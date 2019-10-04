Абсолютное зло на пути к светлому будущему • 127 • Аналитика









Новая реальность

19 сентября 2019 года Европейский парламент (535 голосов «за», 66 голосов «против» и 52 воздержались) принял резолюцию «О важности европейской памяти для будущего Европы».



Что же оказалось для Европы важным в её памяти? Об этом красноречиво сказано в резолюции Европарламента, возлагающую вину за развязывание Второй мировой войны на фашистскую Германию и Советский Союз. Такая вот у Европы теперь память, такая «независимая» от США политика…



Настоящее не понять без прошлого, придётся оглянуться в историю, как говаривал последний президент Советского Союза, чтобы понять, кто есть кто.



Взгляд в прошлое

Начать придётся издалека, упомянув XV-XVI века, когда в Голландии и Англии зародился капитализм, став отправной точкой конкуренции за лидерство в новой общественной системе. Римский политический деятель Марк Тулий Цицерон говорил: «Деньги — вот движущая сила любой войны». В зародившемся же капитализме деньги стали движущей силой намного большего масштаба. Основа обогащения, — минимальные затраты и максимальная прибыль. Смысл обогащения — влияние и власть.



Неслучайно бурное развитие капитализма началось в странах, активно эксплуатирующих колонии, лидером среди которых оказалась Англия. Капитализм стал быстро превращаться в мировую общественную систему, ядром потребления которой была метрополия, а периферия, колонии стали наибольшим объектом эксплуатации. В конечном счёте эта схема и должна была породить мирового лидера системы, а всех остальных отнести к колониям хозяина. Борьба за лидерство рождала претендентов, способных оспорить быстро богатеющую Великобританию.



С первым серьёзным претендентом, наполеоновской Францией, Англия расправилась во многом руками Австрии, Пруссии и России. Со вторым, кто серьёзно дерзнул оспаривать владычество английской короны, кайзеровской Германией, вопрос решали с помощью Антанты, в этот союз опять же вовлекли Россию, а ведь практически все русские царицы были немки, а императоры в большинстве своём немцы-полукровки. Казалось, что нам было делить с немцами, зачем снова впрягаться за Англию, когда извечно было для России, что «англичанка гадит»? Но деньги решали многое, с их помощью можно было успешно загребать жар чужими руками, подкупать, подсаживать на ссудный процент, делая на этом колоссальные прибыли, получая мировое влияние. В этом коварные англосаксы оказались непревзойдёнными виртуозами. В итоге кайзеровская Германия не просто пала, а лишилась своих колоний, попала под ограничения Версаля, получив резкие ограничения и запреты на вооружения и в целом на армию и флот.



В результате Первой мировой в Европе осталась одна суперимперия — Британская. Помимо Германской, пали в пламени Первой мировой войны и канули в Лету Османская, Австро-Венгерская и Российская империи.



На планете созрел единственный хозяин системы, британская корона, и их заокеанский «выкидыш» — Северо-Американские Соединённые Штаты, в которых большой капитал находил лазейки, недоступные для Европы. В Соединённых Штатах, на заре их «демократии», существовала работорговля, геноцид коренного населения, бандитские законы Дикого Запада. В Соединённых Штатах можно было практически всё, ради денег, ради гигантских прибылей.



Пятая Республика, Франция, уже никак не могла создавать конкуренцию англосаксам, как и другие развитые европейские страны.



В Европе и в целом в мире оказалась единственная сила, представляющая угрозу мировому капитализму. Это молодая советская страна — СССР, с независимым от Запада общественным строем, своей человеческой моралью, своей политикой, своей идеей.



Единственная сила

После отречения Николая II в феврале 1917 года с монархистами, либералами, прочими «правыми» и «левыми» именно коммунисты смогли спасти Россию, создав СССР и не допустив развала страны. Более того, смогли ликвидировать неграмотность, провести индустриализацию, построить уже к 30-м годам прошлого века мощную страну. Советский Союз для мирового капитализма стал угрозой, и Запад должен был решать эту проблему.





