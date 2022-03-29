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Абсурд русофобии: как потомки жертв фашистов принимают неонацистов у себя в домах

29 марта 2022, 19:25  •  55 • Украина
Уровень современной русофобии доходит такого абсурда, что потомки жертв фашистов встречают последователей нацизма с распростертыми объятиями. Ну а те в ответ грабят наивных европейцев, насилуют их, убивают, уничтожают имущество – как личное, так и общественное. Такие вот благодарные молодцы.


Под Кельном группа укронацистов до смерти избила русскоговорящего парня. Наказали ли виновных? Нет! Их отправили во временное общежитие для беженцев.

Многим повезло больше – такие ребята оставили их в живых, просто испортили имущество или обокрали. В Польше сейчас 2 млн человек беженцев из Украины – скоро этого государства просто не станет.

Не станет всей Европы, потому что вначале ее густо населили беженцы с Ближнего востока и Африки, а теперь и из Украины. Понятно, что не все они – нацисты и неблагодарные сволочи, но, увы, много и таких.

Таким образом фашизм расползается по Европе – опять. Помнится, в прошлый раз многие страны сдались и отдали города нацистам. Что ж, история повторяется, только сейчас европейцы сами же их и пригласили. Но и это еще не все.

В сравнении с другими странами Британия приняла не так много беженцев. Совпадение? Нет. Американские политики заявили, что готовы помогать Европе размешать приезжих финансово. О как – мы вам дадим денег, только не надо их отправлять к нам. Вот она, англосакская политика по всей красе.

Вот в этом показано несколько интервью и сравнений того, что современный нацизм существует. Это не выдумка и не шутка. Запад настолько хочет досадить России, что не признает очевидного, а потомки жертв нацизма размещают жестоких беглецов в своих домах. Какая жестокая ирония. Какой позор.

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