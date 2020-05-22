Абсолютное превосходство: американцы против биполярного мира • 105 • Аналитика

Источник: incomartour.com.ua



Против России и Китая

В Соединенных Штатах расценивают Россию врагом не меньшим, чем Советский Союз в годы «холодной войны». Для этого должно было пройти без малого 24 года: в сентябре 2014 года у американцев родилась долгосрочная «Третья компенсационная стратегия». Первой стратегией был «Новый взгляд» президента Эйзенхауэра, датируемый серединой 50-х годов. По этому плану требовалось усмирить получивший вслед за США ядерное оружие СССР, наращивая наступательный потенциал страны. Концепция фактически провалилась: не удалось ни Советский Союза запугать, ни сдержать распространение ядерного оружия. Когда с ядерным оружием все поутихло и пришло осознание бесперспективности дальнейшего наращивания вооружения, пришло время для «Стратегии возмещения» министра обороны Брауна. Суть второй стратегии была в создании умного высокотехнологичного оружия, способного нивелировать массовое превосходство конвенционных вооружений СССР. За океаном стремились качественно превзойти советских оружейников – отсюда технологии «стелс», высокоточное оружие, сети командования и управления и многое другое. Здесь получилось удачнее: варшавский блок, а за ним и Советский Союз распались, что на некоторое время успокоило американский милитаризм. Кстати, в первый раз в полной красе результаты «Стратегии возмещения» американцы смогли продемонстрировать только после значительного ослабления главного противника – в 1991 в ходе операции «Буря в пустыне». Чуть позже подобное повторили в Югославии.





Вице-президент США Майкл Пенс. Источник: expert.ru

Со временем стало понятно, что в начале XXI века высокоточным оружием особо никого не удивишь и неровен час США сами могут попасть под удар новых «стелсов» и крылатых ракет. Даже «отсталая» и «побеждённая» Россия вполне эффективно использует свои «Калибры» по прямому назначению на мировом театре военных действий. Поэтому теоретики и практики Пентагона выдвинули новый тип мироустройства по сценарию «Третьей компенсационной стратегии». Здесь в очередной раз делается ставка на высокие технологии, доступные только Штатам и партнерам. Во главу угла ставятся военно-морские силы и авиация как главные козыри американской армии, а также постепенное снижение зависимости от передовых сухопутных и морских баз. Американцы планируют смещать противоборство с Россией и Китаем в тех сферах, где у страны наибольшие преимущества, к примеру, в подводном флоте. Это, по замыслу, должно вынудить противников тратить большие ресурсы на ликвидацию отставания, отвлекая от других сфер вооружения. Не забывают в Пентагоне и про экономию – некоторые направления стратегии будут реализовываться на территории стран-партнеров по НАТО и «в складчину». Наконец, главным компонентом будут беспилотники различного класса, объединенные по всему миру информационно-управляющей сетью. Собственно, на них и ляжет основная нагрузка в нейтрализации угроз малого и среднего уровня. Более серьезные цели будут поражаться самолетами В-2, LRS-B, баллистическими и гиперзвуковыми ракетами, запускаемыми с подводных лодок.



У стратегии, по сути, зацикленной на беспилотности и сетецентричности, даже в США есть свои критики. Так, Ван Джексон из Центра новой американской безопасности считает, что



«в целом это характерно для военной культуры США — стремиться к тому, чтобы из одной-единственной технологии выстраивать целую стратегию» .

Не учит Пентагон история фактического провала первой «ядерной» стратегии, основанной на единственной технологии. Да и вторая стратегия качественного превосходства на СССР была успешна лишь потому, что мировой оппонент просто исчез с поля противостояния. Поэтому вопрос, сколько по времени США смогут в таких рамках быть мировым лидером, остаётся открытым. Однако все это не отвергает пристального внимания, которое привлекают американские военные игрушки.



