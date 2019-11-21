«Абсолютный заказ»: в США призвали ввести санкции против «Северного потока — 2»

Сенатор США Тед Круз заявил, что реализацию «Северного потока — 2» надо остановить с помощью рестрикций против европейских компаний — участниц проекта. Для этого он предложил либо принять разработанный им законопроект, либо действовать в рамках уже существующего санкционного законодательства. По его словам, ограничительные меры в худшем случае более чем на год задержат строительство газопровода, а в лучшем и вовсе остановят его. По мнению экспертов, эти заявления демонстрируют политику недобросовестной конкуренции Вашингтона, который хочет навязать Европе свой, более дорогой газ. Однако на данном этапе задержать или тем более остановить строительство «Северного потока — 2» не получится, убеждены аналитики.

США могли бы задержать строительство «Северного потока — 2», утверждает американский сенатор-республиканец Тед Круз. Для этого, по его словам, надо ввести соответствующие санкции против европейских компаний, участвующих в проекте.

«В худшем случае введение санкций в отношении компаний (участвующих в строительстве. — RT) и затягивание строительства глубоководного трубопровода «Северный поток — 2» задержит его запуск более чем на год, — заявил он. — При лучшем раскладе, который кажется мне более вероятным, мы вместе остановим трубопровод. В любом случае это беспроигрышная ситуация».

Круз предупредил, что реализация «Северного потока — 2» запланирована на январь 2020 года, а потому США следует предпринять действия против газопровода. Так, по его словам, «во всём мире существует пять компаний, обладающих технологией прокладки глубоководных газопроводов». Россия, чтобы проложить «Северный поток — 2», заключила контракты с двумя европейскими компаниями, на которые и следует наложить санкции, резюмировал сенатор.

Однако, как признал Круз, Россия может разработать собственные корабли и технологии, необходимые для глубоководной прокладки газопроводов.

Круз также заявил, что этот газопровод позволит Москве заработать миллиарды долларов для «российской агрессии» и якобы сделает Западную Европу «более зависимой» от российской энергии. В то же время сенатор напомнил, что продажа американского топлива в Европу увеличит количество рабочих мест в США.

Именно в этом и заключается мотивация Круза, считают эксперты. Сенатор стремится противодействовать строительству газопровода, чтобы способствовать развитию американских энергетических проектов, отметил заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Наращивается негативный, агрессивный имидж России — как пример того, что рынки должны оставаться под контролем американских корпораций. Абсолютный заказ, конечно. Надо сказать, что американцы не успокоятся: даже когда будет газопровод, они всё равно будут пытаться его ослабить, потому что это абсолютно коммерческий вопрос», — пояснил он в беседе с RT.

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Американский сенатор не мог напрямую сказать, что это делается ради экономической выгоды, а потому и заговорил о «российской агрессии», отметил исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

«Круз должен был это сказать, потому что для американской политики характерно, что, когда вы говорите исключительно про экономические выгоды во внешней политике, это считается не очень корректным — необходимо всегда добавлять морально-политические составляющие, — пояснил аналитик. — Если просто сказать: «Мы будем блокировать «Северный поток — 2», потому что это будет положительно влиять на наш экспорт», то это несколько прямолинейно. А если добавить, что «это будет сдерживать «агрессивную Россию», тогда это звучит более корректно с точки зрения американской политической культуры».

Санкции против союзников

Для введения санкций против компаний — участников строительства «Северного потока — 2» Круз предлагает либо принять рассматриваемый сенатом законопроект, либо использовать существующий механизм в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA). Однако во втором случае решение о новых санкциях принимает Белый дом, а не конгресс.

Новый законопроект о санкциях против участников «Северного потока — 2» был разработан Тедом Крузом, а соавторами выступили представители обеих партий — республиканцы Джон Баррассо, Том Коттон, Рон Джонсон и демократы Джин Шахин и Кори Гарднер.

Согласно тексту документа, в случае его принятия США смогут запретить банкам выдавать займы более чем на $10 млн, отказывать в выдаче экспортных лицензий и запрещать проводить платежи в зоне действия американских законов.

Законопроект был одобрен комитетом по международным отношениям сената. Однако пока неизвестно, когда верхняя палата американского конгресса его рассмотрит. Стоит отметить, что единства в позициях по этому документу нет. Так, сенатор Рэнд Пол выступает против его принятия.