Воевать чужими руками, делать деньги, англосаксы научились хорошо. Для этого из поверженной и повязанной ограничениями Германии стали активно делать анти-СССР, а из нацизма — антипод коммунизму. Так появился Гитлер, так появился Третий рейх.



Здесь надо изначально подчеркнуть, что без попустительства той же Англии и США, игравшими главную скрипку, становление Третьего рейха из поверженной и повязанной ограничениями Версаля Германии в принципе было бы невозможно.



Также надо подчеркнуть, что лидерам мирового капитализма сильная и единая Россия была не нужна в любом виде как с монархией, в виде империи (которую фактически сам Запад и уничтожил в феврале 1917 года), так и с любой иной властью, при которой Россия оставалась бы сильной. Если после развала СССР новой либеральной власти досталась космическая и ядерная сверхдержава, с самым образованным населением, то с Керенским и ему подобными была совершенно другая Россия. После Первой мировой, с царскими долгами по кредитам, с полной технологической зависимостью от Запада, низким образованием населения до полной неграмотности многих из низших слоёв.



Стала бы такая Россия сверхдержавой при прозападных чубайсах и ельциных уже в 1917 году? Вряд ли. Вряд ли вообще удалось бы сохранить целостность России при активном вмешательстве Запада в управление страной. Что было после 1991 года, — тому свидетельство. Страну спас только советский запас прочности, задел от сверхдержавы, которого у царской России не было. Ко всему прочему, гражданскую войну вполне могли развязать и монархисты с либералами, мятеж генерала Корнилова тому пример.



Этого не могут и не хотят понимать как доморощенные монархисты, обвиняющие коммунистов во всех смертных грехах, в «развале» России, так и, по большому счёту, нынешний Европейский парламент (см. выше).



Если коммунисты в чём и «виноваты», то лишь в том, что надежды англосаксов на мировую гегемонию не оправдались, после Первой мировой войны пришлось создавать продолжение, «второй акт» мировой бойни. Советский Союз быстро развивался, превращаясь в могучую, самодостаточную державу, в новый, независимый и опасный для мирового капитализма полюс силы.



Но вернёмся к событиям 1938 года, когда Вторая мировая ещё не началась и как будто и не должна была начаться.



«Я привёз вам мир!»

«Я привёз вам мир!» — произнёс премьер-министр Великобритании Чемберлен в 1938 году, помахивая перед публикой бумажкой с обещанием Гитлера не начинать войны с Британией.



Чемберлен тогда вернулся с Мюнхенской конференции, где он с Даладье скормил Гитлеру Чехословакию, ещё раньше Британия закрыла глаза на аншлюс, по которому в Третий рейх вошла Австрия. Закрывались глаза и на все нарушения ограничений Версаля, позволяя Германии вооружаться.



Австрии и Чехословакии Германии было недостаточно для войны с СССР, для нужного потенциала немцам отдали практически всю Европу, включая Францию. «Странная война» — только на первый взгляд странная, то, что Гитлер позволил британцам эвакуироваться из-под Дюнкерка, остановив танки Гудериана практически на три дня, позволяет подозревать, что Гитлер — ставленник англосаксов, который впоследствии выполнил свою задачу. Вспомним сказанное Гарри Трумэном: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и таким образом пусть они убивают как можно больше, хотя я не хотел бы увидеть Гитлера победителем ни при каких обстоятельствах». Гитлер и не должен был быть победителем, и он свою роль выполнил, нанеся Советскому Союзу огромный урон. Как и почему изменились украинское общество и правящая элита



Зло капитализма

Вторая мировая окончательно утвердила англосаксов в качестве хозяев мировой системы капитализма, ликвидировав на востоке Японию, как империю, дала грандиозные прибыли на войне. Послевоенная Западная Европа оказалась фактически в кабале и оккупации у англосаксов, доллар стал мировой валютой, золотые запасы из многих стран перекочевали на хранение в США. Однако было одно весомое «но»: главная задача не была решена, Советский Союз не только выстоял, он уже создал целый блок социалистических стран, породил независимый мировой полюс социализма, превратился в космическую и ядерную сверхдержаву.