Мировой лидер третий раз подряд

«Туман войны», или неполная ситуационная осведомленность о характере боевых действий на всех эшелонах управления, не дает спокойно спать Пентагону еще со времен вьетнамской войны. Для решения этой непростой задачи особый упор делается на информационную составляющую войны нового типа, инструментами которой стали военный интернет вещей, облачные хранилища, многочисленные роботы-беспилотники и система космической связи. В качестве главного связующего компонента может выступать глобальная информационная сеть DoDIN – Departament of Defense Information Network. Это многоуровневая комплексная система, обеспечивающая непрерывный обмен и обработку информации в интересах конечных пользователей – от высшего военного командования до офицеров тактического звена. В её распоряжении все находящиеся в собственности Пентагона и арендованные коммерческие каналы связи, компьютеры, программные оболочки, базы данных и средства обеспечения кибербезопасности.



Хранение и обработка полученной информации становится одной из первоочередных задач планирования дальнейшей работы Пентагона. Здесь, очевидно, военные пришли к использованию облачных технологий, которые успешно используются в гражданском секторе. Хранение данных и программных приложений в данном случае предполагается на территориально разнесенных и удаленных серверах. «Облачное» хранение, как известно, обладает массой преимуществ: не самые высокие требования к софту, практически неограниченные объемы хранимой информации, высокий уровень безопасности, невысокие расходы на эксплуатацию и обслуживание, а также высокая скорость доступа из любой точки мира. Конечно, если у информационного хранилища не будет единого «мозгового центра», то и уничтожить его будет непросто – всегда останется несколько удаленных серверов, дублирующих данные. В рамках DoD Cloud Computing Strategy «Стратегии облачных вычислений» Министерство обороны США в 2019 году заключило контракт на 10 млрд. долларов с Microsoft на разработку программного обеспечения. Полученный в рамках оборонного заказа софт позволит американским военным получать доступ к информационным ресурсам из любой точки мира в режиме реального времени. Военно-морской флот в прошлом году уже перенес в «облачный» сервис часть инструментов планирования – ранее они размещались в единых центрах обработки данных. Пользователями данного сервиса уже стали не менее 64% боевых кораблей ВМС США.



Локальным проектом в рамках стратегии является программа MIDS, нацеленная на разработку единого терминала Link 16 для связи между самолетами стран НАТО. Военно-воздушные силы завязывают в отдельную информационную сеть F-22 и F-35 проектом Missouri, а средства космического слежения и разведчик U-2 объединяют терминалом Iguana.



Новая информационная структура Пентагона будет готова не ранее 2025 года, и она должна обеспечить полную совместимость систем разведки, управления, связи и средств поражения на качественно новом уровне. Только тогда, по задумке военных, окончательно развеется «туман войны» и наладится удаленное взаимодействие командного состава, штабов и пунктов управления.



Цифровая революция стучится в дверь. Россия, открой!

Источник: lockheedmartin.com

Не забывают в Пентагоне и про искусственный интеллект, который в рамках «Третьей компенсационной стратегии» реализуется во «Всемирной интегрированной системой раннего предупреждения конфликтов» World Improving Conflict Early Warning Systems, W-ICEWS. В полном соответствии с правилом, что лучший бой – это тот, который удалось предотвратить, Lockheed Martin создает в рамках W-ICEWS систему сбора данных из новостных и разведывательных источников по всему миру, которая на основе более 80 моделей развития военных конфликтов оценивает и прогнозирует военно-политическую ситуацию. Алгоритм работы строится на анализе порядка 30 млн. различных сообщений: визуализации данных в удобном для пользователя формате в виде таблиц, карт, графиков и подробном мониторинге социальных сетей и блогов. В последнем случае искусственный интеллект отслеживает реакцию различных слоев населения на важные с его точки зрения события мирового и регионального масштабов. Другое программное обеспечение занимается генерацией в интересах Пентагона новостных текстов, интегрирует целевую рекламу в социальные сети, то есть занимается полноценной манипуляцией общественного сознания. W-ICEWS отслеживает реакцию пользователей на такие вбросы.



Кроме этого, американские военные интегрируют зачатки искусственного интеллекта в сухопутную технику и авиацию. Нет, пока о полностью автономных дронах, самостоятельно принимающих решения, речь не идет. Новые системы призваны оценивать риски выхода из строя сложной техники на основе анализа данных с множества датчиков. Так, в ходе испытаний искусственный интеллект настоятельно потребовал заменить один из двигателей Boeing в течение ближайших 40 часов, что существенно опережало время наработки на отказ. «Умному» алгоритму поверили, демонтировали двигатель и обнаружили повреждение лопатки турбины, которое могло привести к серьезной аварии. Говорят, сэкономили в итоге 50 млн. долларов.





