янки заставили рабочих лечь на землю, угрожая оружием. Ошиблись адресом?
Болгарский сайт Actualno рассказывает читателям интереснейшую историю о том, что на прошлой неделе стало известно, как хорошо вооружённые американские военные ворвались в цех завода по производству оборудования для обработки оливкового масла в пловдивской деревне Чешнегирово. Никого, к счастью, не убили, просто показали напуганному коллективу цеха, что к боям готовы.
Ошибочка вышла?
Вторжение закончилось без жертв, в отличие от истории в деревне Койловцы, куда внезапно десантировались французы – прямо на луг с люцерной. Троих французских спецназовцев сперва избили, а потом застрелили местные жители – Слави и Васко Цоневы, хозяева этих самых полей, и полицейский Румен Цветанов. Все трое ночью отправились проверять владения братьев Цоневых, а тут – на тебе, с неба упали иностранные вояки.
В случае с захватом цеха в Чешнегирова «болгары стали гостеприимнее», отмечает автор статьи – Тодор Беленски. «Мы больше не лупим вторгшиеся иностранные силы, а только жалуемся на них. Прогресс налицо», – пишет он. Действительно хозяева объекта, который в рамках американских то ли учений, то ли тренировок, захватили болгарские союзники по НАТО, никого в этот раз не били и не убили. Однако и не поблагодарили за отличную военную подготовку. И «вместо того, чтобы угостить почётных гостей конфеткой и попытаться освоить их ремесло, испугались и даже подали жалобу».
Может, это была досадная ошибка, рассуждает автор Actualno. «Наверное, по соседству был какой-то бородатый радикальный исламист, поэтому они все перепутали. Как в Ираке – они, бедняжки, запутались и так и не нашли оружие массового поражения, попавшее в руки зловещего диктатора. Ошибки случаются… Некоторые даже приводят к войнам, но кто же не ошибается, правда?», – иронизирует Беленски.
Вместо спецоперации по захвату аэродрома янки «случайно штурмовали» цех завода по производству оборудования для обработки оливкового масла
Президента Болгарии Румена Радева он саркастически обвиняет в нетолерантности – ведь тот в резкой форме выразил недовольство действиями американцев. «Недопустимо, чтобы жизни болгарских граждан подвергались опасности со стороны военных формирований, и не важно – болгарских или принадлежащих иностранной армии. Учения с нашими союзниками на территории Болгарии должны способствовать укреплению безопасности и доверия к коллективной обороне, а не накалять обстановку», – зявил Радев.
«Ничего этот глава государства не понимает в отношениях между союзниками… Ну ничего, теперь… снова донесут в Брюссель, и он получит по шапке. Фрау Меркель объяснит прокремлевскому генералу, что нельзя в таком тоне разговаривать с Большим братом. А «Северный поток – 2» все-таки будет достроен. Потому что он демократичнее «Южного», но не более, чем «Турецкий» – пардон – «Балканский»,
– резвится Беленски.
Инцидент произошёл во время военных учений Swift Response 21 («Быстрый ответ»), которые проводятся НАТО в Болгарии, Румынии и Эстонии с участием 11 стран (7000 военных) как составляющая масштабных ежегодных многонациональных маневров. Американские военные спутали заводской цех с «авиабазой» в виде заброшенного аэродрома, где должны были смоделировать операцию захвата. И захватили, правда, совсем другой объект. Армия США в своём пресс-релизе назвала это «случайным шиурмом» и акцентировала внимание на том, что оружие не применялось. Последовали извинения и обещания, что такого больше не случится. А болгарам остаётся в это верить. Хотя им верится с трудом, поскольку пока что никого не привлекли к ответственности за «случайный штурм» (а был ли он случаен или всё-таки союзнички решили потренироваться на людях?). Об этом сообщил официальный представитель американской армии в Европе полковник Джо Скрокк: мол, расследование в процессе, но ни один из солдат 173-й воздушно-десантной бригады не ответил за случившееся. Кстати, с момента захвата прошло три недели, но известно о нём стало только к концу мая.
Соб. корр. ФСК. Перевод статьи Actualno – ИноСМИ

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