При Сталине капиталисты никогда не рассматривались друзьями, мировой капитализм понимался антиподом, врагом, с которым «мирное сосуществование» возможно только на балансе сдерживания. Это было единственно правильно. Мигель де Льюис сказал про капитализм, что капитализм — это религия, где банки являются церквями, банкиры священниками, богатство раем, бедность адом, богатые святыми, бедные грешниками, материальные блага благословением, деньги Богом. Капитализм достиг апогея и стал абсолютным злом для человечества, превращаясь в планетарный вирус, растлевая мораль, поглощая ресурсы.



Бесспорный плюс капитализма, конкуренция, остался в прошлом. С окончательным утверждением транснациональных монополий конкуренция превратилась в фикцию, а с исчезновением мирового полюса социализма, стержнем которого был Советский Союз, исчезла и внешняя конкуренция двух систем, не оставив капитализму никакого позитива для человечества в морали потребителей и культе денег.



За банку варенья и пачку печенья

Те же монархисты в современной России и прочие мальчиши-плохиши, что возрадовались буржуинской «банке варенья» и «пачке печенья», злорадно отмечают, что СССР погиб потому, что он был изначально бесперспективен, изначально утопичен.



Нет, не потому погиб Советский Союз, не потому «пала грозная в боях, не обнажив мечей, дружина». Заигрывание с Западом, надежда на мирное сосуществование с антиподом — вот основная причина, начавшаяся с эпохи Никиты Сергеевича, что дала первую трещину в фундаменте идеологии, в крепости морали. Эпоха «дорогого Леонида Ильича» с безоговорочным признанием американской высадки на Луне, «космического триумфа» США позволила посеять семена преклонения перед Западом, зародить сомнения в социализме в первую очередь у самой партийной номенклатуры, ставшей главным предателем социализма, истинных советских достижений в космосе, предателем самой идеи коммунизма.



Кремлёвский болтун и мечтатель Михаил Сергеевич лишь довершил начатое. Дружба со смертельным врагом и привела в конечном счёте к гибели Советского Союза.



Социализм проиграл не потому, что был слабее или хуже, наши политики проиграли отпетым лицемерам, двуличию и ханжеству, подлым политическим шулерам капитализма. Советские дипломаты и чиновники первыми стали почитателями золотого тельца, образно говоря, продали свои души за материальные блага.



Имеем, что имеем. Россия в капитализме, в чужом полюсе, под чужими правилами. Власть имущие хранят свои сокровища в чужих банках и чужой валюте. Идёт бойкая торговля ресурсами и распродажа советских военных наработок. Их «беда» — советское наследие космической и ядерной сверхдержавы. Такой потенциал мировым хозяевам капитализма не нужен. Откровенное предательство страны, как при Борисе Николаевиче, было любо англосаксонским хозяевам, но опустило рейтинги правящей «демократии» ниже некуда.



Парадокс в том, что Запад сам выталкивает капиталистическую Россию из своей капиталистической «песочницы» только потому, что власть в России, вынуждена поднимать в народе свой рейтинг, как-то поддерживать перед народом имидж великой страны, зависимой от Запада. Китайская стратегия Кремля



То, что Европа, находящаяся прод каблуком у англосаксов, обвиняет СССР в начале Второй мировой, так или иначе сама российская «элита» поддерживает, переименовывая советские названия улиц, перевирая в теле- и кинофильмах советское прошлое, уничтожая многие завоевания социализма для народа в циничных реформах, в провалах здравоохранения и образования, науки и культуры.



Есть ли светлое будущее?

Есть ли для России светлое будущее в капитализме? Честно говоря, в это верится с трудом.



Россия должна оставаться сильной, а когда она находится на чужом полюсе, играет по чужим правилам, это невозможно. Получается, что либо чужое лобби погубит Россию как великую державу, либо России надо возвращать второй независимый полюс мировой силы, возрождать социализм, обновлённый Советский Союз.



Капитализм обречён. Он пережил своё назначение, став раковой опухолью человечества, абсолютным злом, с которым России надо расстаться, и чем быстрее, тем лучше.



