«Абсолютно неконструктивная позиция»: что стоит за заявлениями США о готовности снять санкции против России

Новые антироссийские санкции будут отменены, если РФ «закончит эту войну», «восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность» Украины, заявила замглавы Госдепа США Виктория Нуланд. Она добавила, что Вашингтон был готов обсуждать часть поднятых Москвой вопросов по гарантиям безопасности. В российском МИД позицию Нуланд по возможному снятию рестрикций сочли не заслуживающей доверия. Эксперты напоминают, что США открыто торпедировали инициативы РФ в сфере обеспечения безопасности. При этом аналитики не исключают, что по завершении спецоперации на Украине у Москвы будут гораздо более прочные позиции на переговорах с Западом.

Антироссийские ограничительные меры будут сняты, если Москва «закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны». Об этом в интервью агентству ТАСС заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, обвинившая Москву в намерении «реинкорпорировать Украину в Россию и воссоздать Советский Союз».

По словам дипломата, Вашингтон был готов обсуждать часть поднятых Россией вопросов по гарантиям безопасности в Европе. Однако она уклонилась от ответа на вопрос о том, будут ли США признавать требования России, в том числе отказ НАТО от предоставления членства Украине и от дальнейшего расширения блока на восток.

«Мы были готовы говорить о подавляющем большинстве вопросов, которые Россия водрузила на стол, обо всём... предотвращении конфликтов в ходе военной деятельности, сокращении военных учений. Мы даже заявили, что у нас никогда не было никакого намерения размещать наступательные вооружения на Украине», — заявила Нуланд.

При этом она отметила, что российская сторона не может принимать решения за НАТО. «Мы не собирались говорить другой стране, как и с кем вступать в альянсы», — сказала Нуланд, назвав НАТО оборонительным блоком и отметив, что у американской стороны и её союзников «не было никакого намерения преследовать Россию».

На заявления Нуланд о возможном снятии рестрикций и условиях этого отреагировали в Москве.

«Верить на слово отдельным заявлениям людей, которые себя многократно проявляли безответственными и не сохраняющими свои обязательства, невозможно, нельзя, это вредоносно и опасно», — отметила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Звезда».

В поисках безопасности

Напомним, с конца 2021 года Россия пыталась достичь взаимопонимания с США по вопросам обеспечения безопасности в Европе на фоне усиления присутствия в регионе Североатлантического альянса и приближения его военной инфраструктуры к границам РФ.

В частности, тему необходимости получения Москвой надёжных, юридически зафиксированных гарантий безопасности поднял Владимир Путин на переговорах с Джо Байденом 7 декабря.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена

РИА Новости

© Михаил Метцель

Российский лидер тогда обратил внимание президента США на то, что НАТО предпринимает попытки «военного освоения» украинской территории, и отметил, что поэтому Москва настаивает на предоставлении ей гарантий, исключающих расширение Североатлантического альянса на восток и размещение в сопредельных с РФ государствах ударных наступательных систем вооружения.

17 декабря Министерство иностранных дел РФ опубликовало два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО. После этого соответствующие переговоры провели помощники президентов двух стран — Юрий Ушаков и Джейк Салливан.

Вскоре Вашингтон и Москва договорились продолжить диалог: 10 января прошли двусторонние консультации на уровне представителей внешнеполитических ведомств, а 21 января Энтони Блинкен и Сергей Лавров провели переговоры в Женеве.

Однако после целого ряда встреч с представителями США и НАТО в Москве отметили, что основные озабоченности России фактически были проигнорированы. После этого НАТО и США нарастили своё военное присутствие в Восточной Европе.

Российский МИД 17 февраля заявил, что в отсутствие готовности США и их союзников договариваться о твёрдых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения безопасности Россия будет вынуждена реагировать, в том числе и с помощью мер военно-технического характера.

Утром 24 февраля Владимир Путин сообщил о решении начать специальную военную операцию на Украине. Президент добавил, что сложившиеся в сфере безопасности обстоятельства требуют от российской стороны «решительных и незамедлительных действий». Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств инициировали новую волну антироссийских санкций.

«Не были готовы к диалогу»





Комментируя последние высказывания замгоссекретаря США, опрошенные RT эксперты напоминают, что США на протяжении долгих лет использовали Украину как инструмент давления на Россию и что санкции лишь стали ожидаемым продолжением этой политики.

«Сейчас, когда Россия поднимается, им нужно сделать всё, чтобы снова ослабить её политически и экономически. Украина же — лишь механизм, игрушка, с помощью которой это можно осуществить. Жизни людей никого на Западе не волнуют, так как для них они стали разменной монетой в этой борьбе», — констатировал военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк объяснил, почему Вашингтон и НАТО упорно не желают считаться с позициями России по архитектуре безопасности.

«Это означало бы подрыв всей той основы, на которой строилась европейская безопасность после окончания холодной войны и в которой блок НАТО играл центральную роль», — заявил Батюк.

Политолог Малек Дудаков обратил внимание на то, что попытка России достичь взаимовыгодного соглашения по безопасности в Европе была открыто торпедирована западными политиками.

«Конечно, Вашингтон хотел сохранить свои позиции, никто из действующих политиков не был готов брать на себя ответственность за широкий компромисс с Россией ради обеспечения безопасности и стабильности в Европе. Для них это означало бы конец политической карьеры, поэтому они не были готовы к диалогу. Результатом такой тактики и стала нынешняя ситуация», — рассуждает Дудаков.

Текущие заявления Нуланд об условиях снятия санкций он назвал «игрой в хорошего полицейского».

«Это некий жест отчаяния со стороны Госдепа и администрации Байдена — они рассчитывали, что при помощи этой санкционной дубинки им удастся изменить политику России и остановить спецоперацию. Но этого не случилось. Сейчас они почти исчерпали свои санкционные возможности и пытаются включить режим «хорошего полицейского», это типичная американская практика», — сказал Дудаков.

Спецоперация на Украине

РИА Новости

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При этом он прогнозирует, что санкционное давление в отношении РФ ослабнет после окончания российской спецоперации и без соответствующего сигнала со стороны США.

«Когда спецоперация России завершится, некоторые особенно жёсткие санкции, введённые на эмоциях, вроде закрытия воздушного пространства будут отменены в ближайшие месяцы. Другое дело, что останавливать спецоперацию сейчас ради фантомных поблажек по рестрикциям со стороны США — это абсолютно неконструктивная позиция, Россия этого делать не будет», — отметил аналитик.

Дудаков также полагает, что переговорный процесс касательно архитектуры безопасности в Европе может возобновиться после окончания спецоперации на Украине.

«Очевидно, что НАТО и США снова не захотят идти на большие уступки России. Но теперь мы будем исходить из более уверенной позиции, чем на переговорах в декабре и январе, поэтому Вашингтону придётся с этим считаться», — резюмировал эксперт.