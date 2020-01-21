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«Абсолютно законное решение суда»: как продвигается расследование дела об избиении девочки из Санкт-Петербурга

21 января 2020, 01:39  •  79 • В России
24-летний Максим Бердников, обвиняемый в регулярных истязаниях своих детей, арестован. Ранее RT рассказывал, что в конце прошлого года его дочь попала в больницу с многочисленными травмами. Девочка сообщила, что родители регулярно избивают её. После того как информацию передали в полицию, было возбуждено уголовное дело по ряду статей, включая умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Дело взял на контроль руководитель СК по Санкт-Петербургу.
 
© РИА Новости / RT
 

Суд Фрунзенского района Санкт-Петербурга вынес постановление о заключении под стражу 24-летнего Максима Бердникова, обвиняемого в истязании своих несовершеннолетних детей. Как сообщили RT в объединённой пресс-службе судов города, мужчина заключён в СИЗО до 16 марта. Его сожительнице продлили срок задержания на 72 часа, за это время следователи должны предоставить суду дополнительные документы, обосновывающие необходимость её заключения под стражу.

В пресс-службе СК по Санкт-Петербургу RT рассказали, что сейчас идёт расследование преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору»), п. «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание группой лиц заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»), а также ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

«Обвиняемые, являясь отцом и мачехой девочки 2014 года рождения, находясь в квартире одного из домов по улице Турку, действуя из личных неприязненных отношений, с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшей систематически наносили ей множественные удары руками и ногами по туловищу», — сообщили RT в СК.

В ведомстве отметили, что родители использовали в качестве оружия «не установленную следствием бейсбольную биту». При этом девочке не предоставлялась медицинская помощь, в результате в рану проникла инфекция.

Действия супругов были оценены как наносящие тяжкий вред здоровью и причиняющие нравственные страдания.

По данным следователей, отец регулярно избивал руками, ногами и ремнём и своего четырёхлетнего сына. Всего в семье находилось трое детей, младшему ребёнку ещё не исполнилось года. Сейчас всех изъяли из семьи и поместили в специализированное детское учреждение.

«В рамках расследования уголовного дела следователями тщательнейшим образом будут выяснены все обстоятельства случившегося. Проводится большой объём следственных действий, устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению указанного преступления», — сообщает СК.

Расследование дела взял на контроль руководитель Главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу Александр Клаус.

Ранее RT рассказал о шестилетней девочке из Санкт-Петербурга, попавшей в конце прошлого года в детскую больницу №5 с множественными травмами и ушибами. Малышка больше недели провела в реанимации.

15 декабря 2019 года врачи из больницы передали в полицию телефонограмму о том, что травмы, полученные девочкой, могут носить криминальный характер. В ходе проверки полицейские выяснили, что над девочкой издевались её родители. Против них было возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ. Позднее в ту же детскую больницу в отделение медико-социальной помощи поступил и брат девочки.

Попавшая в больницу девочка была обрита наголо, сильно побита, носила старую одежду, которая была ей не по размеру. Она быстро привлекла внимание взрослых, находившихся в больнице. Девочка рассказала, что её с братом родители регулярно избивают, также сообщила, что её связывали на ночь, отец таскал её за волосы и потом обрил, пытался вырвать зубы.

По данным местных СМИ, Максим Бердников заявил следователям, что не любит дочь, а бьёт её за то, что девочка похожа на свою мать — его бывшую жену. Он заявил, что хотел от неё избавиться, но боялся, что после отказа из семьи заберут и двух других детей — от второго брака.

Узнав от Кати (так назвалась девочка) о ситуации в семье, волонтёры постарались ей помочь: купили новые вещи, зубную щётку, попытались связаться с органами опеки, которые толком не ответили.

Теперь в рамках следствия планируется проверить деятельность органов опеки, которые должны были следить за воспитанием детей и обеспечивать их безопасность.

«Минпросвещения России держит ситуацию на контроле. Детям обеспечен необходимый уход до разрешения ситуации. К работе с ними подключён социально-реабилитационный центр Санкт-Петербурга», — сообщили RT в пресс-службе Минпросвещения.

По мнению адвоката Роберта Ахметзянова, арест родителей полностью соответствует обстоятельствам случившегося и нормам УК РФ.

«Это абсолютно законное и обоснованное решение суда, так же как и позиция следователя в этом вопросе», — отметил он.

Как он пояснил, ключевой в обвинении стала ст. 111 УК РФ, которая и позволила заключить отца девочки под стражу на время следствия. 

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