Возможно, и немцам, с которыми не раз англосаксы сталкивали русских, надо это осознать (имеется опыт ГДР). Россия и Германия могли бы создать новую общественную систему, победив абсолютное зло вместе. Двадцать восемь лет нет Советского Союза, страны, в которой многие из ныне живущих людей родились, давали торжественную клятву, вступая в ВЛКСМ, КПСС, в ряды вооружённых сил. Нет больше мирового полюса социализма, стержнем которого был СССР. Наступила новая реальность, о которой и хотелось бы высказаться.19 сентября 2019 года Европейский парламент (535 голосов «за», 66 голосов «против» и 52 воздержались) принял резолюцию «О важности европейской памяти для будущего Европы».Что же оказалось для Европы важным в её памяти? Об этом красноречиво сказано в резолюции Европарламента, возлагающую вину за развязывание Второй мировой войны на фашистскую Германию и Советский Союз. Такая вот у Европы теперь память, такая «независимая» от США политика…Настоящее не понять без прошлого, придётся оглянуться в историю, как говаривал последний президент Советского Союза, чтобы понять, кто есть кто.Начать придётся издалека, упомянув XV-XVI века, когда в Голландии и Англии зародился капитализм, став отправной точкой конкуренции за лидерство в новой общественной системе. Римский политический деятель Марк Тулий Цицерон говорил: «Деньги — вот движущая сила любой войны». В зародившемся же капитализме деньги стали движущей силой намного большего масштаба. Основа обогащения, — минимальные затраты и максимальная прибыль. Смысл обогащения — влияние и власть.Неслучайно бурное развитие капитализма началось в странах, активно эксплуатирующих колонии, лидером среди которых оказалась Англия. Капитализм стал быстро превращаться в мировую общественную систему, ядром потребления которой была метрополия, а периферия, колонии стали наибольшим объектом эксплуатации. В конечном счёте эта схема и должна была породить мирового лидера системы, а всех остальных отнести к колониям хозяина. Борьба за лидерство рождала претендентов, способных оспорить быстро богатеющую Великобританию.С первым серьёзным претендентом, наполеоновской Францией, Англия расправилась во многом руками Австрии, Пруссии и России. Со вторым, кто серьёзно дерзнул оспаривать владычество английской короны, кайзеровской Германией, вопрос решали с помощью Антанты, в этот союз опять же вовлекли Россию, а ведь практически все русские царицы были немки, а императоры в большинстве своём немцы-полукровки. Казалось, что нам было делить с немцами, зачем снова впрягаться за Англию, когда извечно было для России, что «англичанка гадит»? Но деньги решали многое, с их помощью можно было успешно загребать жар чужими руками, подкупать, подсаживать на ссудный процент, делая на этом колоссальные прибыли, получая мировое влияние. В этом коварные англосаксы оказались непревзойдёнными виртуозами. В итоге кайзеровская Германия не просто пала, а лишилась своих колоний, попала под ограничения Версаля, получив резкие ограничения и запреты на вооружения и в целом на армию и флот.В результате Первой мировой в Европе осталась одна суперимперия — Британская. Помимо Германской, пали в пламени Первой мировой войны и канули в Лету Османская, Австро-Венгерская и Российская империи.На планете созрел единственный хозяин системы, британская корона, и их заокеанский «выкидыш» — Северо-Американские Соединённые Штаты, в которых большой капитал находил лазейки, недоступные для Европы. В Соединённых Штатах, на заре их «демократии», существовала работорговля, геноцид коренного населения, бандитские законы Дикого Запада. В Соединённых Штатах можно было практически всё, ради денег, ради гигантских прибылей.Пятая Республика, Франция, уже никак не могла создавать конкуренцию англосаксам, как и другие развитые европейские страны.В Европе и в целом в мире оказалась единственная сила, представляющая угрозу мировому капитализму. Это молодая советская страна — СССР, с независимым от Запада общественным строем, своей человеческой моралью, своей политикой, своей идеей.После отречения Николая II в феврале 1917 года с монархистами, либералами, прочими «правыми» и «левыми» именно коммунисты смогли спасти Россию, создав СССР и не допустив развала страны. Более того, смогли ликвидировать неграмотность, провести индустриализацию, построить уже к 30-м годам прошлого века мощную страну. Советский Союз для мирового капитализма стал угрозой, и Запад должен был решать эту проблему.