«Абсолютно независимый экономист»: Зеленский назвал качества будущего премьера Украины

Новым премьер-министром Украины должен стать профессиональный экономист. Такое мнение выразил президент Владимир Зеленский. Он уточнил, что на пост главы кабмина не стоит рассчитывать политикам, которые занимали должности премьера, спикера Верховной рады или главы парламентской фракции. Однако собеседники RT в украинских политических партиях считают, что человек без опыта подобной работы и связей не сможет эффективно выполнять свои функции.

Премьер-министром Украины, который будет назначен после выборов в Верховную раду, должен стать профессиональный экономист, не занимавший ранее высокие политические посты. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский после того, как проголосовал на избирательном участке в Оболонском районе Киева.

«Премьер-министр — я вам честно скажу, и это может не понравиться некоторым людям, которые идут сегодня в парламент... я считаю, что этот человек должен быть абсолютно профессиональным экономистом», — цитирует Зеленского УНИАН.

«Я бы очень хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером ни одной фракции. Я вижу такого человека», — добавил президент.

Глава государства отметил, что уже проводит консультации по вопросу назначения будущего главы кабинета министров Украины. Кроме того, Зеленский вновь подчеркнул, что его партия «Слуга народа» не нацелена на формирование парламентской коалиции с представителями «старой власти».

«Я не хочу менять своё решение и буду настаивать со своими коллегами из партии... на том же решении, которое у нас раньше было, — чтобы это были исключительно новые лица. Со старой властью мы не видим коалиции», — заявил президент, уточнив, что окончательные решения будут приняты по итогам выборов.

Вместе с тем президент выразил надежду на то, что в числе первых законопроектов, которые рассмотрит новый состав Верховной рады, будет положение о снятии депутатской неприкосновенности.

«Один из первых, потому что в первый день будет не один законопроект, я уверен. Наконец-то мы должны снять с вами неприкосновенность», — подчеркнул глава государства.

«На Украине надо уметь договариваться»

Комментируя последние заявления Владимира Зеленского, источники RT в украинских политических силах раскритиковали как саму точку зрения Зеленского, так и тот факт, что это заявление было сделано в день парламентских выборов.

«Зеленский — неопытный политик. Делать подобные заявления публично — по меньшей мере недальновидно. Я так понимаю, он хочет пригласить на пост премьер-министра человека без опыта в политике, но это не даст результата. На Украине надо уметь договариваться, а не делать громкие заявления. Сотрудники министерств могут саботировать работу в том случае, если им не понравится новый руководитель. А показательная борьба с коррупцией только ухудшит ситуацию», — полагает собеседник RT в партии «Народный фронт».

В качестве примера такого развития событий он привёл работу Михаила Саакашвили на должности губернатора Одесской области, где соратники грузинского политика заняли ряд ключевых постов, однако не сумели добиться необходимых результатов.

На одном из участков в ходе голосования на парламентских выборах на Украине

Reuters

© Gleb Garanich

В свою очередь, источник в партии «Батькивщина» считает, что подобными заявлениями Зеленский якобы признал, что намерен вмешиваться в работу Рады.

«Владимир Зеленский каждый день «радует» нас интересными новостями. Оказывается, в демократической и парламентско-президентской стране, к которым якобы относится Украина, премьер-министра назначает президент... Президент практически признал, что намерен вмешиваться в работу Рады и не планирует учитывать мнение депутатов по ключевым вопросам. Это может привести к конфликту», — заявил источник в «Батькивщине».

При этом собеседник RT в Радикальной партии обратил внимание на то, что новый президент Украины не учитывает опыт своего предшественника Петра Порошенко, который «планировал побороть коррупцию», приглашая «честных иностранных политиков» в правительство и госкомпании.

«На Украину приезжал даже «грузинский десант» специалистов. Они ничего не смогли сделать. Провести реальные изменения может человек с большими связями и опытом решения «нестандартных задач». Таких людей на Украине немного, и у всех у них, как правило, непростая репутация. Но вместо этого на должность премьер-министра пригласят специалиста с иностранным образованием, который будет пытаться реформировать страну по правилам, написанным в учебниках. Можете представить, как к такому человеку отнесутся подчинённые и какие реформы он может провести», — отметил депутат от Радикальной партии.

«За всё хорошее — против всего плохого»

Комментируя требования, которые Зеленский выдвинул к кандидатуре будущего премьер-министра, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отметил, что эти условия не являются какими-то неординарными в современной мировой политике. Однако озвученные президентом параметры пока довольно расплывчаты, и за исключением нескольких украинских политиков, перед которыми Зеленский «ставит шлагбаум», остальные вполне могут претендовать на должность.

«Ничего сверхъестественного он не предлагает, вполне логичный тренд. Тем более что его партия пока не отличается ярко выраженной идеологической платформой... Партия построена по принципу «За всё хорошее — против всего плохого». В этом отношении подобрать премьера с подобными характеристиками будет несложно», — полагает эксперт.

В свою очередь, политолог Юрий Светов в беседе с RT констатировал, что новый президент Украины, во-первых, хотел бы иметь премьера, не связанного с элитой времён Порошенко, а во-вторых, чтобы тот занимался исключительно экономическими вопросами, не вмешиваясь в политическую жизнь страны. Именно в отношении второго пункта может возникнуть сложность, поскольку сейчас глава кабмина по Конституции имеет серьёзную зависимость от Рады и должен согласовывать большую часть своих решений с парламентом, а не с президентом.

«Я представляю себе, что человек, о котором думает Зеленский, скорее всего, будет из его команды, из его ближайшего окружения. Сегодня это заявление преследует ещё и такую цель: показать, что людям, подобным Юлии Тимошенко, не стоит возлагать надежды, что они могут торговаться в будущем парламенте за пост премьер-министра. Весь этот набор — это хорошие благие пожелания, но многое зависит от того, как пройдут выборы в Раду. Но моё впечатление — что это будет очередной выбор из «Квартала 95», — отметил политолог.

По словам главы Украинского аналитического центра, экономиста Александра Охрименко, в риторике президента есть рациональное зерно, но другой вопрос в том, получится ли у него реализовать это намерение.

«На сегодняшний день есть различный набор кандидатур, которые обсуждаются. Скорее всего, премьер будет из окружения Зеленского... То, что это будет очень близкий к нему человек, и то, что этот человек будет политически ангажирован, — это факт. Так что разговор о том, что это будет независимый экономист, — это просто болтовня», — уверен Охрименко.