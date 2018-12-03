Абсурд: в Кремле ответили на слова Порошенко о «сухопутном коридоре»

Россия не стремится захватить украинские города Бердянск и Мариуполь, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По словам представителя президента России, слова украинского президента Петра Порошенко о «желании Москвы проложить сухопутный коридор в Крым» являются абсурдом, передает ФАН.

«Это абсолютно абсурдное заявление, провокация. Скорее всего такие заявления будут по мере приближения выборов на Украине. Россия никаких коридоров не закладывает и не прокладывает»,

— подчеркнул официальный представитель президента РФ Владимира Путина.

Одновременно с этим президент Украины Петр Порошенко заявил 3 декабря, что военные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасываются к границам России. Эта мера связана, отметил глава государства, с необходимостью усилить оборону украинских рубежей.

«Все возможности, которое дает военное положение органам власти, будут использованы для усиления охраны государственной границы с Российской Федерации и административной границы с АР Крым. Будут сокращены сроки боевого слаживания бригад, которые находятся в соответствующих лагерях», – заявил Порошенко на открытии форума «70 лет всеобщей декларации прав человека: повестка дня для Украины».

Он добавил, что в областях, где объявлено военное положение, будут проведены учебные сборы для резервистов первой очереди, передает НСН.

Порошенко подчеркнул, что введение военного положения в ряде регионов Украины связано с «защитой самого главного права — права человека на жизнь». Он выразил надежду на то, что продление военного положение может оказаться ненужным.

В ответ на арест моряков ВМСУ и их кораблей российскими пограничниками, Киев решил объявить военное положение сроком на 30 дней. Скандальный инцидент произошел 25 ноября в Черном море у берегов Крыма. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир вышли из порта Одессы в направлении Мариуполя. На своем пути они вошли в территориальные воды России.

В 50 км к югу от Судака российские пограничники после продолжительных требований остановиться пресекли попытки украинских моряков нарушить границу РФ. Пограничный корабль «Дон» совершил морской таран рейдового буксира ВМС Украины. «Дон» врезался в украинское судно с правого борта.

Вскоре в Керченском заливе к югу от Крымского моста ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». Эти украинские военные корабли незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации.

Украинские военные не реагировали на требования пограничников остановиться, при этом совершали опасное маневрирование. После ряда предупреждений по кораблям ВМСУ был открыт огонь. Трое украинских моряков получили ранения, им оказана помощь, угрозы их жизни нет. В России по факту нарушения госграницы возбуждено уголовное дело.

Спустя пару дней Порошенко подчеркнул, что в тех регионах Украины, где введено военное положение, начались сборы резервистов. Данное заявление он сделал во время передачи техники военным ВСУ.

«В областях, где объявлено военное положение, будут проведены учебные сборы с резервистами и территориальной обороной. Их проведение уже началось», — сказал Порошенко. Военное положение коснулось ряда областей на юге и востоке Украины. В Киеве и Львове военное положение не вводилось.

1 декабря Петр Порошенко заявил, что вокруг Украины развернута наземная группировка ВС России численностью около 80 000 военнослужащих.

По словам украинского лидера, на приграничные с Украиной территории также были стянуты около 1400 артиллерийских и ракетных систем, 900 танков, 2300 бронированных машин, около 500 самолетов и 300 вертолетов. Он добавил, что в Черном, Азовском, Эгейском морях выполняют задания более 80 кораблей и восемь подводных лодок из России. Порошенко не уточнил, откуда у него данная информация и подтверждения своим заявлениям не предоставил.