Воевать чужими руками, делать деньги, англосаксы научились хорошо. Для этого из поверженной и повязанной ограничениями Германии стали активно делать анти-СССР, а из нацизма — антипод коммунизму. Так появился Гитлер, так появился Третий рейх.Здесь надо изначально подчеркнуть, что без попустительства той же Англии и США, игравшими главную скрипку, становление Третьего рейха из поверженной и повязанной ограничениями Версаля Германии в принципе было бы невозможно.Также надо подчеркнуть, что лидерам мирового капитализма сильная и единая Россия была не нужна в любом виде как с монархией, в виде империи (которую фактически сам Запад и уничтожил в феврале 1917 года), так и с любой иной властью, при которой Россия оставалась бы сильной. Если после развала СССР новой либеральной власти досталась космическая и ядерная сверхдержава, с самым образованным населением, то с Керенским и ему подобными была совершенно другая Россия. После Первой мировой, с царскими долгами по кредитам, с полной технологической зависимостью от Запада, низким образованием населения до полной неграмотности многих из низших слоёв.Стала бы такая Россия сверхдержавой при прозападных чубайсах и ельциных уже в 1917 году? Вряд ли. Вряд ли вообще удалось бы сохранить целостность России при активном вмешательстве Запада в управление страной. Что было после 1991 года, — тому свидетельство. Страну спас только советский запас прочности, задел от сверхдержавы, которого у царской России не было. Ко всему прочему, гражданскую войну вполне могли развязать и монархисты с либералами, мятеж генерала Корнилова тому пример.Этого не могут и не хотят понимать как доморощенные монархисты, обвиняющие коммунистов во всех смертных грехах, в «развале» России, так и, по большому счёту, нынешний Европейский парламент (см. выше).Если коммунисты в чём и «виноваты», то лишь в том, что надежды англосаксов на мировую гегемонию не оправдались, после Первой мировой войны пришлось создавать продолжение, «второй акт» мировой бойни. Советский Союз быстро развивался, превращаясь в могучую, самодостаточную державу, в новый, независимый и опасный для мирового капитализма полюс силы.Но вернёмся к событиям 1938 года, когда Вторая мировая ещё не началась и как будто и не должна была начаться.«Я привёз вам мир!» — произнёс премьер-министр Великобритании Чемберлен в 1938 году, помахивая перед публикой бумажкой с обещанием Гитлера не начинать войны с Британией.Чемберлен тогда вернулся с Мюнхенской конференции, где он с Даладье скормил Гитлеру Чехословакию, ещё раньше Британия закрыла глаза на аншлюс, по которому в Третий рейх вошла Австрия. Закрывались глаза и на все нарушения ограничений Версаля, позволяя Германии вооружаться.Австрии и Чехословакии Германии было недостаточно для войны с СССР, для нужного потенциала немцам отдали практически всю Европу, включая Францию. «Странная война» — только на первый взгляд странная, то, что Гитлер позволил британцам эвакуироваться из-под Дюнкерка, остановив танки Гудериана практически на три дня, позволяет подозревать, что Гитлер — ставленник англосаксов, который впоследствии выполнил свою задачу. Вспомним сказанное Гарри Трумэном: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и таким образом пусть они убивают как можно больше, хотя я не хотел бы увидеть Гитлера победителем ни при каких обстоятельствах». Гитлер и не должен был быть победителем, и он свою роль выполнил, нанеся Советскому Союзу огромный урон.Вторая мировая окончательно утвердила англосаксов в качестве хозяев мировой системы капитализма, ликвидировав на востоке Японию, как империю, дала грандиозные прибыли на войне. Послевоенная Западная Европа оказалась фактически в кабале и оккупации у англосаксов, доллар стал мировой валютой, золотые запасы из многих стран перекочевали на хранение в США. Однако было одно весомое «но»: главная задача не была решена, Советский Союз не только выстоял, он уже создал целый блок социалистических стран, породил независимый мировой полюс социализма, превратился в космическую и ядерную сверхдержаву.