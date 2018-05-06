«Абсолютное оружие»: в Минобороны заявили, что самолёты с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» стоят на боевом дежурстве

Первые самолёты-перехватчики МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» заступили на опытно-боевое дежурство и готовы к применению. Об этом заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов. Как отмечают эксперты, комплекс «Кинжал» неуязвим для систем ПВО и может использоваться против любых целей как в воде, так и на суше. По их словам, аналогов этого оружия нет нигде в мире. Разработки гиперзвуковых комплексов активно ведут США и Китай, однако пока безуспешно.

Десять самолётов-перехватчиков МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» заступило на опытно-боевое дежурство. Об этом заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов.

По его словам, «Кинжал» — ракета повышенной дальности, которая может преодолевать системы ПВО и противоракетной обороны, она неуязвима и обладает «очень серьёзным боевым могуществом и потенциалом».

«МиГ-31 — её (ракеты. — RT) носитель, этот самолёт наиболее приспособлен для того, чтобы разогнать эту ракету до нужных скоростей на нужных высотах. В подтверждение тому, что это не какая-то экзотика: сегодня десять самолётов стоит на опытно-боевом дежурстве и готово к применению в зависимости от ситуации», — сказал Борисов в интервью телеканалу «Звезда».

Он напомнил, что данная новинка — ракетный комплекс «Кинжал» — была анонсирована верховным главнокомандующим Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 1 марта.

Ни одна другая страна в мире не имеет такого вида оружия, как «Кинжал», заявил военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

«Кинжал» представляет собой авиационный комплекс, предназначенный для поражения наземных и морских целей. Оружие получило статус гиперзвукового, чем наделало много шума в мире. Несмотря на секретность комплекса, по общему виду ракет можно сделать вывод, что у них существует некая параллель с ракетой, относящейся к наземному комплексу «Искандер». Пока можно сказать одно: данным видом оружия не обладает ни одна страна на планете», — сказал он в беседе с RT.

Гиперзвуковая ракета «Кинжал»

РИА Новости

Собеседник уточнил, что данный комплекс может использоваться против любых видов целей — как морских, так и сухопутных.

Как подчеркнул эксперт, гиперзвуковая особенность «Кинжала» делает его неуязвимым для систем ПВО.

«США и Китай многие годы усиленно ведут разработки гиперзвуковых комплексов, которые могли бы поражать цели на такой скорости. Для США это вообще цель номер один. Но все их попытки пока сводились к тому, что их ракеты либо разрушались в первые минуты полёта, либо не достигали нужных параметров в плане маневрирования. Можно сказать, что эти страны сейчас пока находятся в гиперзвуковом тупике», — резюмировал Дрозденко.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко отметил, что ракетный комплекс «Кинжал» позволяет фактически мгновенно атаковать цели.

«Силы ПВО противника не могут перехватить, уничтожить крылатую ракету «Кинжал», поскольку её скорость настолько велика, что существующая система ПВО не может её перехватить», — сказал он в беседе с RT.

Специалист отметил, что «Кинжал» может быть и средством реагирования на развёртывание района ПРО США в Европе.

«Это сегодня абсолютное оружие с точки зрения того, что его невозможно перехватить и уничтожить. Это обеспечивает России возможности для парирования широкого спектра угроз своей национальной безопасности», — заключил Коротченко, подчеркнув, что на Западе ракеты такого типа не существует.

Лазерный комплекс и новые беспилотники

Между тем в Минобороны сообщили, что в России ведутся работы по модернизации боевого лазерного комплекса «Пересвет».

«Ведутся работы уже по модернизации этого комплекса. Если сегодня он требует достаточно много машин обеспечения, то скоро он будет достаточно компактным», — сказал Юрий Борисов и добавил, что после модернизации «Пересвет» могут показать на параде Победы в Москве через два-три года.

Он также рассказал о новых беспилотниках и сообщил, что оборонное ведомство решило закупить БПЛА «Корсар», испытания которого недавно завершились.

«Корсар» вместе с другим беспилотным средством «Катран» будут продемонстрированы публике на параде 9 Мая.

«Катран» — это вертолётного типа, а «Корсар» — это класс ближе даже к оперативному назначению беспилотного средства, который вот буквально свеженький, он недавно закончил государственные испытания, и мы серийно будем закупать (эти аппараты. — RT)», — сообщил Борисов.

Ударный беспилотный самолет «Корсар»

© Александр Вильф

Российская армия также планирует принять осенью на вооружение беспилотный летательный аппарат «Иноходец».

«Мы заканчиваем испытания, в этом году будем присваивать литеры «О» новой разработке — «Иноходцу». Это уже очень серьёзный класс беспилотника для оперативных задач, у него полезная нагрузка 450 кг, он 30 ч может находиться в воздухе. Я думаю, что это вопрос сентября-октября», — рассказал Борисов.

Он также отметил, что в течение года планируется завершить работу над тяжёлым беспилотником «Альтиус», который несёт боевую нагрузку до 2 т.

Напомним, авиационный ракетный комплекс «Кинжал» впервые был представлен президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 1 марта. По его словам, этот комплекс на сегодня является «идеальным оружием», так как скорость, развиваемая «Кинжалами», делает их фактически неуязвимыми для нынешних ПРО и ПВО.

«Ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающей скорость звука в десять раз, ещё и осуществляет маневрирование на всех участках траектории полёта, что позволяет ей также гарантированно преодолевать все существующие и, я думаю, перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность более 2 тыс. км ядерные и обычные боезаряды», — заявил тогда Путин.

«Оружие сдерживания»

Примечательно, что на Западе уже сочли «Кинжал» неядерным оружием сдерживания ВМС США. Однако в Москве ракетный комплекс назвали лишь реакцией «на обострение ситуации в мире».

Между тем США собираются выделить на разработку собственной гиперзвуковой ракетной системы почти $1 млрд, сообщал портал Defence News. Известен уже даже подрядчик — оборонная корпорация Lockheed Martin. Как отмечала представитель американских ВВС Энн Стефанек, основная цель сотрудничества с Lockheed — «ускорение исследований и разработок в области гиперзвука».

Отметим, что под гиперзвуком понимают скорость, превышающую пять чисел Маха, или около 6 тыс. км/ч.

При этом ВВС США уже не в первый раз вкладываются в гиперзвуковые разработки. Так, с той же Lockheed Martin контракт заключали ещё в 2015 году. Тогда же заказ получал и другой американский оборонный гигант — Raytheon.

Помимо этого СМИ сообщали, что ракетные войска армии Китая провели в нынешнем году серию лётных испытаний аэробаллистической ракеты, аналогичной «Кинжалу». По сведениям The Diplomat, в США эту ракету назвали CH-AS-X-13. Китай её якобы запускал с лицензионной копии советского бомбардировщика Ту-16. Эксперты тогда отмечали, что этот самолёт имеет боевой радиус около 6 тыс. км, в связи с чем они сделали вывод, что ракета Пекина двухступенчатая твёрдотопливная и с дальностью полёта до 3 тыс. км.