«Абсурдные заявления»: Лавров прокомментировал новые антироссийские санкции США из-за инцидента в Солсбери

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал абсурдными заявления Госдепартамента США о том, что Вашингтон якобы установил причастность Москвы к инциденту в Солсбери и на этом основании введёт санкции. Дипломат также отметил, что российская сторона в отличие от Америки уже завершила процесс химического разоружения, и это было подтверждено ОЗХО. По мнению экспертов, новые ограничительные меры необходимы Дональду Трампу, чтобы перехватить инициативу у конгресса и отвлечь его от темы «российского вмешательства».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал абсурдными заявления Вашингтона о якобы имеющихся доказательствах причастности Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

«Что касается неприятия последнего акта, который опубликовал Госдеп, думаю, все, кто хоть мало-мальски знаком с так называемым делом Скрипалей, понимают всю абсурдность заявления, которое содержится в официальном документе Госдепартамента о том, что США установили, что именно Россия виновна в инциденте в Солсбери», — подчеркнул Лавров.

Ранее глава МИД России в телефонном разговоре с госсекретарём США Майком Помпео заявил о «категорическом неприятии» новых ограничительных мер.

Лавров также напомнил Соединённым Штатам, что Москва в отличие от Вашингтона ещё несколько лет назад получила от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтверждение того, что процесс химразоружения РФ завершён.

«В рамках ОЗХО мы уже три года как получили подтверждение на основе всех мыслимых инспекций, что процесс химического разоружения Российской Федерации завершён. Примерно в те же сроки, что и мы, то же должны были сделать и Соединённые Штаты», — заявил Лавров.

Российский министр добавил, что США, в свою очередь, просили о переносе даты завершения процесса разоружения «до начала 2020-х годов». «Так что, скорее, нужно говорить, что есть проблемы с химическим разоружением у США», — заметил глава МИД РФ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

Перехват санкционной инициативы

По мнению доцента кафедры политической теории МГИМО Кирилла Коктыша, вводя новые санкции, глава Белого дома пытается перехватить инициативу у конгрессменов, что позволит ему обезопасить себя от атак со стороны политических оппонентов, обвиняющих его в мягкости по отношению к Кремлю.

«Плюс это меняет повестку дня, потому что главной темой становится не «российское вмешательство», а химическая атака в Солсбери, которая опять же не менее абсурдна. Во всяком случае, смена повестки дня даёт Трампу возможность взять какой-то контроль над этой темой. При этом к России ни первое, ни второе не имеет особого отношения», — заключил Коктыш.

Кроме того, эксперт отметил, что Вашингтон медлит с ядерным разоружением в силу объективных и субъективных причин.

«На самом деле очень многие вещи элементарно не сделаны. Не дошли руки, на что-то не хватило денег, где-то сэкономили», — заявил Коктыш в беседе с RT.

Эксперт отметил, что нехватка средств является очень важным фактором.

«Пентагон начал усиленно финансироваться только при Трампе. При Обаме ведомство отходило на второй, а то и на третий план. Этим обуславливается поддержка Трампа со стороны военных, в том числе за счёт обещаний восстановить ту мощь военно-промышленного комплекса, которая до этого была нормой», — пояснил аналитик.

При этом он не исключил, что США специально отодвигают этот процесс, поскольку считают, что этого не сделали другие государства.

«Санкции не связаны с результатами расследования

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок считает, что тема об отравлении в Солсбери вписывается в «крепкий антироссийский консенсус» между демократами и республиканцами в США. По его словам, санкции уже превратились из инструмента американской политики в саму американскую политику.

«Дело в том, что санкции не связаны с официальными результатами расследования. Ещё весной Британия обвинила Россию по делу в Солсбери. В этом плане, учитывая отношения между Лондоном и Вашингтоном, они друг друга поддерживают. В данном случае Россию просто назначили виновной. Мы же понимаем, что невозможно представить ситуацию, при которой Тереза Мэй заявит о невиновности РФ и о том, что Великобритания всё выдумала. Поэтому напряжённость ситуации будет нарастать как снежный ком», — пояснил эксперт.

Касательно химического разоружения Бышок отметил, что не существует никакой наднациональной международной структуры, которая принудила бы США к выполнению регламента ОЗХО.

«Американцы находятся в выжидательной позиции, согласно которой все остальные должны исполнить регламент ОЗХО. При этом у них самих может появиться очередной надуманный предлог о якобы применении химоружия в Сирии, после которого в конгрессе поставят вопрос, необходимо ли химразоружение США, если исходит угроза от такого «страшного врага», как САР, а Россия его покрывает. В этом случае мы приходим к тому, что не существует международной структуры, которая могла бы заставить Вашингтон что-то делать», — заявил Бышок в беседе с RT.

«Побуждение к правильному поведению»

Напомним, что в среду, 8 августа, Госдеп США объявил о введении через 15 дней новых ограничительных мер против РФ из-за якобы причастности Москвы к инциденту в Солсбери. Санкции затронут «поставки всех чувствительных товаров и технологий в сфере национальной безопасности».

При этом Россия в течение трёх месяцев должна представить доказательства того, что она не применяла химическое и биологическое оружие, дать гарантии неприменения его в будущем, а также согласиться на инспекции со стороны ООН. В противном случае Вашингтон введёт более мощные ограничительные меры, которые затронут 70% российской экономики и нанесут ущерб в несколько сотен миллионов долларов.

«Санкции — это тот путь, которым мы пытаемся побудить правительство к более правильному поведению», — заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

Российские дипломаты отметили, что подобные меры свидетельствуют о двойной игре, которую ведут Великобритания и США. В посольстве РФ подчеркнули, что Лондон, голословно обвиняя Москву в причастности к инциденту в Солсбери, и Вашингтон, вводя новые санкции, оказывают жёсткий прессинг на ведущееся расследование.

«Ситуация запутана полностью. Для нас наиболее важна позиция официальная — следственных органов. А они, как мы понимаем, находятся под прямым политическим давлением», — пояснила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.