При Сталине капиталисты никогда не рассматривались друзьями, мировой капитализм понимался антиподом, врагом, с которым «мирное сосуществование» возможно только на балансе сдерживания. Это было единственно правильно. Мигель де Льюис сказал про капитализм, что капитализм — это религия, где банки являются церквями, банкиры священниками, богатство раем, бедность адом, богатые святыми, бедные грешниками, материальные блага благословением, деньги Богом. Капитализм достиг апогея и стал абсолютным злом для человечества, превращаясь в планетарный вирус, растлевая мораль, поглощая ресурсы.Бесспорный плюс капитализма, конкуренция, остался в прошлом. С окончательным утверждением транснациональных монополий конкуренция превратилась в фикцию, а с исчезновением мирового полюса социализма, стержнем которого был Советский Союз, исчезла и внешняя конкуренция двух систем, не оставив капитализму никакого позитива для человечества в морали потребителей и культе денег.Те же монархисты в современной России и прочие мальчиши-плохиши, что возрадовались буржуинской «банке варенья» и «пачке печенья», злорадно отмечают, что СССР погиб потому, что он был изначально бесперспективен, изначально утопичен.Нет, не потому погиб Советский Союз, не потому «пала грозная в боях, не обнажив мечей, дружина». Заигрывание с Западом, надежда на мирное сосуществование с антиподом — вот основная причина, начавшаяся с эпохи Никиты Сергеевича, что дала первую трещину в фундаменте идеологии, в крепости морали. Эпоха «дорогого Леонида Ильича» с безоговорочным признанием американской высадки на Луне, «космического триумфа» США позволила посеять семена преклонения перед Западом, зародить сомнения в социализме в первую очередь у самой партийной номенклатуры, ставшей главным предателем социализма, истинных советских достижений в космосе, предателем самой идеи коммунизма.Кремлёвский болтун и мечтатель Михаил Сергеевич лишь довершил начатое. Дружба со смертельным врагом и привела в конечном счёте к гибели Советского Союза.Социализм проиграл не потому, что был слабее или хуже, наши политики проиграли отпетым лицемерам, двуличию и ханжеству, подлым политическим шулерам капитализма. Советские дипломаты и чиновники первыми стали почитателями золотого тельца, образно говоря, продали свои души за материальные блага.Имеем, что имеем. Россия в капитализме, в чужом полюсе, под чужими правилами. Власть имущие хранят свои сокровища в чужих банках и чужой валюте. Идёт бойкая торговля ресурсами и распродажа советских военных наработок. Их «беда» — советское наследие космической и ядерной сверхдержавы. Такой потенциал мировым хозяевам капитализма не нужен. Откровенное предательство страны, как при Борисе Николаевиче, было любо англосаксонским хозяевам, но опустило рейтинги правящей «демократии» ниже некуда.Парадокс в том, что Запад сам выталкивает капиталистическую Россию из своей капиталистической «песочницы» только потому, что власть в России, вынуждена поднимать в народе свой рейтинг, как-то поддерживать перед народом имидж великой страны, зависимой от Запада.То, что Европа, находящаяся прод каблуком у англосаксов, обвиняет СССР в начале Второй мировой, так или иначе сама российская «элита» поддерживает, переименовывая советские названия улиц, перевирая в теле- и кинофильмах советское прошлое, уничтожая многие завоевания социализма для народа в циничных реформах, в провалах здравоохранения и образования, науки и культуры.Есть ли для России светлое будущее в капитализме? Честно говоря, в это верится с трудом.Россия должна оставаться сильной, а когда она находится на чужом полюсе, играет по чужим правилам, это невозможно. Получается, что либо чужое лобби погубит Россию как великую державу, либо России надо возвращать второй независимый полюс мировой силы, возрождать социализм, обновлённый Советский Союз.Капитализм обречён. Он пережил своё назначение, став раковой опухолью человечества, абсолютным злом, с которым России надо расстаться, и чем быстрее, тем лучше.Возможно, и немцам, с которыми не раз англосаксы сталкивали русских, надо это осознать (имеется опыт ГДР). Россия и Германия могли бы создать новую общественную систему, победив абсолютное зло вместе. Per se. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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