Sea Hunter. Источник: naukatehnika.com

С помощью искусственного интеллекта Пентагон намерен также освоить управление роями беспилотных кораблей и самолетов. В 2016 году флот завершил испытания катеров береговой охраны, которые самостоятельно научились патрулировать квадрат площадью 16 кв. миль в Чесапикском заливе и перехватывать судна-нарушители. Кстати, именно с флотом у американцев связаны большие надежды на полноценную реализацию «Третьей стратегии».



«Призрачный флот»

Три года назад Пентагоном принята концепция Ghost Fleet («Призрачный флот»), которая должна насытить ВМС США синхронно действующими на воде, под водой и над водой беспилотниками. Большие и средние плавающие ударные дроны будут рассредоточены по всей акватории боевых действий, при этом находясь в постоянном взаимодействии со всей военной инфраструктурой. В итоге противнику будет гораздо сложнее найти подходящую цель для первого обезоруживающего удара – сейчас для этого неплохо подходят американские авианосные группировки. Кроме этого, дроны будут первыми жертвами в войнах будущего – именно эту технику флот выдвинет на передовые рубежи. Первыми ласточками стали надводные беспилотники Sea Hunter, принятые на вооружение ВМС США. Они способны на 70-суточные автономные переходы дальностью до 19 тыс. километров при средней скорости в 12 узлов. Под воду со временем планируют выпускать 50-метровую подлодку XLUUV — Extra Large Unmanned Vehicle, или Orca («Касатка»), которую в количестве 4 экземпляров уже заказали у Boeing. Это многофункциональная безэкипажная субмарина, способная нести до 12 торпед и практически самостоятельно ориентироваться в океане. Дальность похода будет составлять более 12 тыс. километров. Группа таких «Касаток» в связке с роем Sea Hunter должна, по мнению аналитиков Пентагона, полностью аннулировать скрытность российского подводного флота.





