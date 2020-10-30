Абсолютно разный характер преступлений: в Кремле отреагировали на нападение на полицейских в Татарстане

Нет никакой связи между нападением на отдел полиции в Татарстане и терактом во французском городе Ницца, где накануне выходец из Туниса убил трёх прихожан церкви. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ночью в Кукморе 16-летний подросток бросал «коктейли Молотова» на территорию районного отдела полиции. При попытке задержания он нанёс не менее трех ударов ножом полицейскому. В этой связи другой сотрудник правоохранительных органов после предупредительных выстрелов был вынужден открыть огонь на поражение. Злоумышленник скончался от полученных ранений.

В ночь на пятницу, 30 октября, в Кукморском районе республики Татарстан 16-летний подросток при помощи зажигательной смеси пытался поджечь здание районного отдела полиции. Как сообщили в Следственном комитете РФ, при задержании несовершеннолетний нанёс не менее трех ударов ножом сотруднику полиции. Другой сотрудник правоохранительных органов после предупредительных выстрелов, открыл огонь на поражение. В результате полученных ранений злоумышленник скончался до приезда медиков, добавили в ведомстве.

Согласно данным республиканского МВД, примерно в 00:30 по местному времени участковый во время парковки служебного автомобиля на территории ОМВД России по Кукморскому району заметил возгорание на земле и осколки стекла. В ходе тушения возгорания на парковку бросили ещё одну бутылку, предположительно, с горючей смесью, после чего злоумышленник попытался скрыться.

Участковый вместе с дежурившим начальником ИВС ОМВД России по Кукморскому району начали преследование неизвестного, который стал угрожать им ножом после того, как его настигли.

«На неоднократные требования прекратить противоправные действия, молодой человек не реагировал. При задержании оказал активное сопротивление и нанёс одному из полицейских несколько ножевых ранений. Учитывая агрессивное и общественно-опасное поведение гражданина, в соответствии с законом «О полиции», правоохранители применили табельное оружие. В результате злоумышленник, местный житель 2004 года рождения, от полученных ранений скончался на месте», — говорится в сообщении пресс-службы МВД Татарстана.

Отмечается, что на место происшествия прибыл министр внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенант полиции Артём Хохорин. Организованы оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств инцидента.

«Полицейский с колото-резаными ранами госпитализирован, его жизни ничего не угрожает», — подчеркнули в ведомстве.

Вместе с тем следственные органы СК РФ по республике Татарстан возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на преступление), ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в СК.

Кроме того, прокуратура Татарстана взяла на особый контроль расследования о покушении на теракт. В пресс-службе отметили, что на место происшествия выехал прокурор республики Илдус Нафиков.

Источник RT в правоохранительных органах добавил, что во время нападения молодой человек кричал исламистские лозунги, а перед нападением подросток опубликовал в Facebook видеообращение, где объясняет свой поступок и призывает убивать полицейских. Подчёркивается, что в квартире злоумышленника проходит обыск, допрашивается его работодатель.

Как указывает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы отрабатывают несколько версий произошедшего. По словам руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилии Галимовой, Рустаму Минниханову уже доложили об инциденте, он держит ход расследования на контроле.

В свою очередь, глава пресс-службы Минобрнауки Татарстана Алсу Мухаметова рассказала, что погибший подросток — уроженец Алтайского края, проживал в Нефтекамске, а в июле переехал с родителями в Кукмор.

«Закончил 9 классов, имел аттестат об основном общем образовании. Ему предлагали продолжить учёбу в колледжах Кукморского района или близлежащих районов, но он отказался, сказав, что у него другие планы», — цитирует её РИА Новости.

Вместе с тем пресс-служба республиканского МВД опровергла информацию о том, что нападавший стоял на учёте полиции как склонный к экстремизму.

«Ранее в некоторых СМИ была распространена информация о том, что ликвидированный после нападения на ОМВД России по Кукморскому району злоумышленник состоял на учёте полиции как склонный к экстремизму. Республиканское МВД сообщает, что данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Добавим, что в Кремле считают, что связи между инцидентом в Татарстане и событиями во Франции, где накануне произошло несколько нападений, нет. По его словам, характер преступлений абсолютно разный.

«Во Франции события — это французские события. Здесь — одно из преступлений, абсолютно такое уголовное преступление. Какая здесь связь-то?» — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В четверг, 29 октября, выходец из Туниса 1999 года рождения напал на прихожан в базилике Нотр-Дам в центре Ниццы, убив трёх человек. При задержании его ранили, после чего госпитализировали. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой. Премьер-министр Жан Кастекс также указал, что ответ правительства «будет твёрдым, безжалостным и немедленным». Кроме того, по данным французских СМИ, ещё два нападения с применением ножей были предотвращены в Лионе и Авиньоне.