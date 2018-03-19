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Абсолютный рекорд: Путин набирает 76,67% голосов на выборах президента России
19 марта 2018, 08:39 • 302 • В России
По результатам обработки 99,75% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) действующий президент Владимир Путин набирает почти 76,67% голосов. Об этом сообщает Центризбирком России. На втором месте расположился кандидат от партии КПРФ Павел Грудинин с 11,79% голосов, на третьем — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66%). В ЦИК отметили, что в нынешнем году Путин установил рекорд за всю историю постсоветской России, получив столь значительную поддержку. За него отдали свои голоса более 55 млн россиян из 107,2 млн избирателей в целом. Свои поздравления главе РФ уже выразили ряд мировых лидеров, среди которых глава КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, лидер Кубы Рауль Кастро и другие.
РИА Новости
В России близится к завершению подсчёт итоговых протоколов участковых избирательных комиссий (УИК). На данный момент обработано 99,75%. Согласно им, действующий президент Владимир Путин набирает 76,67%, сообщили в Центризбиркоме РФ.
Отмечается, что в численном выражении за Путина отдали свои голоса более 55,403 млн россиян. В ЦИК подчёркивают, что результат действующего главы стал рекордным в истории постсоветской России.
В целом в России в списках избирателей значатся 107,2 млн человек.
Другие кандидаты в президенты, за которых можно было голосовать в 2018 году, расположились следующим образом. Второе место занял кандидат от партии КПРФ Павел Грудинин. Он набрал 11,79% голосов (свыше 8,54 млн человек). За ним идёт лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% (около 4,104 млн человек).
Четвёртой стала Ксения Собчак, выдвигавшаяся от «Гражданской инициативы», с результатом в 1,67% (более 1,197 млн человек). Далее следует Григорий Явлинский от партии «Яблоко» — 1,04% голосов. Прочие кандидаты — Борис Титов (Партия роста), Максим Сурайкин («Коммунисты России») и Сергей Бабурин (Российский общенародный союз) набрали менее 1% голосов.
Признание лидеров
Между тем мировые лидеры уже начали поздравлять Путина с победой. Одним из первых стал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Поприветствовал результат действующего президента и глава Венесуэлы Николас Мадуро.
«Николас Мадуро от имени венесуэльского народа поздравляет президента Российской Федерации Владимира Путина с переизбранием на период 2018—2024 годов», — говорится в сообщении венесуэльского правительства.
А посол Кубы в РФ Херардо Пеньяльвер Порталь отметил в Twitter, что лидер Кубы Рауль Кастро направил «тёплое послание избранному президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю его убедительной победы на выборах в воскресенье».
Сам Владимир Путин поблагодарил своих избирателей за доверие и сказал, что важно привлечь к объединению и тех россиян, которые поддержали других кандидатов.
«Вместе возьмёмся за большую масштабную работу во имя России! Спасибо!» — сказал Путин во время выступления на Манежной площади.
«Спасибо Великобритании»
В мире должны воспринимать результаты выборов в России как возможность выстраивать отношения с Москвой в новом ключе, подчеркнул в беседе с RT политолог, профессор Высшей школы экономики Эдуард Лозанский.
«Сейчас самое интересное, что будет делать Дональд Трамп. Одним из его обещаний было налаживание отношений с Россией. Помните один из твитов Трампа? «Только глупцы не понимают, что хорошие отношения с Россией важны для Америки». Это мой любимый твит. И сейчас у наших стран есть возможность начать всё заново. Я считаю, что Трамп должен позвонить Путину и поздравить его с победой, а также предложить встречу», — полагает Лозанский.
Говоря о позиции Соединённых Штатов, эксперт подчеркнул, что, общественное мнение должно оказывать влияние на конгресс, чтобы отношение американского политического истеблишмента к России наконец изменилось.
«Мы помним о четырёх американских сенаторах, сенаторах-демократах, среди которых есть и Берни Сандерс, которые говорили о важности диалога с Россией. Это знаковый момент, который может говорить о грядущих переменах», — заключил Лозанский.
Высокую явку на выборах президента России можно объяснить в том числе и позицией властей ряда западных стран, считают эксперты. Так, пресс-секретарь избирательного штаба Владимира Путина Андрей Кондрашов в беседе с RT поблагодарил власти Великобритании за солидарность в рядах российских избирателей.
Тон обвинений британских властей в адрес Москвы, в том числе и предложение «заткнуться», мог способствовать консолидации российского общества, отметил в беседе с RT профессор Кентского университета Ричард Саква.
«Большинство людей понимают, что для российского государства не было никакой выгоды совершать такие действия (покушение на Скрипаля. — RT). И то, как это было обставлено властями Великобритании… Позиция представителей британского правительства — например, главы МИД Бориса Джонсона и министра обороны Гэвина Уильямсона, который предложил России «отойти и заткнуться», — не выдерживает критики. И я согласен, что в непростое время люди поддерживают лидеров», — подчеркнул политолог.
Сам же Путин заявил, что узнал об отравлении экс-агента ГРУ в британском Солсбери из СМИ. Он подчеркнул, что Россия не обладает подобными веществами.
«Что касается той трагедии, о которой вы сказали, я узнал о ней из средств массовой информации. И первое, что приходит в голову, что, если бы это было боевое отравляющее вещество, люди, конечно, погибли бы на месте, это очевидный факт, надо это понимать», — сказал Путин.
«Мы всё наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей», — подчеркнул Путин.
Он также добавил, что российская сторона готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля.
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