Беспилотная субмарина Orca. Источник: naukatehnika.com

"Третья компенсационная стратегия", безусловно, не описывается полностью в рамках этого материала — американцы затеяли и реализуют масштабную и интересную программу сохранения собственного мирового лидерства. Это, безусловно, должно найти отклик в военных ведомствах России и Китая как потенциальных целей третьей "американской военной революции". В Соединенных Штатах расценивают Россию врагом не меньшим, чем Советский Союз в годы «холодной войны». Для этого должно было пройти без малого 24 года: в сентябре 2014 года у американцев родилась долгосрочная «Третья компенсационная стратегия». Первой стратегией был «Новый взгляд» президента Эйзенхауэра, датируемый серединой 50-х годов. По этому плану требовалось усмирить получивший вслед за США ядерное оружие СССР, наращивая наступательный потенциал страны. Концепция фактически провалилась: не удалось ни Советский Союза запугать, ни сдержать распространение ядерного оружия. Когда с ядерным оружием все поутихло и пришло осознание бесперспективности дальнейшего наращивания вооружения, пришло время для «Стратегии возмещения» министра обороны Брауна. Суть второй стратегии была в создании умного высокотехнологичного оружия, способного нивелировать массовое превосходство конвенционных вооружений СССР. За океаном стремились качественно превзойти советских оружейников – отсюда технологии «стелс», высокоточное оружие, сети командования и управления и многое другое. Здесь получилось удачнее: варшавский блок, а за ним и Советский Союз распались, что на некоторое время успокоило американский милитаризм. Кстати, в первый раз в полной красе результаты «Стратегии возмещения» американцы смогли продемонстрировать только после значительного ослабления главного противника – в 1991 в ходе операции «Буря в пустыне». Чуть позже подобное повторили в Югославии.Со временем стало понятно, что в начале XXI века высокоточным оружием особо никого не удивишь и неровен час США сами могут попасть под удар новых «стелсов» и крылатых ракет. Даже «отсталая» и «побеждённая» Россия вполне эффективно использует свои «Калибры» по прямому назначению на мировом театре военных действий. Поэтому теоретики и практики Пентагона выдвинули новый тип мироустройства по сценарию «Третьей компенсационной стратегии». Здесь в очередной раз делается ставка на высокие технологии, доступные только Штатам и партнерам. Во главу угла ставятся военно-морские силы и авиация как главные козыри американской армии, а также постепенное снижение зависимости от передовых сухопутных и морских баз. Американцы планируют смещать противоборство с Россией и Китаем в тех сферах, где у страны наибольшие преимущества, к примеру, в подводном флоте. Это, по замыслу, должно вынудить противников тратить большие ресурсы на ликвидацию отставания, отвлекая от других сфер вооружения. Не забывают в Пентагоне и про экономию – некоторые направления стратегии будут реализовываться на территории стран-партнеров по НАТО и «в складчину». Наконец, главным компонентом будут беспилотники различного класса, объединенные по всему миру информационно-управляющей сетью. Собственно, на них и ляжет основная нагрузка в нейтрализации угроз малого и среднего уровня. Более серьезные цели будут поражаться самолетами В-2, LRS-B, баллистическими и гиперзвуковыми ракетами, запускаемыми с подводных лодок.У стратегии, по сути, зацикленной на беспилотности и сетецентричности, даже в США есть свои критики. Так, Ван Джексон из Центра новой американской безопасности считает, чтоНе учит Пентагон история фактического провала первой «ядерной» стратегии, основанной на единственной технологии. Да и вторая стратегия качественного превосходства на СССР была успешна лишь потому, что мировой оппонент просто исчез с поля противостояния. Поэтому вопрос, сколько по времени США смогут в таких рамках быть мировым лидером, остаётся открытым. Однако все это не отвергает пристального внимания, которое привлекают американские военные игрушки.«Туман войны», или неполная ситуационная осведомленность о характере боевых действий на всех эшелонах управления, не дает спокойно спать Пентагону еще со времен вьетнамской войны. Для решения этой непростой задачи особый упор делается на информационную составляющую войны нового типа, инструментами которой стали военный интернет вещей, облачные хранилища, многочисленные роботы-беспилотники и система космической связи. В качестве главного связующего компонента может выступать глобальная информационная сеть DoDIN – Departament of Defense Information Network. Это многоуровневая комплексная система, обеспечивающая непрерывный обмен и обработку информации в интересах конечных пользователей – от высшего военного командования до офицеров тактического звена. В её распоряжении все находящиеся в собственности Пентагона и арендованные коммерческие каналы связи, компьютеры, программные оболочки, базы данных и средства обеспечения кибербезопасности.