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«Абсурдные заявления»: Лавров прокомментировал новые антироссийские санкции США из-за инцидента в Солсбери
13 августа 2018, 04:09 • 62 • В мире
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал абсурдными заявления Госдепартамента США о том, что Вашингтон якобы установил причастность Москвы к инциденту в Солсбери и на этом основании введёт санкции. Дипломат также отметил, что российская сторона в отличие от Америки уже завершила процесс химического разоружения, и это было подтверждено ОЗХО. По мнению экспертов, новые ограничительные меры необходимы Дональду Трампу, чтобы перехватить инициативу у конгресса и отвлечь его от темы «российского вмешательства».
Сотрудники правоохранительных органов в костюмах химзащиты в Солсбери Reuters
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал абсурдными заявления Вашингтона о якобы имеющихся доказательствах причастности Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
«Что касается неприятия последнего акта, который опубликовал Госдеп, думаю, все, кто хоть мало-мальски знаком с так называемым делом Скрипалей, понимают всю абсурдность заявления, которое содержится в официальном документе Госдепартамента о том, что США установили, что именно Россия виновна в инциденте в Солсбери», — подчеркнул Лавров.
Ранее глава МИД России в телефонном разговоре с госсекретарём США Майком Помпео заявил о «категорическом неприятии» новых ограничительных мер.
Лавров также напомнил Соединённым Штатам, что Москва в отличие от Вашингтона ещё несколько лет назад получила от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтверждение того, что процесс химразоружения РФ завершён.
Российский министр добавил, что США, в свою очередь, просили о переносе даты завершения процесса разоружения «до начала 2020-х годов». «Так что, скорее, нужно говорить, что есть проблемы с химическим разоружением у США», — заметил глава МИД РФ.
Перехват санкционной инициативы
По мнению доцента кафедры политической теории МГИМО Кирилла Коктыша, вводя новые санкции, глава Белого дома пытается перехватить инициативу у конгрессменов, что позволит ему обезопасить себя от атак со стороны политических оппонентов, обвиняющих его в мягкости по отношению к Кремлю.
«Плюс это меняет повестку дня, потому что главной темой становится не «российское вмешательство», а химическая атака в Солсбери, которая опять же не менее абсурдна. Во всяком случае, смена повестки дня даёт Трампу возможность взять какой-то контроль над этой темой. При этом к России ни первое, ни второе не имеет особого отношения», — заключил Коктыш.
Кроме того, эксперт отметил, что Вашингтон медлит с ядерным разоружением в силу объективных и субъективных причин.
«На самом деле очень многие вещи элементарно не сделаны. Не дошли руки, на что-то не хватило денег, где-то сэкономили», — заявил Коктыш в беседе с RT.
Эксперт отметил, что нехватка средств является очень важным фактором.
«Пентагон начал усиленно финансироваться только при Трампе. При Обаме ведомство отходило на второй, а то и на третий план. Этим обуславливается поддержка Трампа со стороны военных, в том числе за счёт обещаний восстановить ту мощь военно-промышленного комплекса, которая до этого была нормой», — пояснил аналитик.
При этом он не исключил, что США специально отодвигают этот процесс, поскольку считают, что этого не сделали другие государства.
«Санкции не связаны с результатами расследования
Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок считает, что тема об отравлении в Солсбери вписывается в «крепкий антироссийский консенсус» между демократами и республиканцами в США. По его словам, санкции уже превратились из инструмента американской политики в саму американскую политику.
«Дело в том, что санкции не связаны с официальными результатами расследования. Ещё весной Британия обвинила Россию по делу в Солсбери. В этом плане, учитывая отношения между Лондоном и Вашингтоном, они друг друга поддерживают. В данном случае Россию просто назначили виновной. Мы же понимаем, что невозможно представить ситуацию, при которой Тереза Мэй заявит о невиновности РФ и о том, что Великобритания всё выдумала. Поэтому напряжённость ситуации будет нарастать как снежный ком», — пояснил эксперт.
Касательно химического разоружения Бышок отметил, что не существует никакой наднациональной международной структуры, которая принудила бы США к выполнению регламента ОЗХО.
«Американцы находятся в выжидательной позиции, согласно которой все остальные должны исполнить регламент ОЗХО. При этом у них самих может появиться очередной надуманный предлог о якобы применении химоружия в Сирии, после которого в конгрессе поставят вопрос, необходимо ли химразоружение США, если исходит угроза от такого «страшного врага», как САР, а Россия его покрывает. В этом случае мы приходим к тому, что не существует международной структуры, которая могла бы заставить Вашингтон что-то делать», — заявил Бышок в беседе с RT.
«Побуждение к правильному поведению»
Напомним, что в среду, 8 августа, Госдеп США объявил о введении через 15 дней новых ограничительных мер против РФ из-за якобы причастности Москвы к инциденту в Солсбери. Санкции затронут «поставки всех чувствительных товаров и технологий в сфере национальной безопасности».
При этом Россия в течение трёх месяцев должна представить доказательства того, что она не применяла химическое и биологическое оружие, дать гарантии неприменения его в будущем, а также согласиться на инспекции со стороны ООН. В противном случае Вашингтон введёт более мощные ограничительные меры, которые затронут 70% российской экономики и нанесут ущерб в несколько сотен миллионов долларов.
«Санкции — это тот путь, которым мы пытаемся побудить правительство к более правильному поведению», — заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.
Российские дипломаты отметили, что подобные меры свидетельствуют о двойной игре, которую ведут Великобритания и США. В посольстве РФ подчеркнули, что Лондон, голословно обвиняя Москву в причастности к инциденту в Солсбери, и Вашингтон, вводя новые санкции, оказывают жёсткий прессинг на ведущееся расследование.
«Ситуация запутана полностью. Для нас наиболее важна позиция официальная — следственных органов. А они, как мы понимаем, находятся под прямым политическим давлением», — пояснила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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