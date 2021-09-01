Абсурдную идею переименования объяснил эксперт: "Чувствуют, что хозяева к ним охладели"

Очередная абсурдная идея киевских властей о переименовании Украины в "Русь-Украину" возникла от отчаяния, считает руководитель политической редакции Царьграда Андрей Перла. "Они чувствуют, что хозяева к ним охладели, они начинают старательно кричать то, чему их научили, повышать градус своего "украинского патриотизма" и "борьбы с Путиным", - пояснил эксперт.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского работают над тем, чтобы переименовать страну в Русь-Украину. О планах по переименованию Незалежной рассказал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Он заявил, что Украина должна отобрать у России бренд "русских".

Руководитель политической редакции Царьграда Андрей Перла прокомментировал "замечательные заявления" киевских политиков: "Что они пыжатся так, зачем подпрыгивают? На самом деле всё очень просто".

На Украине в окрестностях тамошней власти (несмотря на воровство) собрались люди, которые всерьёз верят в речи англосаксов. Про демократию, борьбу с русской угрозой и тиранией, про европейский шлях и всякие такие вещи,

- считает Перла.

Когда они чувствуют, что хозяева к ним охладели, они начинают старательно кричать то, чему их научили, повышать градус своего "украинского патриотизма" и "борьбы с Путиным". Чтобы хозяева похвалили и, не дай демократия, не ушли,

- отмечает журналист.

Перла напомнил, что на Украине и с "Гитлером-освободителем" так себя вели в своё время. "Но беда в том, что хозяева - ни тогда в Берлине, ни теперь в Вашингтоне - сами не верят в то, что говорят про демократию и борьбу за свободу. И бросают своих вассалов не потому, что те недостаточно решительны, а потому, что боятся драки", - пояснил наш коллега.

Вот сейчас испугались (больше из-за внутренних причин, слабости, инфляции, нелепости собственных правителей) и отступают. А украинцы, бедняги, прыгают, пыжатся, делают вид, просят остаться... Думают, что, если спровоцировать эскалацию в отношениях с Россией, их похвалят и поддержат,

- резюмировал Андрей Перла. И пожалел украинцев: "Бедные злые люди..."