Хранение и обработка полученной информации становится одной из первоочередных задач планирования дальнейшей работы Пентагона. Здесь, очевидно, военные пришли к использованию облачных технологий, которые успешно используются в гражданском секторе. Хранение данных и программных приложений в данном случае предполагается на территориально разнесенных и удаленных серверах. «Облачное» хранение, как известно, обладает массой преимуществ: не самые высокие требования к софту, практически неограниченные объемы хранимой информации, высокий уровень безопасности, невысокие расходы на эксплуатацию и обслуживание, а также высокая скорость доступа из любой точки мира. Конечно, если у информационного хранилища не будет единого «мозгового центра», то и уничтожить его будет непросто – всегда останется несколько удаленных серверов, дублирующих данные. В рамках DoD Cloud Computing Strategy «Стратегии облачных вычислений» Министерство обороны США в 2019 году заключило контракт на 10 млрд. долларов с Microsoft на разработку программного обеспечения. Полученный в рамках оборонного заказа софт позволит американским военным получать доступ к информационным ресурсам из любой точки мира в режиме реального времени. Военно-морской флот в прошлом году уже перенес в «облачный» сервис часть инструментов планирования – ранее они размещались в единых центрах обработки данных. Пользователями данного сервиса уже стали не менее 64% боевых кораблей ВМС США.Локальным проектом в рамках стратегии является программа MIDS, нацеленная на разработку единого терминала Link 16 для связи между самолетами стран НАТО. Военно-воздушные силы завязывают в отдельную информационную сеть F-22 и F-35 проектом Missouri, а средства космического слежения и разведчик U-2 объединяют терминалом Iguana.Новая информационная структура Пентагона будет готова не ранее 2025 года, и она должна обеспечить полную совместимость систем разведки, управления, связи и средств поражения на качественно новом уровне. Только тогда, по задумке военных, окончательно развеется «туман войны» и наладится удаленное взаимодействие командного состава, штабов и пунктов управления.Не забывают в Пентагоне и про искусственный интеллект, который в рамках «Третьей компенсационной стратегии» реализуется во «Всемирной интегрированной системой раннего предупреждения конфликтов» World Improving Conflict Early Warning Systems, W-ICEWS. В полном соответствии с правилом, что лучший бой – это тот, который удалось предотвратить, Lockheed Martin создает в рамках W-ICEWS систему сбора данных из новостных и разведывательных источников по всему миру, которая на основе более 80 моделей развития военных конфликтов оценивает и прогнозирует военно-политическую ситуацию. Алгоритм работы строится на анализе порядка 30 млн. различных сообщений: визуализации данных в удобном для пользователя формате в виде таблиц, карт, графиков и подробном мониторинге социальных сетей и блогов. В последнем случае искусственный интеллект отслеживает реакцию различных слоев населения на важные с его точки зрения события мирового и регионального масштабов. Другое программное обеспечение занимается генерацией в интересах Пентагона новостных текстов, интегрирует целевую рекламу в социальные сети, то есть занимается полноценной манипуляцией общественного сознания. W-ICEWS отслеживает реакцию пользователей на такие вбросы.Кроме этого, американские военные интегрируют зачатки искусственного интеллекта в сухопутную технику и авиацию. Нет, пока о полностью автономных дронах, самостоятельно принимающих решения, речь не идет. Новые системы призваны оценивать риски выхода из строя сложной техники на основе анализа данных с множества датчиков. Так, в ходе испытаний искусственный интеллект настоятельно потребовал заменить один из двигателей Boeing в течение ближайших 40 часов, что существенно опережало время наработки на отказ. «Умному» алгоритму поверили, демонтировали двигатель и обнаружили повреждение лопатки турбины, которое могло привести к серьезной аварии. Говорят, сэкономили в итоге 50 млн. долларов.С помощью искусственного интеллекта Пентагон намерен также освоить управление роями беспилотных кораблей и самолетов. В 2016 году флот завершил испытания катеров береговой охраны, которые самостоятельно научились патрулировать квадрат площадью 16 кв. миль в Чесапикском заливе и перехватывать судна-нарушители. Кстати, именно с флотом у американцев связаны большие надежды на полноценную реализацию «Третьей стратегии».Три года назад Пентагоном принята концепция Ghost Fleet («Призрачный флот»), которая должна насытить ВМС США синхронно действующими на воде, под водой и над водой беспилотниками. Большие и средние плавающие ударные дроны будут рассредоточены по всей акватории боевых действий, при этом находясь в постоянном взаимодействии со всей военной инфраструктурой. В итоге противнику будет гораздо сложнее найти подходящую цель для первого обезоруживающего удара – сейчас для этого неплохо подходят американские авианосные группировки. Кроме этого, дроны будут первыми жертвами в войнах будущего – именно эту технику флот выдвинет на передовые рубежи. Первыми ласточками стали надводные беспилотники Sea Hunter, принятые на вооружение ВМС США. Они способны на 70-суточные автономные переходы дальностью до 19 тыс. километров при средней скорости в 12 узлов. Под воду со временем планируют выпускать 50-метровую подлодку XLUUV — Extra Large Unmanned Vehicle, или Orca («Касатка»), которую в количестве 4 экземпляров уже заказали у Boeing. Это многофункциональная безэкипажная субмарина, способная нести до 12 торпед и практически самостоятельно ориентироваться в океане. Дальность похода будет составлять более 12 тыс. километров. Группа таких «Касаток» в связке с роем Sea Hunter должна, по мнению аналитиков Пентагона, полностью аннулировать скрытность российского подводного флота."Третья компенсационная стратегия", безусловно, не описывается полностью в рамках этого материала — американцы затеяли и реализуют масштабную и интересную программу сохранения собственного мирового лидерства. Это, безусловно, должно найти отклик в военных ведомствах России и Китая как потенциальных целей третьей "американской военной революции". Евгений Федоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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