Перед голосованием в комитете он направил письмо своим коллегам, в котором предупредил о возможных рисках.

«Прежде чем состоится голосование по этому законопроекту, комитету следует разобраться, могут ли санкции в отношении союзников по НАТО и нейтральных стран обладать хотя бы какой-то эффективностью в качестве стратегии по противодействию России, — приводит The Daily Beast текст письма. — Я призываю своих коллег пересмотреть данный подход. Если мы продолжим проводить красные линии и угрожать своим друзьям так же, как противникам, то друзей у нас останется мало — и винить мы сможем только самих себя».

При этом задержать или тем более остановить проект у США не получится, убеждён первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Никаких оснований — ни формальных, ни практических, — чтобы тормозить заключённые соглашения, нет. Это не в интересах наших европейских партнёров по организации проекта. Европа нуждается в стабильных энергопоставках, Россия эти поставки готова гарантировать. Поэтому наличие общего интереса, мне кажется, позволит преодолеть как политические препятствия, которые чинятся Вашингтоном, так и тот экономический интерес, который стоит за этими действиями США», — констатировал депутат в беседе с RT.

«Неприемлемый акт агрессии»

США неоднократно выступали против строительства «Северного потока — 2». Они предлагают европейским странам перейти к закупке американского сжиженного газа, который, однако, значительно дороже российского. В частности, это связано с особенностями доставки — для голубого топлива из Штатов необходимы специальные порты, оборудованные под этот тип энергоносителя.

В России неоднократно указывали на то, что США стремятся противодействовать «Северному потоку — 2», руководствуясь мотивами недобросовестной конкуренции. Комментируя рассматриваемый сенатом законопроект о санкциях, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила его антироссийский характер.

«На сегодняшний день там (в конгрессе США. — RT) скопилось около 20 подобных «шедевров». Все они однотипны. Для целого ряда американских законодателей их тиражирование давно превратилось в единственное занятие, в том числе благодаря возможности самопиара. Тема раскрученная, хочется подключиться, чтобы иметь возможность отметиться звучной инициативой и запомниться избирателям», — сказала она в ходе брифинга 1 августа.

Против санкций выступают и в ФРГ, являющейся одним из основных партнёров России по проекту, — именно на немецкую территорию выходит газопровод. 8 ноября депутаты от партии «Альтернатива для Германии» направили в правительство обращение с призывом защитить европейские компании, участвующие в строительстве «Северного потока — 2», от американских санкций.

«Для США речь идёт не о чём ином, как об их экономических и финансовых интересах. Они хотят агрессивными методами навязать свой дорогой и сомнительный в экополитическом плане газ, добытый методом фрекинга, Германии и Европе. Эта политика не соответствует рыночной экономике и конкуренции, за которые ратуют сами США, а представляет собой неприемлемый акт агрессии», — говорится в документе.

Со схожей позицией выступил и представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александр Ной.

«Мы призываем к встречным санкциям против США. Нужно, конечно, тщательно обдумать, как эти встречные санкции могли бы выглядеть. Но если, к примеру, США введут санкции против немецких или швейцарских компаний, которые участвуют в прокладке труб в Балтийском море, то ЕС или Германия должны ввести соответствующие встречные санкции, которые затрагивают импорт или товары из США», — сказал он, отметив, что «Европе не нужен американский СПГ».

«Проект имеет все допуски»

Тем временем строительство «Северного потока — 2» продолжается. Оно будет завершено до конца этого года сообщил глава германской компании Wintershall Dea Марио Мерен.

«Разрешение Дании — это последнее звено, теперь проект имеет все допуски. Если не ошибаюсь, датская часть — 140 км, то есть для двух веток это 280 км. Я абсолютно уверен, что строительные работы будут завершены в этом году», — приводит ТАСС его слова.

При этом ввод в эксплуатацию газопровода назначен на середину 2020 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Напомним, что строительство «Северного потока — 2» долгое время не велось на датском участке: Копенгаген не давал разрешения на работы в зоне его юрисдикции. Однако 30 октября оператор строительства Nord Stream 2 AG получил соответствующие бумаги, снимающие последние ограничения для строительства газопровода.